Bámulatos tetőteraszt árulnak az Erzsébet hídnál

Amikor bemutattam egy klassz eladó (időközben elkelt) tetőteraszt a pesti Belvárosban, többen is felhívtátok a figyelmemet egy másikra, amelyik annál is sokkal vagányabb fekvésű. Ez ugyanis közvetlenül a budai Duna-parton van, az Erzsébet híd lábánál (azon a környéken, amelyről nem is olyan rég Saly Noémi mesélt az Urbanistának). A látványterveken egy napfényes penthouse szerepel egy menő tetőkerttel, ami egyeseknek nagyon tetszett, mások viszont felháborodtak rajta, hogy mégis hogy lehet ilyen tetőtér-átalakítást csinálni Budapest legképeslaposabb, világörökségi területén. Nyugi, szerencsére semmiféle szétbarmolásról nincs szó, lássuk, mi is ez az épület!

Az Urbface összefoglalója szerint a házat Harkányi Béla, neves csillagászprofesszor építtette, a tervező pedig nem volt más mint Alpár Ignác (aki többek közt a Nemzeti Bank, a Mezőgazdasági Múzeum és a Deák téren álló Anker-palota épületét is tervezte). Természetesen a kor szokásának megfelelően bérpalota volt, vagyis a legtöbb lakást kiadta a tulajdonos, viszont volt rajta valami egészen egyedi dolog, ami az övé maradt: a tetőterasz!

Amikor átadták az épületet (valamikor 1910 környékén, ahány forrás, annyi időpont), ez egyáltalán nem volt bevett dolog. Nem mintha most az lenne. Talán a csillagok szeretete vitte rá, hogy "sétateraszt" és növénykertet alakíttatott ki a ház tetején. A kívülről historizáló bérházban két henger alakú lift is működött, ami megint csak elég extravagáns lehetett egy évszázada. Az egyik étellift volt, a másik pedig ma is látható a Google Mapsen: az a kólásdoboz szerű tornyocska a tetőn, na az a teteje.

Múzeum is van benne A ház első emeletén élt a híres művészházaspár: Vas István költő és Szántó Piroska festő. A feleség a lakást, az ott található művekkel együtt a közre - egész pontosan Szombathelyi Képtárra - hagyta. Egyetlen feltétele volt, hogy halála után (ami 1998-ban következett be) ötven évig múzeumként kell működnie a helynek. Hogy mi van most vele, nem tudom, pár éve ugyanis bezárt és nem igen hallottam hírt arról, hogy újranyílt volna.

Az átalakítást Finta Sándor jegyzi a hirdetés szerint, ami nekem már önmagában garanciát jelent a minőségre, de mint látható, itt amúgy sem történik félelmetes beavatkozás. Persze azért a tér kihasználása, vagy a belső szinteket összekötő kecses csigalépcső mutatja, hogy szép munkáról van szó.

Megjegyzem, egyáltalán nem biztos, hogy ezek a tervek valósulnak meg, a 210 milliós árban ugyanis nincsenek benne a felújítás költségei. Na és nem lennék meglepve, ha az amúgy elég kopottas ház lakóközösségének is lenne egy-két kívánsága a fejlesztés fejében.

Még több képet és információt a hirdetésben találtok a lakásról és a házról. Borítókép: Google Earth.