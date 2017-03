Elkelt London egyik legkisebb háza

Fotó: Douglas&Gordon / douglasandgordon.com

A londoni ingatlanpiacon vannak különösen apró házak, itt az Urbanistán is szerepelt például ez a 2,6 méter széles csöppség. Na de az legalább 50 négyzetméter volt, és 750 ezer fontért kínálták. Az az emeletes kulipintyó, amiről most a Daily Mail számolt be csak 27 négyzetméteres, és 600 ezerért hirdették. Ám akkor harc indult meg érte, hogy végül 713 823 fontért kelt el (a hazai piacról nézve elképesztő, mennyire nem kerek szám, átszámolva amúgy 255 millió forint).

Az igazi értéke az, ami egyből szembetűnik, hogy nem sorház. Márpedig egy önálló családi házat birtokolni London közepén, az hatalmas dolog, még akkor is, ha az ilyen pici. Nagyon kíváncsi vagyok, minek épült eredetileg, hogyan alakulhatott ki egy ennyire különleges ingatlan a templomkert mellett.

A hirdetésen már kinn van, hogy a ház elkelt, de egyelőre még fenn van Douglas&Gordon ingatlanos oldalon, szóval akit érdekel, végigpörgetheti a galériáját.

