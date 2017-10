Svéd katonák segítették Rákóczi szabadságharcát

Ez azzal az előnnyel járhatott a kurucok számára, hogy Nagy Péter megszabadul a svéd fenyegetéstől és talán tud majd foglalkozni a magyar üggyel (az északi háború elején Rákóczi még a svédek győzelmét várta, ugyanilyen következményekkel). 1707-ben lengyel királynak akarta megtenni Rákóczit (a trónról svéd nyomásra lemondott, oroszpárti Erős Ágost szász választófejedelem helyett), ha a svédek nem hajlandóak békét kötni (a békeközvetítéshez volt szükség a fejedelem francia és bajor szövetségesére). Egy elfogadható svéd-orosz béke esetén pedig közbenjárást ígért a császárnál Rákóczi érdekében, sőt csapatokat küldött volna Magyarországra (a katonai segítséget arra az esetre is beígérte, ha nem lesz béke és Rákóczi kapja meg a lengyel trónt). A svédek folytatták a háborút és elfoglalták Lengyelországot, ezért a katonai együttműködésből nem lett semmi, de a fejedelem abban reménykedett, hogy ez Poltava után megváltozhat.

Az északi háború alakulásából fakadó másik, kézzelfoghatóbb előnyt az jelentette, hogy a Lengyelországból visszavonuló, Józef Potocki kijevi vajda vezette lengyel-svéd csapatok (nagyjából 3 és fél ezer ember) átsodródtak magyar területre és Rákóczi felfogadhatta őket. Az egyik svéd (illetve svéd szolgálatban álló szász) tiszt, az erfurti születésű Erasmus Heinrich Schneidern von Weismantel a naplójában számol be itteni élményeiről. 1709 novemberének végén érkeztek a Kárpátokhoz és szabad átvonulást kértek Rákóczitól Havasalföldre (hogy megkeressék a svéd királyt, akiről csak annyit tudtak, hogy a törökhöz menekült).

A fejedelemnek kapóra jöttek a külföldi csapatok a következő hadjárathoz. Érsekújvár még tartotta magát (1708 őszén megostromolták a császáriak), Rákóczi pedig újból összeköttetést akart teremteni a védőkkel. Az általa elképzelt folyosót azonban egy sánc torlaszolta el Vadkertnél, ennek az elfoglalása volt az első cél. „Csak azért jártak a kedvünkben, hogy melléjük álljunk. Előbb azt az álhírt terjesztették, körükben, hogy őfelsége, a svéd király már nincs is az élők sorában [...] Rákóczi fejedelem még pénzt is kiosztatott."

A svédeknek fogalmuk sem volt, hová és miért vonulnak. Január 21-én egy díszszemle után a fejedelem beszédéből végre kiderült, miről van szó. „...feltárta, [arra számít,] hogy mi, ha a szükség úgy kívánja, hűségesen fegyvert fogunk mellette és ennek fejében ki-ki megkapja közülünk [...] mindazt, ami dukál neki. Bennünket ez a lehető legkínosabban érintett és senki sem kívánt válasszal élni. Nem mintha féltünk volna a harctól; ezt aztán igazán megszoktuk, de nem akartunk foltot ejteni becsületünkön.”

Előrenyomulás közben (a trencséni csata előzményeihez hasonlóan) a fejedelem megint csak véletlenül botlott bele a császáriakba, akikkel szemben nagyjából nyolcszoros fölényben volt. Sickingen altábornagy alábecsülte az ellenség létszámát, úgyhogy mindössze 1500 embert vitt magával. A kurucok felsorakoztak (a lengyel lovasság állt a balszárnyon, középen svéd és kuruc lovasság, a jobbszárnyon pedig gyaloghajdúk), Sickingen pedig nekik esett, de csúnya meglepetésben volt része, a kuruc ellentámadás ugyanis elsöpörte a seregét.

amikor a császáriak részéről két erős sortűz csapott soraink közé, kivont karddal reájuk rontottunk, még mielőtt feleszméltek volna. Ezzel máris megtörtük csatárláncukat, s zűrzavart keltettünk soraikban. [...] kétségbeesett ellenállást tanúsítottak, s ha végül is visszavonulásra kényszerültek, tüzelésünket ezalatt is állandóan viszonozták. [...] Rákóczi tábornoka, Csáky Mihály gróf vezényelte a magyarokból álló utóhadat, de amikor sikerült betörnünk a császáriak arcvonalába, visszavonulást rendelt el [...] csaknem valamennyi magyar – ráadásul egy ilyen szerencsés kimenetelű ütközetben – cserben hagyott bennünket, mi is, együttesen, felzárkózva visszafelé indultunk.