Itt az ideje ünnepelni a magyar zenét!

Idén is megrendezzük a Dalversenyt, amiben 2016 legjobb, kevésbé ismert magyar dalát keressük. A harmincas mezőny már összeállt, nemsokára majd az olvasók segítségét is kérjük abban, hogy kit juttassunk tovább, és a végén ki legyen az, aki áprilisban a Kuplungban élőben is felléphet. Ott majd egy szakmai zsűri dönthet arról, hogy kié lesz 2016 legjobb dala, de addig is megmutatjuk, mi hogyan hallgattuk meg kazettáról a versenyzőket.

(A videóban nem az összes szám szerepel a versenyből, szóval nem írtuk ki a számok címét, de az összes, ebben elhangzó zenét meg lehet találni ebben a cikkben.)