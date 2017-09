Eladó az ország egyik legismertebb vízimalma

Nincs túl sok, jó állapotban fennmaradt vízimalom az országban, s azok többségének is leginkább már csak az épülete áll. Márpedig a hétköznapi embernek a vízimalom attól vízimalom, hogy van kereke. A legszebbek (és legjobb fekvésűek) ma népszerű turisztikai célpontok. A legismertebb talán a túristvándi, de a csopakit és a velemit is sokan keresik fel. Gyerekkoromban ilyen volt még Tata legismertebb műemlékmalma, a Cifra is.

Tata nem csak a vizek, hanem a malmok városa is volt egykor, a tavat tápláló, és az azokból továbbfolyó patakok 15 malmot hajtottak a városban. Ezek többsége ma is megvan, legalábbis az épületük, de van, ahol a szerkezetből is megmaradt valami.

A legépebb, legteljesebb mind közül épp a központi fekvésű Cifra-malom, az Öreg-tó partján, a Tatai-vár szomszédságában.

20 Galéria: Eladó a tatai Cifra-malom Fotó: Hantai Péter / Tatai Cifra-malom

Műemlék, ami nem csoda, az egyetlen tatai malom, amelynek elődje még a török hódoltság előtt kezdett el őrölni. Azóta persze többször átalakították, mai formáját az 1700-as évek közepén nyerte el, amikor egy tűzvész után újjáépítették. Nagyon sokat megélt épület, egészen 1968-ig (!) működött. A Műemlékem szócikke szerint "1982-1985 között elkezdődött felújítása, amely félbemaradt. Nevét a hagyomány szerint az emeleti stukkódíszes mennyezetű teremről kapta, amely az 1980-as évek közepén megsemmisült." Klassz felújítás lehetett.

A privatizálás után osztrák kézre került, majd 2013-ban az ingatlanpiacon is felbukkant, be is számoltunk róla az Urbanistán. Akkor 150 millió forintot kértek érte.

20 Galéria: Eladó a tatai Cifra-malom Fotó: Hantai Péter / Tatai Cifra-malom

Most pedig maga a tulajdonos ajánlotta a figyelmembe a hirdetést, hogy újra eladó a Cifra-malom, hasonló áron. A szükséges engedélyeket elmondása szerint beszerezte, és a tervek is megvannak a helyreállításra. Ezek szerint vendéglátóhelyet szeretett volna benne kialakítani néhány szobával, és egy 150 fő befogadására is alkalmas rendezvénytérrel, de ami a legizgalmasabb, újra működésbe hozta volna a kerekeket: kihasználva a megújuló energiaforrást, elektromos áramot termelne a felújított berendezés.

Ha valakinek van fölösleges 150 milliója (meg még jó párszor ennyi a felújításra), akkor itt vannak a részletek. Nagyon jó lenne, ha megmenekülne a Cifra-malom.

