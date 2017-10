Hatvan éve vált ikonná az első műhold

Hatvan évvel ezelőtt lőtték fel a szovjetek a világ első mesterséges holdját, a Szpunyik-1 műholdat. Az űrversenyt beizzító esemény örökre megváltoztatta az emberiség történelmét, az Egyesült Államokat pánikba ejtő antennás golyóbis új időszámítás kezdetét jelölte. Tíz évvel ezelőtt külön mellékletben emlékeztünk meg a szovjet űrkutatás első nagy mérföldkövéről, de most, hogy itt egy újabb kerek évforduló, nem lenne illendő szó nélkül elmenni a születésnap mellett.



Az alábbi válogatásban összeszedtünk néhány nem túl gyakran látott régi bélyeget, gyufacímkét és miegymást, amik az űrkorszak vizuális kultúrájának részeként vitték be az emberek otthonaiba az űrkutatás eredményeit, az ünnepelt szovjet elsőség, a világűr úttörő meghódítása, az amerikaiak fölött aratott győzelem jegyében. Ma már persze távolinak tűnik, és sokak számára talán nem is érződik akkora horderejű vívmánynak az első szatelit, reméljük a következő képek, az ikonikus sziluettel a főszerepben, kicsit visszahozzák azt az eufórikus hangulatot, ami hatvan évvel ezelőtt uralkodott a világban.

A Szputnyik-1 fellövésének ötödik évfordulójára kiadott szovjet FDC (first day cover) bélyeg és boríték, 1962. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Szputnyik-1 fellövésének ötödik évfordulójára kiadott szovjet gyufacímke, 1962. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Csehszlovák gyufacímke. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A tizenötödik évforduólra kiadott 6 kopejkás szovjet bélyeg, 1972. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Jemeni bélyeg. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

"Umjetni Satelit Sputnik 1957" – jugoszláv gyufásdoboz címke, a hatvanas évekből (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

"Raketa T-3 kojom je lansiran sputnik" (T-3 avagy R-7 rakéta, ami a Szputnyik-1-et Föld körüli pályára állította) – jugoszláv gyufásdoboz címke, a hatvanas évekből (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

"1957. október 4-én megkezdte keringését a Föld első mesterséges bolygója, a SZPUTNYIK. Rádiójelei az űrhajózás korszakának kezdetét jelentették az emberiség számára." A Magyar Néphadsereg kártyanaptára a szovjet űrkutatás eredményeiről, 1979. Grafikus: Gönczi Béla. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Szovjet gyufásdoboz címke a hatvanas évekből (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

1965-ben kiadott guineai bélyegblokk, középen a Szputnyikkal. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Szputnyikos bélyeg Guineából. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Szovjet gyártmányú, Szputnyik márkájú mechanikus óraműves borotvakészülék a hatvanas évekből. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Poljot órák egyik legkorábbi példánya. 16 köves, készült a kirovi óragyárban 1963 körül. A Poljot név ("repülés") és maga az első logó a kis stilizált műholddal a Szputniyk-1-re utal. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)