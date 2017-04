Aki egy év alatt százmilliárdot csinál, minden áron meg is akarja tartani

Amikor 2015 márciusában felhívtuk telefonon Mészáros Lőrinc felcsúti polgármestert, az egyre kínosabbá váló beszélgetésünk végére az lett a benyomásunk: Orbán Viktor barátja igazából nem hazudni akar nekünk, csak totálisan nincs képben. Mintha nem túl sok fogalma lenne róla, éppen mi az övé, hogy miféle cégeket szerzett vagy adott el (de inkább szerzett). Pár nappal korábban ugyanis az orosz cégnyilvántartásban rábukkantunk az orosz alvilági és titkosszolgálat kapcsolatokkal rendelkező exdiplomata, Kiss Szilárd Mészárossal közös moszkvai agrárvállalkozására – azonban a felcsúti milliárdos nem volt tisztában vele, hogy ő is tulajdonostárs a cégben.

Mészáros a telefonban először egy olyan orosz cégről mondta azt, hogy ő is társtulajdonos benne, amiben soha nem volt. Arra a vállalkozásra viszont, amit még a telefonbeszélgetés pillanatában is tulajdonolt, nem emlékezett. Azután sem tudott érdemi magyarázatot adni, hogy szembesítettük a cégdokumentumokkal, csupán annyit jegyzett meg, hogy „Oroszországban sok minden előfordulhat″. Személyes tapasztalataink csak megerősítették, ami egyébként Mészáros Lőrinc néha egészen szürreális, csetlő-botló nyilvános szerepléseiből is egyértelmű: üzleti zsenijét nem egyszerű saját képességeivel magyarázni.

Csakhogy ez a joviális figura a Napi.hu leggazdagabb magyarokat összesítő listája szerint 2017-re már egyenesen megötszörözte vagyonát, és jelenleg ő az ötödik leggazdagabb magyar. Cégbirodalma értékét egyetlen év alatt százmilliárd forinttal, 23,8 milliárdról 120 milliárdra növelte. Mivel az évek során Mészáros még az egykori alcsúti Habsburg-kastélyt is megszerezte, talán ő maga sem sértődik meg túlságosan a történelmi párhuzamon:

látszólag ennyire szerény képességű nagyura Magyarországnak V. Ferdinánd, a birodalmat ténylegesen irányító antiliberális Metternich herceg jámbor bábja óta nem volt.

Az alcsúti kastélyt egyébként épp József nádor, V. Ferdinánd nagybátyja építtette nyári rezidenciának, de ez most igazán mellékes.

És egyébként Mészáros orosz kalandja is annak tűnt – egészen addig, amíg a rendőrség elé nem került az ügy. Felcsút polgármestereként ugyanis Mészáros Lőrincnek is le kell adnia évente egy vagyonbevallást, ebben azonban a moszkvai céget nem tüntette fel. Mészárost ezért feljelentették, és bár komoly jogi következményekkel semmiképp nem járt volna az ügy, de a magyar hatóságok vakarhatták a fejüket, hiszen mégiscsak el kellett volna kezdeniük nyomozni Orbán Viktor barátja ellen.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság azonban gyorsan kivágta magát a kellemetlen helyzetből, mégpedig azzal, hogy egyszerűen nem találták meg azt az orosz céget, amit mi egyszer már megtaláltunk – mivel rossz, arra alkalmatlan magyar adatbázisban kutakodtak a veszprémiek, ahelyett, hogy az orosz adóhatóság, az orosz statisztikai hivatal, vagy valamelyik online orosz cégadatbázis weboldalához fordultak volna.

„Az internetes sajtóanyagban szereplő cirill betűs, – hiányos, valószínűsíthetően cégnyilvántartási – adatok hitelességét alátámasztó tények, adatok beszerzésére tett egyéb intézkedések eredményre nem vezettek" – tárta szét a kezét a rendőrség. De ha egy ennyire jelentéktelen, pár tízmilliós cég ügyében látványosan nem akart nyomozni a magyar hatóság, mi történne, ha Mészáros Lőrinc mostani százmilliárdos gyarapodást kellene vizsgálniuk?

Mészáros elképesztő tempójú vagyonosodásán lehet szörnyülködni és felháborodni, de ideje lenne azon is elgondolkozni, ami ebből a 2018 utáni időszakra nézve következik. Mert bár

százmilliárd forintot ennyire gyorsan nem egyszerű felhalmozni, de az igazi kihívás az így szerzett vagyon hosszú távú megtartása lesz.

Ahol a leggazdagabbak toplistáján olyan hihetetlen mozgások történnek, mint a mai Magyarországon, ott előbb-utóbb Oroszországhoz hasonlóan – Mészáros Lőrinc szavaival – „sok minden előfordulhat″, és ahol sok minden előfordulhat, ott sok minden elő is fog fordulni. Ahol a vagyonfelhalmozás gyakorlata és szabályai ennyire képlékennyé válnak, ott nem csak a magántulajdont védő jogi garanciák és normák, de nagyon könnyen a tulajdonosok személyes szabadsága is veszélybe kerülhet. Így válik egyre fontosabbá a rendőrség és az ügyészség hozzáállása, és persze leginkább a hatóságok feletti kontrollt is jelentő politikai hatalom megtartása.

Nehogy egy nyomozó egyszer véletlenül a megfelelő adatbázisban kezdjen kutakodni.

Ezért nagyon rossz hír a magyar demokrácia jövőjére nézve Mészáros Lőrinc százmilliárdos éves vagyonosodása. Mivel a tét rohamosan emelkedik, a hatalom elvesztése is egyre súlyosabb egzisztenciális kockázatot jelent az uralkodó elit számára – ezt Orbán Krisztián a szorongó rezsimekről szóló írásában alaposan kifejtette. És ahogy nő a kockázat, úgy nő a gátlástalanság.

A magyarországi független média maradékának felszámolásában aktívan részt vevő Mészáros Lőrinc és más kormányközeli szereplők pedig együttesen immár olyan vagyonnal rendelkeznek, ami évtizedekre elég izmosabb választási kampányok finanszírozására. Sőt, igazából ez a gazdasági hatalom már bőven elérte azt a mértéket, amivel akár egy-két választási vereség is túlélhető. Lassan már

olyan erkölcsi-politikai dilemmák merülhetnek fel, mint hogy ki hány százmilliárdot tarthat meg cserébe azért, ha elengedi a túszul ejtett demokráciát.

Végezetül, V. Ferdinándhoz és Metternich herceghez visszatérve:

V. Ferdinándot ugyan az 1848-as forradalom söpörte el, de a befolyásolható, gyenge kezű uralkodót nem a pesti vagy a bécsi forradalmárok, hanem az udvari kamarilla mondatta le. Ferdinánd ezután feleségével visszavonult csehországi birtokaira, ahol gazdálkodóként állítólag már egészen jól megállta a helyét. Metternich herceg szintén megbukott, lemondásra kényszerült, majd feleségével és fiával Angliába emigrált. Mégis, a herceg által megálmodott antiliberális rendszer az orosz cári csapatok segítségével végül csak legyőzte a forradalmakat.

