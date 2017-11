A diákokat dolgoztató polgármestert is lerajzolták a gyerekek

Néha szeretnénk megóvni a gyerekeket a médiában megjelenő hírektől, de ezek hozzájuk is eljutnak, és őket is gondolkodóba ejtik. A gyermekjogi világnapon azUNICEF Gyerekhang programjához csatlakozva ezért meghívtunk tíz iskolást a szerkesztőségbe, hogy ők illusztrálják az Index hétfői híreit. Arra voltunk kíváncsiak, ők hogyan látják a világot.



A gyerekek rajzokkal üzentek. Mintha csak a gyerekjogok napján nekünk dolgozott volna a valóság: érkezett egy hír a Heves megyei Szihalom polgármesteréről, aki a saját éttermében ingyen dolgoztatta az ottani középiskola diákjait. Lerajzolták! A szőkőár, a ballisztikus rakétahordozó tengeralattjárót építő Észak-Korea, az orvoshiány és egy újabb tahó parkoló mellett szerencsére érkeztek jó hírek is a 70. házassági évfordulóját ünneplő Erzsébet királynőről és Fülöp hercegről vagy a rövid pályás gyorskorcsolyában olimpiai kvalifikációt szerző Liu Shaolin Sándorról.



