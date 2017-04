A Széll Kálmán tér tervezőcsapata kapta az Év tájépítésze díjat

Tegnap adták át a tájépítészszakma legfontosabb éves díjait Fugában. Az év tájépítésze a Lépték-Terv iroda lett, a közönségszavazáson a Pagony végzett az élen, a junior díjat pedig Tóth Evelin Enikő kapta.

A pályázók az elmúlt három évben készült munkáikkal nevezhettek, a 16 jelentkezőből pedig szakmai előválogatással választották ki az öt legjobbat: Csepely-Knorr Luca (Manchester School of Architecture), Illyés Zuzsanna (Tájmester Kft), a Lépték-Terv Tájépítész Iroda, a Pagony Tájépítész Iroda és Pápai Veronika (Főkert Tervezési Stúdió). A gálán azután mindegyikükről egy-egy többé-kevésbé laikus újságíró tartott laudációt (kevésbé flancosan fogalmazva reklámbeszédet). Ezután a zsűri visszavonult és hosszas tanakodás után megválasztották az év tájépítészét, meg persze odaítéltek egy csomó más díjat is.

A legfontosabb elismerést idén a Lépték-Terv nyerte el: ez az iroda lett az év tájépítésze. Két legfontosabb munkájuk a közelmúltból a Széll Kálmán tér megújítása, és az Újhegyi sétány újragondolása volt. Egyfelől egyik sem volt könnyű és népszerű feladat, de a lehetőségekhez képest mindkét területből a maximumot hozták ki.

A Széll Kálmán tér vízáteresztő burkolatival, vízjátékaival, ligetes beültetéseivel, az ücsörgőterasszal és a letisztított legyezővel összehasonlíthatatlanul jobb hely lett, mint amilyen volt. Egy forgalmas csomópontban, viszonylag szerény anyagi keretek között tudtak élhető teret teremteni. (Milyen kár, hogy a megvalósítás nem egy Év kivitelezője díjas alkotás lett - na de ez már nem az ő hibájuk.)

Az Újhegyi sétány a hasonló nevű lakótelep hosszú, parkosított, sétálós főútja. Bár a maga nemében eredetileg sem volt rossz alkotás, a megújítás után kifejezetten kellemes és jól karban tartott hellyé változott, amit látványosan használnak az ott élők. A blogon már érintettük egyrészt a kültéri tornapályája kapcsán, és arról is szó esett, hogy hamarosan jön a második ütem is - reméljük hasonló színvonalon.

Egy lakótelepi park fejlesztése volt a junior díjra jelentkező egyetemi hallgatók vagy legfeljebb három éve végzett tájépítészek feladata is. Az ugyanarra a területre készült tervek közül Tóth Evelin Enikő alkotását tartotta a legjobbnak a zsűri, szerintük ugyanis "a tágabb települési környezetet is tervezői elemzés tárgyává tette".

Az Építészfórum és a Magyar Tájépítészek Szövetsége oldalán zajló közönségszavazást a Pagony iroda nyerte. Róluk nem is nagyon írnék most bővebben, hiszen nekik én írtam és mondtam laudációt, amit hamarosan ki posztolok itt az Urbanistán is.

Aki a zsűri összetételére, a laudálókra és a további díjazottakra kíváncsi, nézzen körül az Év tájépítésze díj honlapján vagy a Facebook-oldalukon. A pályaművekből amúgy kiállítás nyílt a helyszínen, szóval aki szeretne elmélyedni a részletekben, az megteheti május 9-ig a Fugában. Aki pedig még többet olvasna a magyarországi közterekről, kövesse az Urbanistát a Facebookon!