Chipet ültettek a kezembe

A német Digiwell az emberi test továbbfejlesztésén dolgozik, és ennek a része az is, hogy csipeket ültetnek a megrendelők bőre alá. Az NFC-s és RFID-s csipet a hüvelykujj és a mutatóujj közé helyezik be egy félelmetesen vastag tűvel. A készletet bárki megveheti online, és magának is behelyezheti - kizárólag saját felelősségre. A berlini IFA-n befizettünk a tesztre.