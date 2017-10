KDNP: A nemzeti konzultáció pénzkidobás

Napirend előtt szólalt fel a parlamentben a kereszténydemokrata államtitkár, Aradszki András, és egyértelműen utalt arra, amit valahol mélyen már minden, az ország jövője és mentális jóléte miatt aggódó polgárnak éreznie kell egy ideje: a Soros György ellen bevetett eddigi eszközök nem megfelelőek. Lex Ceu, civiltörvény, nemzeti konzultáció – most őszintén, jutottunk ezekkel bármire is? Soros továbbra is támad, lám, már a fideszes uniós biztos Navracsics Tibort is maga alá gyűrte...

Mindezek csak az első reakcióim azután, hogy "A sátán/Soros terv ellen küzdeni keresztény kötelesség" című napirend előtti felszólalásában Aradszki arról beszélt, hogy

a végső támadás megindult

erre példa az egyneműek házassága, az abortusz és a genderelmélet politikai erőltetése

a sátán elleni küzdelem keresztény kötelesség

a rózsafüzér a legerősebb fegyver a sátán ellen

ezt Soros György is meg fogja tapasztalni!

Ennyit mondott Aradszki. És ahogy az atombomba ledobása előtt Hirosimára se lőttek sörétes puskával, a kormány helyében elgondolkoznék, hogy nem lenne-e célszerűbb az erőforrásokat optimalizálva törvények meg konzultációs milliárdok, de akár a határkerítés helyett is nagy tételben rózsafüzéreket vásárolni, és sokat, nagyon sokat imádkozni.

Via 444.