Házaknál is nagyobb bokréták: virágzó liliomfák Mátyásföldön

Ez a szépség is a Petúnia utcában van, a gazdája örömmel invitált be minket a kertjébe, amikor látta, hogy mit fotózunk. Mint elmondta, sok a munka a szirmok, később a levelek, majd a termések takarításával, de ezért a pár napért is megéri. Amikor jó pár évvel ezelőtt ideköltöztek, részint épp a virágzó fába szerettek bele. (Fotó: Zubreczki Dávid / Urbanista)