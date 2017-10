Nincs mese, ez a hét a Mol-székházról szól a sajtóban, ami valahol elég komoly elismerés, nem is emlékszem, utoljára mikor váltott ki ekkora érdeklődést építészeti terv. Hétfőn mutatták be az első látványterveket a sajtónak, és azok alapján nekem egyértelműen tetszik a Mol Campus névre keresztelt minifelhőkarcoló. Ugyanakkor az Urbanista helyt adott az ellenvéleménynek is: Schneller István szerint nem lehet különválasztani a helyszínt és az épületet. Sőt, a kormány részéről is fejcsóválás érkezett, hogy túl magas az épület (ennek az időzítése egyébként kicsit érthetetlen, hiszen a beépítési tervek egy éve nyilvánosak voltak, pontosan lehetett tudni, mekkora épület kerül erre a pontra).

Ezekre az észrevételekre reagált most ismét a megrendelő egy csomó modellképpel, amelyek elsőként a Figyelőben jelentek meg. Vagyis hogyan befolyásolja majd az új ház a budapesti látképet, honnan látszik majd és honnan nem.

Túl azon, hogy természetesen lehetne olyan helyszíneket választani, ahonnan jobban érvényesül a ház, ezek alapján úgy tűnik, hogy egyáltalán nem rondít bele a budapesti látképbe. Eleve a Hungária-gyűrűn túli területet fogadják el a legtöbben magasházépítésre alkalmas területnek, ez pedig a gyűrűnek sem épp a legfrekventáltabb pontjára esik.

11 Galéria: Mol-székház a város különböző pontjairól Fotó: MOL

Ha a helyszínnel kapcsolatban problémák merülnek fel, az korántsem annyira a látképpel, mint inkább a közlekedés megszervezésével függhet össze, mellyel még mindig adósak a fejlesztők: nem tudjuk, lesz-e villamos valaha, vagy hogy mondjuk hogyan oldják meg a parkolást, ha elfogynak a felszíni helyek.

Ugyanakkor gyorsan szögezzük le, ez nem függ össze a ház magasságával, ez az új negyedhez kapcsolódik, melyről korábban BudaPart fejlesztőit és urbanisztikai szakembereket is megkérdeztük.

