Hőerőművet, lakóházat, bőrgyárat és kőkeresztet helyezne védelem alá a főváros

Tegnapi közleménye szerint hat objektumot helyezne védelem alá a főváros. Azért vagyok kénytelen ennyire hülyén fogalmazni, mert az öt ház mellett alighanem egy kőkereszt is műemléki védettséget kaphat, ami meg ugye nem épület. A hat helyszínből öt Újpesten van, többük amúgy kerületi szinten már védelem alatt áll. Na de lássuk inkább, mikről is van szó.

Stowasser-palota

(I. kerület, Lánchíd utca 5.)

Fotó: Google Street View

Ez a ház leginkább arról nevezetes manapság, hogy itt van az aljában a legnagyobb Bortársaság, ami azért is igen mókás, mert már a tízes években egy borkereskedő székháza volt itt. Az 1901-ben épült ház tele van hullámokkal, a legérdekesebb része a Clark Ádám tér felé néző homlokzatán az ívesen kiemelkedő zárterkély, amit két szintben is íves erkély kapcsol össze. A ház történetéről és részleteiről a Budapest100 oldalán olvashattok.

Egek királynéja templom

(IV. kerület, Szent István tér 1.)

Újpest főterének újjászületéséről nem is olyan rég esett szó az Urbanistán, sőt egy képaláírás erejéig emlegettem is benne a Központ nevű remek bisztrót, aminek a címe Szent István tér 1. Szóval először azt hittem, hogy az annak otthont adó, néhány éve felújított, art decós, helyenként szecessziós elemekkel operáló ház kapott védelmet, de a helyrajzi szám (70001) alapján egyértelműen a tér közepén álló templomról van szó. Az 1875 és 1881 között épült Egek királynéja templom igazi érdekessége, hogy a tornyot és a két oldalhajót később toldották hozzá, s az utóbbiakon ez látszik is: olyan mintha két szorosan hozzátapadó szomszédja lenne.

Újpesti Erőmű

(IV. kerület, Elem utca 1.)

Fotó: Google Street View

Már a címe is zseniális (Elem utca 1.), legalábbis egyik irányából, mert épp egy sarkon van az Újpesti Erőmű, amit még a 10-es években kezdtek építeni. A folyamatos fejlesztések során nagyon izgalmas tömb alakult ki, vannak egészen art decós részei, de van olyan épülete is, amelyik simán elmenne egy romantikus várkastélynak. A legszebb benne, hogy ma is működik: villamos energiát és távhőt szolgáltat a Budapesti Erőmű részeként.

Kőfeszület

(IV. kerület, Görgey Artúr u. 12.)

Fotó: Google Street View

Bár a fővárosi közlemény következetesen hat épületről beszél, a Görgey Artúr és az Erkel Ferenc utca sarkán alighanem a kőkereszt kapott védettséget, nem a mögötte található, jellegtelen ház. A kerületi szinten már korábban is védelmet élvező, 1800 körül állított feszület nincs rossz állapotban, bár elég furcsán néz ki a reklámözönben, ami körbeveszi szegényt.

Lakóház

(IV. kerület, Hajnal utca 15.)

Fotó: Google Maps

Az Árpád út két oldalán elterülő Újpesti-lakótelep zárványként foglal magába néhány megmaradt szép századfordulós épületet, leginkább szecessziós stílusjegyekkel. Ilyenek például a Károli Gáspár Református Egyetem épületei, az Árpád Kórház, a Károlyi István Gimnázium vagy éppen az a ház, amely a Hajnal utcában található. A Google Street View kocsija sajnos nem merészkedett be a lakótelepre, de a levegőből kivehető formája. Ma gyermekek átmeneti otthona működik ezen a címen.

Wolfner–Táncsics Bőrgyár

(IV. kerület, József Attila utca 4-6.)

Fotó: B13 Építészműterem

A nagy múltú épülettömbnek voltak dicsőséges pillanatai és kevésbé klassz korszakai. A háború előtt Wolfnerként, a szocializmus alatt Táncsicsként ismert gyár nagy részét már elbontották, a helyére új lakóépületeket kezdtek felhúzni, de a válság idején megtorpant a fejlesztés. Szerencsére néhány izgalmas csarnok megmaradt, sőt egy kortárs szárnnyal egészült ki Bényei János (B13) tervei szerint. A fotói 2001-ben bejárták a sajtót, mert igencsak jól néztek ki az esti fényekkel. Ez volt a szomorú sorsú MEO - Kortárs Művészeti Gyűjtemény, amely rövid virágzás után forráshiány miatt bezárt. Reméljük az építési telek benépesülésével találnak valami új pörgős funkciót a tömbnek.

