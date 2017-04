Most akkor tényleg visszatáncol a kormány CEU-ügyben?

Képzeljük el azt a jelenetet, amikor egy közterületes beszól egy panel előtt játszó kisgyereknek.

– Kisfiam, az anyád úristenit, hogy letaposod itt a gyönyörű muskátlikat! Ki engedte meg neked, hogy itt focizzál, he?

– Az apukám.

– Az, mi? És ki a te apukád, kölyök?

– A polgármester.

Kis csend.

– Hé öcsi, passzolnád kicsit? Vagy lőhetsz kapura is, ha gondolod.

Na, hát az első híreket látva ez történik a CEU-val most Magyarországon. A kormány két hete még olyan hévvel ment neki, mint Kósa Lajos egy söröskupaknak, amiről lekoptak a pöttyök (ééértik, soroskupak). Most viszont az oktatási államtitkár szavaiból akkora tervszerű visszavonulás rajzolódik ki, hogy egy „Állítsunk meg minket!” plakátkampány is kismiska lenne hozzá képest.

Mi történhetett, hogy hirtelen eszébe jutott Palkovics Lászlónak, hogy igazából lehet ezután is CEU-diplomákat kiadni Magyarországon? Hogy hirtelen mégse fantomegyetem a CEU? Hogy mégse csalnak, mégse hazudnak?

Mert most úgy tűnik, az oktatási államtitkár szerint van egy jogi megoldás, amit nem tilt a törvény, holott úgy tűnt, épp ezt a jogi megoldást akarta eltörölni a kormányzat (aminek az oktatási államtitkár is tagja). Ha kizárjuk annak lehetőségét – és ezt ugye nyugodtan kizárhatjuk –, hogy a Fidesz antiorbánistái épp egy államtitkár szavaival kezdenék a kormányfő elleni puccsot, és azt sem feltételezzük, hogy Palkovics László megőrült, vagy ami az államigazgatásban ezzel egyenértékű, saját szakállára, saját gondolatait mondta el, egyeztetés nélkül, két eset lehetséges.

Az egyik, hogy a kormánynak igazából

a CEU ügye egy beáldozható ügy egy sokkal súlyosabb és a magyar demokratikus közéletet sokkal inkább fenyegető ügy oltárán.

A civilek megbélyegzésére, külföldi ügynöknek minősítésére gondolok. A parlament előtt fekszik a civiltörvény olyan módosítása, amely egyértelműen a nem magyar közpénzekből finanszírozott, így függetlenül működni képes és kormánykritikus civil szervezetek ellen irányul.

A Norvég Alap-ügyben már láttuk, mennyire zavarják ők a kormányt. És most újabb támadás indult ellenük, ami a legnagyobb jogvédő szervezetek szerint lehetetlen helyzetbe hozná őket. Szerda este a Hősök terére a CEU és a civiltörvény miatt szerveztek közös tüntetést. Tízezreket várnak, ami önmagában nagy szám, ráadásul sorozatban ez lehet a negyedik este, ami nem múlik el utcai megmozdulások nélkül.

A kormány számíthat arra, hogy ha a tiltakozás két méregfogából egyet kihúz, akkor sokkal kisebb súlya lesz a másiknak önmagában. Miközben, nem lehet elégszer hangsúlyozni, az sokkal nagyobb fenyegetés a jövőnknek.

És mi a másik lehetőség? Az, hogy Palkovics László (ami most egyenértékű Orbán Viktorral és egyenértékű Habony Árpáddal, azaz a kormányzati agytröszttel) olvas újságot. És látta azt a hírt, hogy Trumpék – akikkel Orbánék tárgyalni akartak az egészről – a CEU-törvény felfüggesztésére szólították fel Magyarországot.

És megértette, hogy