Őrült székek lepik el a Nemzeti Múzeumot

Az alkotás mindig akkor a legnehezebb, ha már egy kész művet kell átalakítani valami egészen másmilyenné. Teljesen mindegy, hogy újságcikkről vagy pörköltről van szó. Meg van szabva, miből kell dolgoznod, és az is, hogy a végeredmény azért térjen el az eredetitől. Persze éppen ezért izgalmas kihívás, és éppen ezért születhetnek így izgalmas alkotások.

A MOME Építészeti Intézetének hallgatói az előző félévben azt a feladatot kapták, hogy székekkel játszanak el, azokból kiindulva hozzanak létre valami egészen újat, valami egészen mást. Olyat, ami azért persze szék marad.

Hogy a dolguk még ennyire se legyen könnyű, plusz nyomasztásként van egy három évtizedes előkép is, ugyanis Ferencz István 1986-ban kezdte el az egyetemen a Székátírásra keresztelt kurzust. Azóta születnek furábbnál furább alkotások, jelenleg az Építészeti Intézet keretein belül.

A kurzus lényege, hogy a hallgatók kapnak egy romos állapotban lévő széket, azt felmérik, szétszedik, majd újraépítik. Persze kicsit máshogy, újraértelmezve. Közben megismerkednek az állékonyság, az ergonómia, az asztalos csomópontok vagy épp a kötések kézműves szabályaival.

A végeredmény meg akár műalkotásként is értelmezhető. Olyannyira, hogy holnap kiállítás nyílik belőlük a Magyar Nemzeti Múzeumban a két kurzusvezető, Máté Tamás és Nagy Nándor szervezésében, amit egészen október 22-ig lehet megtekinteni. (A helyszín amúgy elég jó, az állandó kiállításon is van egy pár ülőalkalmatosság a középkori összecsukható modelltől József nádor aranyozott karszékéig. Sőt van egy olyan díszes darab is, amit maga II. Rákóczi Ferenc faragott.)

Az elmúlt harminc év anyagából összesen száz széket mutatnak be a tárlaton, mi pedig az elmúlt félév terméséből válogattunk. Az alábbi alkotásokat a MOME Építészeti Intézetének hallgatói készítették tavasszal, Szemerey Bence pedig készített róluk egy fotósorozatot az Urbanistának, ahol maguk az alkotók is megjelennek.

Pongrácz Anna (Fotó: Szemerey Bence / Urbanista / Mome Építészeti Intézet)

Bús Bianka (Fotó: Szemerey Bence / Urbanista / Mome Építészeti Intézet)

Kaderják Eszter (Fotó: Szemerey Bence / Urbanista / Mome Építészeti Intézet)

Domokos Kázmér (Fotó: Szemerey Bence / Urbanista / Mome Építészeti Intézet)

Sebestyén Noémi (Fotó: Szemerey Bence / Urbanista / Mome Építészeti Intézet)

Laki Ábel (Fotó: Szemerey Bence / Urbanista / Mome Építészeti Intézet)

Gunther Júlia (Fotó: Szemerey Bence / Urbanista / Mome Építészeti Intézet)

Kéry Dorottya (Fotó: Szemerey Bence / Urbanista / Mome Építészeti Intézet)

Bakró Boglárka (Fotó: Szemerey Bence / Urbanista / Mome Építészeti Intézet)

Pintér Sára (Fotó: Szemerey Bence / Urbanista / Mome Építészeti Intézet)

Király Csenge (Fotó: Szemerey Bence / Urbanista / Mome Építészeti Intézet)

Réti Eszter (Fotó: Szemerey Bence / Urbanista / Mome Építészeti Intézet)

Készült az Urbanista és a MOME Építészeti Intézetének együttműködésében, az NKA támogatásával.