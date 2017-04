Káprázatos poszterekről köszönnek vissza budapesti kerületek jelképei

Nemrég írtunk a Búzás Aliz-Kóbor Ádám szerzőpáros Köszöntjük Kedves Utasainkat könyvéről, ami a tömegközlekedés szerelmeseit, illetve az ő rokonaikat célozta meg.

A káprázatos grafikákért felelős Búzás Aliz most egy bomba jó plakátsorozattal rukkolt elő, aminek darabjai Budapest kerületeit ábrázolják a grafikus szemszögéből. A posztereken a kerületek jellegzetes épületei vannak belesűrítve az alkotó számára kedves és jellegzetes épületek, tárgyak képében úgy, hogy a plakát mintáját a kerület területének formája adja. A sorozat egyelőre 14 kerületből áll, Aliz szerint könnyen lehet, hogy további kerületekről is készít posztereket, a mostani sorozat visszajelzésétől függ, úgyhogy annyit üzenünk, hogy hajrá, és ha készül 18-ik kerületről egy, akkor arra ezennel le is adok ünnepélyes keretek között egy előrendelést.