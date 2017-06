A bajai luxusvilla, ahol a vécé az ágy mellett van

Fotó: Otthontérkép

De nem az. Ennyire fura alaprajzú ez a Mester utcai lakás. Klasszul helyre van állítva, na és nagyon szépek az eredeti ajtókeretek. Úgy tűnik, már el is kelt. (Kösz Nándi!)

"Nem csináltam egész nap semmit, de mégis kifizettek!" Ez a szöveg szerepel egy eladó miskolci ingatlaniroda hirdetésének első képén. Most, amikor legutóbb megnyitottam, már volt rajta egy felugró ablak, hogy lehet, hogy téves információkat tartalmaz, annyi bejelentés érkezett ellene.

És ugyanilyen páraelszívó! Ugyanitt horrorsüni, buborékfürdőszoba és csodálatos dorbézoló barlang. (Kösz Orsi!)

Főleg, hogy a lámpát is eltérítették a kedvéért. Jól is van berendezve, szépen is van fotózva. Igaz az ára elég borsos, de úgy tűnik, így is elkelt. (Kösz Szabi!)

Ja és nagyon menő a lépcsőház. (Kösz Klári!)

Még tavaly kaptam a tippet, azóta valahogy nem került sorra. Nem tudom, él-e még, de a honlap mindenesetre működik. (Kösz Ilona!)

Egészen pontosan azért egy bárpultféleség elválasztja őket. A házat a hirdetés szerint Dévényi Sándor tervezte, akinek vannak klassz és meghökkentő dolgai (ő jegyzi például a pécsi sámánvárat is, amelynek háromszintes könyvtárszobájáért itt az Urbanistán is lelkesedtem). Az ingatlanos nem túloz, tényleg nagyon pengén néz ki az egész, vannak benne gyönyörű részletek, igényesen parkosított, le lehet sétálni a saját vízpartra és én a magam részéről ezt a fürdőszoba-hálószoba-nappali kombót is kifejezetten mutatósnak tartom. Csak épp nem tudom, mennyire praktikus. Akit ez nem annyira zavar, az 85 millióért már viheti is. (Kösz Csaba!)

***

Róluk se feledkezzünk meg!

Egy csomó izgalmas ingatlanhirdetés az Index Mindeközben rovatában szokott landolni, vagy épp külön cikket kap, de hogy ne kallódjanak el, idegyűjtöm őket is, amik a legutóbbi ingatlansaláta óta jelentek meg:

Nem tudom, láttam-e már ennél jobb alaprajz-bemutatást

Mintha kiskastélyméretűre növeltek volna egy parasztházat. Gyönyörű!

Kupola- és toronyvadászoknak

***

Felesleges kommenteket elkerülendő: az ingatlansalátában nem csak béna ingatlanhirdetések vannak, hanem bármi, ami érdekes. Tudsz te is valami ütőset? Jöhet az urbanista@index.inda.hu címre - kösz!

Még több izgalmas ingatlanhirdetésért kövesd az Urbanistát a Facebookon!