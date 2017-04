Önkormányzati plázát építenek Angyalföldön

Fotó: XIII. Kerületi Önkormányzat

A XIII. kerületben eléggé pörög az önkormányzati ingatlanfejlesztés: a hatalmas passzív lakóházuk, meg a menő óvodájuk után most egy plázát építenek. Persze nem annak hívják, hanem szolgáltatóháznak, de attól még az. Valamivel szerencsésebb projektnek tűnik, mint a legutóbbi önkoris bevásárlóközpont, a főváros amúgy nagyon klasszul kinéző Bálnája. Mindenek előtt azért, mert tiszta lappal vághattak bele: a beruházás kizárólag saját, XIII. kerületi önkormányzati forrásból valósul meg, hitelfelvétel nélkül, bruttó 4 milliárd 236 millió forintból.

Ez lesz a Klapka Szolgáltatóház, aminek kedden rakták le az alapkövét. A tervek szerint 2018 őszére kész is lesznek vele.

A helyszíne a Klapka utca Kassák utca és Tüzér utca közötti szakasza. Elég jó választás. A közleményük szerint a "Róbert Károly körút, a Lehel út, a Váci út és a Dózsa György út által határolt terület középpontjában" szeretnének létrehozni egy új "kisközpontot". Szó, ami szó, tényleg elég elárvult ez a terület.

Van panel-lakótelepes, meg tégla-lakótelepes része is, de egyik sem volt elég nagy ahhoz, hogy egy tisztességes központot érdemeljen a kiépüléskor. Ezeken kívül néhány utcában megmaradt a száz éve városodásnak indult, de aztán valahol megrekedt külső kerületek hangulata a 2-3 szintes házakkal, néhol ipari, meg közszolgáltató létesítményekkel, helyenként irodákkal tarkítva.

Oké, ez így leírva szomorúbbnak hangzik, mint amilyen valójában, hiszen van egy csomó pozitív adottsága is a területnek. Mindenek előtt, hogy jóval szellősebb, zöldebb a város erre mint beljebb.

Fotó: Google Maps Ide épül majd a Klapka Szolgáltatóház

A fejlesztés tulajdonképpen itt is hasonló elv szerint történik, mint a csodaovinál: egy földszintes, önkormányzati tulajdonban levő, nem túl izgalmas épület helyére húznak fel egy nagyobb házat. A lebontott lepényépületben eddig is boltok voltak, a környék szempontjából legfontosabb közülük egy CBA.

Ennek a helyére húznak fel egy elég izgalmas épületet, amelyiknek az egyik szárnya egy zöldtetős domb lesz, a két szárny között meg egy sétányon lehet majd végigmenni. Az alsó két szinten boltok lesznek, a 2-5. emeleten pedig lakások, összesen 33.

Fotó: XIII. Kerületi Önkormányzat A zöld domb valójában az egyik épületszárny teteje

Nagy előnye az óvodafejlesztéssel szemben, hogy egy szolgáltatóközpontnál egyáltalán nem baj, ha hirtelen nagyobb lesz. Sőt. Ha lakások kerülnek fölé, az csak jót tesz neki. Hátránya viszont, hogy lehet szépíteni, de itt bizony csökkenni fog a zöldfelület.

A látványterven persze ugyanolyan szép zöld a domb, de valójában az csak egy tető a kivágott fákkal szemben. Viszont a terület valóban jóval rendezettebb és használhatóbb lesz, mint volt.

Fotó: KÖZTI

Ezzel együtt a KÖZTI tervezte projekt elég klasszul néz ki látványterven, nekem főleg azért tetszik, mert valóban mászhatónak tűnik a domb. El is nyerte a Média Építészeti Díját (a nem szavazós, csak utólag véleményezős szakmai zsűriben én is ott voltam). Na igen, ez még 2012-ben történt. Azóta eltelt öt év, és ripsz-ropsz le is tették az alapkövet. A csúszáshoz állítólag nagyban hozzájárult, hogy az állam keresztbe tett a projektnek, de most már sínen van a fejlesztés. Kíváncsi leszek, milyen lesz a végeredmény. Mindenképpen beszámolunk róla.

