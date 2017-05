Megpimpelték a zebrát a Gellért téren. Hogy tetszik?

Egészen érdekesen dobtak föl egy zebrát a Gellért téren, pontosabban a Valdemar és Nina Langlet rakparton (amelyet a tényleg szép szándék ellenére, valószínűleg soha nem fognak így hívni a budapestiek). Mintha konfettivel szórták volna meg az utat, vagy egy fagyit forgattak volna meg színes cukorkába.

Oké, hogy szabálytalan, de lássuk be, ártalmatlan és kedves. Nekem tetszik.

Az elkövetőkről semmit nem tudok, de ketten is elküldték nekem a fotóit. Az egyikük Tömör Miklós, a Valyo lelke, egy másik furcsa zebrajelenségre is felhívta a figyelmemet a közelben.

A Bertalan Lajos utca torkolatában egy lépcső vezet le a felső (Műegyetem) rakpartról egészen a Duna-partra. Közben persze keresztezi az alsó (Valdemar és Nina Langlet) rakpartot. Logikus lenne, ha itt egy zebrán lehetne átsétálni, de az nincs. Úgyhogy valakik a napokban fogták magukat és felfestettek egyet. Most már azonban csak a hűlt helye van meg.

Fotó: Facebook/valyovalyo Ilyen volt a gerillazebra

Mint Miklós írta:

"Kis nyomozás után kiderült, hogy 1-2 hete gerillában ide is festett valaki egy zebrát. Ahogy a Facebookon talált kép is mutatja, ez inkább az eredetire hajaz. De sajnos néhány nap alatt valószínűleg a BKK Közút helyre állította a régi, zebra nélküli rendet. Tök jó lenne, kicsit több átkötés lehetne a Duna-partra Budapesten, én nagyon örülnék, ha nem csak gerillában, hanem hivatalosan is kerülnének új zebrák a rakpartokra."

Teljesen egyetértek! Mármint azzal, hogy

igenis legyen több átkötés a Rakparton, főleg azokon a helyeken, ahol le is lehet sétálni a partra. Viszont gerillába felnyomni zebrákat elég kockázatos

(és most nem az olyan vicces installációkra gondolok, mint amiket a Téreltérítés csinál).

Aki gyalog érkezik, az a felfestést nézi, és annak tudatában lép az átkelőhelyre, hogy elsőbbsége van. Az autóvezető a táblát nézi, vagyis nézné, de az nincs. Egy esetleges balesetnél, tulajdonképpen egyikük sem lenne hibás. A Gellért téri konfetti persze más tészta, az egy olyan aranyos színezés, ami nem árt senkinek. Sőt, bárki is csinálta, köszönet neki!

