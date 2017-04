Csodálatos műemlékegyüttes pusztult a budai hegyekben

Itt egykor díszes kocsikból szálltak ki a dámák, és sétáltak fel a díszlépcsőn a belső udvarba. Ma már a lépcsőnek is csak a nyomai látszanak, az oszlopok közét egészen otrombán üvegezték be a szocializmus évei alatt, és már a tetőn is fák nőnek. (Fotó: Bődey János / Index)