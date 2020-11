A bejgli finom, de óvatosan az édesítőszerrel

Avagy miért is kellett az állatorvoshoz rohanni szenteste...

Laci befejezte az ünnepi vásárlást, kutyakaját is bőséggel vásárolt tacskójuknak, de valamiért vissza kellett szaladnia a közértbe. Édesanyjának, Évának ez kapóra jött:

Éva: Lacikám, pici bogaram, elszaladnál édesítőszerért? Elfogyott, és a mama, tudod, cukros, kéne diétás sütemény is estére. Elfelejtettem...

Laci: Persze, anya, milyen fajtát?

Éva: Xilitet, egy kilót, tudod, az nem emeli a mama cukrát!

Laci térült-fordult, autóval száguldott. A boltban elnézve a rengeteg diétás terméket egyre kövérebbnek érezte magát, de megtalálta, amiért a mami küldte. A kosárba bepakolt még nyolc doboz sört, majd fizetett, ment a kocsihoz.

Hazaérve hatalmas sürgés-forgás fogadta, el is szedték tőle gyorsan a xilitet. Mielőtt elfordulhatott volna, Éva hangját hallotta:

Éva: Lacikám, légyszi, süsd meg a bejglit, az egyik legyen diétás: 8 dkg xilitet használj hozzá, az elég 12 szelethez.

Laci munkához látott. Nem volt könnyű dolga, mert tacskójuk egyfolytában nyálcsorgatva állt mellette. Hiába etette meg, kedvenc kutyakajája után még nyers húst is kapott, semmi hatás. Bosszús is volt, nevetett is, így nem csoda, hogy az egész kilós xilit a tésztába került.

Szenteste Laciéknál mindig ünnepi illat és hangulat lengett a levegőben. Nekiláttak a levesnek, majd a kacsamellek is eltűntek. Végül az este nagy attrakciója, a bejgli következett.

Éva: Lacikám, idehoznád a mama diétás bejglijét?

Laci felállt, kinyitotta a kamraajtót, majd hozta volna a süteményt, ám az időközben eltűnt. A család várakozva pislogott a kamra irányába, a mama sürgette fiát.

Éva: Lacikám, merre a süti?

Laci: Anya, nem tudom, az egész eltűnt.

Éva: Hát keressük meg!

Nem kellett sokáig kutakodniuk. A tacskó rémes állapotban feküdt a mosdó előtt: nagyon gyenge volt. Megpróbált felállni, de némi támolygás után összeesett, a lába görcsbe rándult. Laci igyekezett a közelébe férkőzni, erre az állat lehányta.

Éva: Gyerünk az állatorvoshoz!

Az ügyeleten az állatorvos elsápadva vette át a tízkilós állatot, és asszisztensével együtt hatalmas erőfeszítések árán többször meghánytatta.

Állatorvos: Ha jól látom, egy egész bejglit megevett.

Laci: De uram, ebben nem volt kalória, a cukros mamám is vígan eszi...

Állatorvos: Neki sem kellene, a kutyájuknak meg pláne nem! A xilit mérgező a kutyákra nézve! Az állat szervezetének vércukorszintje rendkívül alacsony, 2 környéki érték. Az édesítőszer ugyanúgy a vércukorszint csökkenését váltja ki, mint az egyszerű cukor! Ezért már mérgezési tüneteket észlelhetünk a kutyán 75–100 mg/ttkg xilit elfogyasztása esetén is. Ha ez a kutya 8 dkg xilitet evett, csoda, hogy életben van! Ennek a kutyának nagyjából nincs cukor a vérében!

A tacskó az állatkórházban maradt, állandó megfigyelés alá került, gyakori vércukorszintkontrollt kapott.

Hazaérve anya és fia a bejárati ajtó előtt egy pillanatra egymásra nézett.

Éva: Vacak egy este volt.

Laci (elmosolyodva): Hát, a mamának nem jutott sütemény, de legalább nem fenyegeti hipoglikémiás kóma.

