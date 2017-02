Idén benézhetsz egy csomó rakparti házba!

A Budapest100 remek kezdeményezés volt rögtön az elején: az év századik napján megrendezni a száz éves házak nagy szülinapi zsúrját. Egy csomó lakóházba és közintézménybe be lehet menni ezen a hétvégén. Már körülnézni is izgalmas persze ezekben, de ami még jobb, hogy a legtöbb helyen programokkal is várják a látogatókat.

Mindez remek ötlet volt 2011-ben, de aztán jött a világháború, mármint a világháború századik születésnapja. Annak az utolsó éveiben már nem nagyon épült semmi, aztán ugye jött Trianon, a világválság: az építőipar, meg az ingatlanpiac eléggé megzuhant. Ha következetesen kitartottak volna a szervezők a jubileumi tematikánál, néhány év múlva már alig lenne kikkel ünnepelni.

Szóval változtattak!

Rövid kísérletezgetés után tavaly új tematikát találtak: nem a korra, hanem a helyszínre fókuszáltak. 2016-ban a Nagykörút házaiba lehetett bemenni két napon keresztül, idén pedig, április 22-23-án a Rakparton állókba. Igaz így kicsit kizárjuk a játékból a város nagy részét, de az ötletgazdája a Blinken OSA Archívum és szervező KÉK – Kortárs Építészeti Központ javára kell írni, hogy mindkét esetben oylan tematikát választott, amely rengeteg városrészt érint. Ráadásul idén nem csak térben, de időben is!

Az Árpád és a Rákóczi híd között nyolc folyamkilométer a távolság, és a partokon ugye nem csak lakóházak sorakoznak, hanem az Országház, templomok, egyetemek. És akkor még a hidakról nem is beszéltünk vagy épp arról, hogy maga a Rakpart is egy műemlék.

Az érintett házak és a programok folyamatosan kerülnek fel a Budapest100 oldalára, de a közeljövőben mi is gyakrabban fogunk visszatérni a témára. Mint ahogy az elmúlt hetekben, hónapokban is elég sokat írtunk róla, például azért mert:

- Egy fantasztikus szobrot állítottak a Bem rakparton

- Építik a Moszkva sétányt

- Jó kis közvilágítást csináltak a budai alsó rakparton

- Miközben a Cral Lutz rakpartnál ilyenek a fényviszonyok

És így tovább.

Borítókép: Bődey János/Index