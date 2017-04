Aki Debrecent választotta New York helyett

„Nyolcadikos koromban elhatároztam, hogy végigjárom Debrecen templomait, de tisztességesen ám. Úgy is lett. Így jutottam az elsők között a belvárosi, akkor Dimitrov, ma Miklós utcai evangélikus templomba. Az ottani lelkész mesélt róla, hogy a főépülethez hozzátoldottak volna egy karcsú tornyot a harmincas években.

»Tudod, kisfiam, Sajó tervezte volna. Aki a stadiont meg a Hatvan utca 6. számot is… Ismered? Igen, az a nagy, hússzínű ház a legelején. Ahol a 31-es busz megáll. Bejárta Amerikát, felhőkarcolókat tervezett New Yorkban. Mindene olyan szokatlan. Legalábbis a debreceni szemnek. Érthető, most nem is nagyon tartják számon. Téged érdekel? Él az özvegye, van két lánya. Nézd meg a telefonkönyvben.«” (Térey János, költő)

Sajó István műépítész Debrecenben, 1896 február 18-án született, asszimiláns zsidó polgárcsaládba, eredeti neve Schwartz volt. A helyi elitiskolában, a mai Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett és ifjúsági vívóbajnok is volt. Az első világháborúban több kitüntetést szerzett, és fellépett a Tanácsköztársaság kommunista rendszere ellen is.

A József nádor Műegyetem 1920-as elvégzése után, Csonka-Magyarországon munkát nem találva Németországban ment, ahol a dortmundi Hugo Steinbach alkalmazottja volt 3 évig. Itt a városi bank tervezésében működött közre, ami most a városi múzeumként üzemel. Gyakorlati ideje után egy éven át szabadúszó volt, ekkor egy duisburgi mulató teljes art deco berendezését tervezte meg. A németországi karriernek köszönhető, hogy beleszeretett a helyi art decóba, a téglaexpresszionista építészetbe.

De ennél többet akart, így 1924-ben New York felé vette az irányt, ahol a Sloan & Robertson felhőkarcoló-tervező irodának lett a munkatársa. Ez jó referencia volt, hogy helyi diplomát kapjon, és nemsokára önálló irodát nyitott. 1925-ben két emigráns magyar építészkollégájával, a budapesti Wank Loránddal (ő később jelentős karriert futott be, mint New Deal építész) és a debreceni Berzőffy Loránddal közös irodát nyitott Miamiban „Sajo, Wank & Berz” néven, ahol 1927-ig rengeteg nyaralót terveztek spanyol mediterrán stílusban és ezzel alapozta meg Sajó a későbbi jelentős vagyonát.

Ezután Wankkal együtt New Yorkba mentek, ahol kelet-európai, bevándorló zsidó munkásoknak terveztek négy nagy épülettömböt, szakszervezeti beruházásként. Ezeken az épületeken hol neo-Tudor elemeket, hol spanyol mediterrán, hol téglaexpresszionista hatásokat kevert az amerikai bérházak arányaival.

19 Tervek és épületek az USA-ból Galéria: Art deco a pusztán - Sajó István építészete (Fotó: Sajó István portfólió, 1934)

Ám a sikeres amerikai karrier mellett honvágya támadt, így 1928-ban hazatért szülővárosába, ahol az izraelita hitközség bérházát tervezte meg, amely semmilyen magyarországi épületre nem emlékeztetően különleges atmoszférát áraszt Debrecen egyik fő útvonalán amerikai-német stílusával. Debrecen arisztokratikus, századfordulós villasorára, 1928–1929-ben tervezett két art deco villát, melyek kisebb-nagyobb átalakításokkal, de észlelhető egyedi karakterükkel mai napig megvannak.

1932-ben tervezte meg az Újlipótvárosra emlékeztető hangulatú Vásáry István utcában első nagyobb, saját bérházát. Itt már leszámolt a cikkcakk dekorációval és a vízszintességet erőteljesen kihangsúlyozó profilozott műkősávokat helyezett el az ablakok között – melyek sajnos később elpusztultak. Két évvel később egy másik bérházat is felépíttetett ettől jobbra, mely modernbe hajló art deco szellemben készült, és ahová családjával költözött.

19 Amerikai art deco Debrecenben Galéria: Art deco a pusztán - Sajó István építészete (Fotó: Bolla Zoltán / Sajó István portfólió, 1934)

A sport felértékelődésével Debrecen városa saját stadiont szeretett volna építtetni a Nagyerdőben. A világgazdasági válság következtében Sajó gazdaságos, ugyanakkor tetszetős tervet készített. A stadion alapterületéből ínségmunkával kihordott földdel emelt sáncokat aköré és ebből lett a lelátó. Emellé bevonuló és bejárati kapukat, iroda- és öltözőhelyiségeket tervezett. A stadion a 2000-es évekre használhatatlanságig lepusztult, az új, modernizált városi stadion építésekor a tervező iránti tiszteletből az egyik kapuépítményt beépítették az új műbe.

A horvátországi Rab szigetére, ahol nyaralni szeretett, tervezte a konzervatívabb homlokzatú, mai napig álló, ugyanazon a néven üzemelő Imperial szállót 1935-ben, ahol cserébe mindig ingyen nyaralhatott.

19 Az elpusztult Nagyerdei Stadion, amit a válság éveiben olyanra kellett tervezni, hogy minimális költségből megépülhessen Galéria: Art deco a pusztán - Sajó István építészete (Fotó: Bolla Zoltán)

Ugyan az 1930-as években betért az evangélikus egyházba, de ez sem mentette meg a zsidótörvényektől és a bergen-belseni deportálástól, amit a tőle elszakított családjával együtt szerencsésen túlélt. A háború utáni újjáépítést a megsérült debreceni Nagytemplommal kezdte, majd 1948 után után szocreál és későmodern épületeket tervezett az UVATERV-nél és a Debreceni Tervező Vállalatnál, köztük a debreceni pályaudvar bravúros héjszerkezetét és a tiszalöki erőművet.

Ő maga amerikai munkásságát soha nem verte nagydobra, ezt talán a Rákosi- és Kádár-rendszerben nem is lehetett.

Halála sem volt mindennapi: focimeccset nézett az általa tervezett tribünön, amikor szívrohamot kapott 1961. március 11-én.

Sohasem kezdődött addig futballmeccs, amíg a tervező el nem foglalta helyét. A következő találkozón néma felállással emlékeztek Sajóra a helyi szurkolók.

1961 után nem esett szó Sajó Magyarországon egyedülálló munkásságáról, az 1987-es Gellér Ferenc–Vadász György-féle műemléki kataszterben az izraelita bérház „expresszionista” épületként szerepel. Ferkai András 2003-as „Vidéki építészeti kalauz” c. könyvében azonban már „az egyik legszebb art deco épületünk”-ként szerepel.

Sajó István műépítész – Art deco a pusztán Műcsarnok, Kamaraterem 2017. április 6. – 2017. június 4. A kiállítás kurátorai: Szoboszlai Lilla, Déri Múzeum Térey János, író, költő, drámaíró és műfordító További részletek itt.

Ez keltette fel a figyelmemet 2012-ben, országos art deco építészeti kutatása közben, hogy az építész életútjával foglalkozzam. Budapesten véletlenül összetalálkoztam az építész unokájával, aki átadta nagyapja megmaradt építészeti portfólióját digitalizálásra, s ami alapján már be lehetett azonosítani a Streetview-n Sajó bronxi épületeit. Az így, újra felfedezett Sajó egyre nagyobb ismertségnek örvendett az online és offline publikációkban.

A debreceni Déri Múzeum munkatársa, Szoboszlai Lilla, és a debreceni születésű Térey János költő 2015-ben elhatározta, hogy alaposabb kutatásba kezd, és idén télen kiállítást rendeztek Sajó életéből a debreceni MODEM-ben.

Ez az életmű-kiállítás érkezik Budapestre, egy igencsak jelentős kiállítótérbe, a Műcsarnokba, gazdag tárgyi és interaktív tartalommal, Sajó Istvánt a két világháború közötti magyar építészet egyik jelentős alakjává emelve. A tárlat április 6-án 17:00 órakor nyílik.

A borítóképen Sajó István legfontosabb magyarországi alkotása látható Bolla Zoltán fotóján, az Izraelita Hitközség bérháza, 1928-ból (Debrecen, Hatvan utca 6.). Szerzőnk grafikus, a Magyar art deco építészet című könyv szerzője.

