Így éltek a magyar menekültek a második világháború után

A hadifoglyok helyzetéről sokkal könnyebb átfogó helyzetet adni, mint a menekültekről, mivel a katonák kezdettől fogva elkezdték szervezni saját csoportjaikat, és mind a győztes megszálló hatóságoktól, mind a különböző segélyszervezetektől több forrás maradt fent. A civilekkel – bármilyen furcsa – jóval kevesebbet törődtek a megszálló hatóságok. Mivel sem a győztes hatalmak, sem pedig a magyar szervek nem mutattak túl nagy érdeklődést a menekültek iránt, ezért a különböző egyházak próbálták őket összefogni.

A civileket is nehéz egységes csoportként kezelni, hiszen voltak köztük köztisztviselők, kitelepített intézmények és vállalatok alkalmazottai, diákok, a szovjet megszállás elől menekülők, politikusok, újságírók, művészek, elhurcoltak és koncentrációs táborokban fogvatartottak. Belőlük alakult ki a nyugati magyar emigráció legnépesebb csoportja. A legtöbben bíztak a korai visszatérésben, és arra készültek, hogy akár magukkal cipelt javaikkal együtt, a harcok befejezése után egyből elindulhatnak régi otthonaikba.

A német területeken lévő menekültek és kitelepítettek is megkapták az úgynevezett Displaced Person státuszt, amelyet először azoknak adtak, akiket a szövetséges csapatok szabadítottak fel (kényszermunkások, hadifoglyok, koncentrációs táborok foglyai). A DP-k ügyeivel kezdetben a UNRRA, majd 1947. április 20-tól az IRO foglalkozott. Az IRO intézte a hazatelepítéseket, a nyilvántartásba vételt, a segélyezést, a jogi védelmet. A menekültek helyzetét azonban nagyban nehezítette, hogy Eisenhower tábornok megtiltotta mozgásukat, mivel ezzel zavarhatták volna a szövetséges csapatokat. Összesen 1500, egyenként 3000 fős tábor létrehozását helyezték kilátásba a DP-k ideiglenes lakhelyéül. A terv csak részben valósulhatott meg, elsősorban azért, mert a menekültek száma közel hárommillióval több volt, mint amennyivel a nyugati szövetségesek számoltak, valamint nem voltak adottak a feltételek a rendezett ellátásra és hazaszállításra.

A helyzetet tovább rontotta, hogy nemcsak a DP-ket kellett ellátni, hanem hozzávetőlegesen 10 millió német lakost is. Az élelmezésről a megszálló hatóságok és a különböző nemzetközi segélyszervezetek gondoskodtak, de a rendelkezésre álló források nem voltak elegendőek, éhínség tört ki. Az élelmiszeradagok biztosítása terén a DP-k előnyt élveztek a németekkel szemben. Míg egy rászoruló német naponta átlagosan az amerikai övezetben 1500, a brit övezetben 800 kalória ételt kapott, addig a DP-k 2200. illetve 1500 kalóriányit.



A repatriálás közvetlenül a háború után kezdetét vette. A különböző szövetséges bizottságok – elsősorban a szovjetek – több esetben folyamodtak erőszakhoz.

Azok a DP-k, akik választhattak hazatérés és az emigráció között, sok esetben inkább a menekültéletet választották. A magyarság 1945–1946-os számarányát igen nehéz megadni, mivel a rendelkezésre álló adatok többsége is csak becslés. További nehézség, hogy amíg sokan egyáltalán nem voltak regisztrálva, addig egyesek akár több helyen is, és külön gondot jelentett, hogy magyar nemzetiségűként csak a trianoni határon belülről érkezetteket jegyezték be. A hivatalos magyar külügyi adatok szerint 1946. október 1-jéig a németországi amerikai, brit és francia övezetekből összesen 114.645 magyar állampolgárt repatriáltak. Ez azonban messze elmarad a valós összegtől, mivel a többség magánúton vagy magyar szervek bevonása nélkül indult haza.

Az emigráció mellett elsősorban azok döntöttek, akik politikusként felléptek mind a szélsőjobb, mind a szélsőbal ellen, ezért már a németek elhurcolták őket, valamint azok, akik a nyilas uralom alatt kiszolgálták a rendszert. Ez azonban nem azt jelentette, hogy mindannyian nyilasok lettek volna. Ebbe a csoportba tartoztak a katonatisztek, csendőrök és hivatalnokok is, akik családjaikkal együtt az 1945-ös emigráció többségét alkották. Az emigrációt választók okkal féltek a hazatéréstől, abban az esetben is, ha nem követtek el háborús bűnöket. 1945 tavaszán, még a háború vége előtt megindultak az internálások a szovjetek által ellenőrzött országrészben. Az első internáltak pedig a nyilasok mellett a korábbi hivatalnokok és politikusok voltak, akiknek egyetlen „bűnük” az volt, hogy a Horthy-korszak intézményrendszerében dolgoztak, tehát „reakciós elemeknek” számítottak. A „nyugatosok” soraiban voltak ugyan szélsőjobboldaliak, de nem lehet az egész emigrációra rásütni a „fasiszta” bélyeget. Az emigrációt választók többsége a Horthy-korszak konzervatív, keresztény szemléletét vallotta.



A „nyugatosok” nagyobb számban ott éltek, ahova a háború végén eljutottak vagy telepítették őket: Ausztriában (Graz, Salzburg, Innsbruck) és Bajorországban (München, Landshut, Passau, Pfarrkirchen, Eggenfelden, Dingolfing, Ganghöfen, Metten, Rosenheim).

