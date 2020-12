A brazíliai Belo Horizontéban élő Andre hangsúlyozza: a többségében katolikus és családcentrikus dél-amerikai országban a karácsonyi időszak nagyon fontos szerepet tölt be. Számára ez gyakorlatilag az egyetlen időszak az évben, hogy találkozhat kiterjedt családjával: nagybátyjaival, nagynénjeivel, unokatestvéreivel és a nagyszülőkkel. A koronavírus azonban áthúzta az idei ünnepi terveit, amit Andre a novemberi helyhatósági választásokra vezet vissza.

Számos polgármester az újraválasztásáért versengett, ezért nem akartak szigorú korlátozásokat bevezetni. Ráadásul, hogy úgy tűnjön, jó munkát végeztek, kozmetikázták a koronavírus-adatokat, a valósnál alacsonyabb számokat közöltek, a járványhelyzetet pedig elbagatellizáltak – állítja az Indexnek a brazil fiatalember.

A választások után viszont a fertőzéses esetek száma megugrott, a nagyvárosokban egymást követték a lezárások. Mivel a polgármesterek döntenek a járványügyi intézkedésekről, városról városra változik, milyen szabályokat léptetnek életbe. Belo Horizontéban nyitva vannak az üzletek, az edzőtermek, az éttermek és a bárok is, utóbbiak azonban nem árusíthatnak alkoholt. Andre nem igazán érti az összefüggést, de szarkasztikusan megjegyzi: túlzottan nem lepődik meg az intézkedések hektikusságán abban az országban, ahol az elnök kijelenti, nem kér a vakcinából, mert már átesett a fertőzésen.

Nem is a második hullámmal küzdünk, hiszen még az elsőnek sincs vége

– összegzi a helyzetet, hozzátéve:

a karácsonyi családi összejövetelt virtuális formában tartják meg az idén.

Görögország bezárt

Thesszalonikiben sem rózsás a helyzet – meséli Kosmas. A görög fiatal nem tudott komoly karácsonyi készületekről beszámolni: Görögországban november 1-je óta szigorú lezárások vannak, este 10 és reggel 6 között kijárási tilalom van érvényben. Szívesen küldött volna képeket a belvárosi díszekről, de mint mondta: alapos indok nélkül nem hagyhatja el az otthonát. Orvoshoz, gyógyszertárba, alapvető élelmiszerekért ki lehet mozdulni, nagyobb utazáshoz, a települések elhagyásához viszont már hatósági engedélyért kell folyamodni. A kijárási korlátozások megszegőit 300 eurós (mintegy százezer forintos) pénzbírsággal sújthatják, így nem akarta megkockáztatni, hogy a karácsonyi előkészületek utáni nyomozásának a rendőrség vessen véget.

Nem tudom, hogy a belvárosban milyen előkészületek voltak, de mivel a boltok be vannak zárva, kétlem, hogy bármi lenne. De ha lennének is, tilos a gyülekezés, szóval szerintem nem visszük túlzásba a karácsonyozást az idén

– mondja a görög ügyvéd, aki még munkába sem jár, hiszen minden tárgyalást elhalasztottak a járványhelyzet miatt.

Napsütés, tengerpart, grillezés

A brazil Andréval szemben a dél-afrikai, nagypapa korú Andre sok más honfitársához hasonlóan a családjával tölti az ünnepi időszakot. Dél-Afrikában általában december 18-án kezdődik a karácsonyi szünet, és a legtöbben három-négy hét szabadságra mennek. Aki megteheti, a tengerparton tölti ideje nagy részét, hogy kipihenje az év fáradságait. Andre családja tehetős, több ingatlanjuk is van: az egyik ház Port Elizabeth-i otthonától húsz perc autóútra található. Andre a házat „viskónak” becézi, mert nincsenek bevezetve a közműszolgáltatások, olyannyira el van szeparálva a külvilágtól.

Itt horgászással, fürdéssel és grillezéssel ütik el a napot, amit a partoknál úszkáló delfinek látványa dob még jobban fel.

Ha nagyon megunják a tengerparton álló viskót, átutaznak a Sundays folyó partján lévő házukba, ahol ugyancsak grillezéssel és bográcsozással töltik a napot, amikor nem éppen a folyón csónakáznak. Nagy lelkesedéssel mesélt a természeti látványosságokról: amellett, hogy csupa különleges, egzotikus hal akad horogra, a fák lombajain mérges kígyók kúsznak, a folyó egy pontján pedig afrikai halászsasok fészkelnek. Az ilyen vízi túráikat pedig általában úgy zárják, hogy éppen akkor érkezzenek vissza a kiindulópontra, amikor az esti szürkületben még elcsípik a folyóból iszogató szarvasféléket.

11 Galéria: Dél-afrikai készülődés Andréval Fotó: Andre van Jaarsveldt

Ha éppen tipikus afrikai állatok látványára vágyik a család, ahhoz sem kell messzire mennie. Port Elizabethtől egyórás autóútra található az Addo Nemzeti Park, ahol elefántok és oroszlánok lófrálnak. Egy korábbi, építőipari munkája miatt a dél-afrikai Andre visszajár egy magánbirtokra, ahol zebrák, gepárdok és orrszarvúak mozognak szabadon. Magát a szentestét karácsonyi vacsorával, ajándékozással, a kiterjedt család társaságában töltik.

Hogy a koronavírus-járvány befolyásolja-e az életüket?

ANDRÉÉT ÉS CSALÁDJÁÉT EGYÁLTALÁN NEM, ÁLLÍTJA. ÚGY BESZÉLT AZ ELŐKÉSZÜLETEKRŐL, MINTHA A VÍRUS NEM IS LÉTEZNE.

A parton várják a megváltót

Mozambikban trópusi éghajlaton, kellemes 25-30 fokban ünneplik a karácsonyt. A délkelet-afrikai országban ilyenkor van nyár. A karácsony ugyanúgy a szeretet és a családok ünnepe, mint Európában, csak fesztiváli hangulatban telik. Erről az 1990-ben a Zalka Máté Katonai Főiskolán (mai nevén Nemzeti Közszolgálati Egyetem) diplomázott João Pedro Matsinhe számolt be, aki a mai napig tökéletesen beszéli a magyar nyelvet, és a Kossuth Rádión keresztül értesül az ország híreiről. A helyi mobilinternet-hálózat fejlődésével, már Indexet is olvas.

Magyarországról nézve Mozambik Afrika második legtávolabbi országa. Akik hallottak az egykori portugál gyarmatról, azok úgy ismerhetik az országot, mint az egyetlen olyan államot, amely lobogójára tűzte az AK47-es gépkarabélyt. Címere az 1976 és 1992 közti polgárháborúra emlékeztet, a Kalasnyikov pedig Mozambik függetlenedésének jelképe. A félelmetes szimbólum ellenére Mozambik viszonylag békés ország, ahol a lakosság közel 60 százaléka keresztény, többségük katolikus. Az országban vallási ünnep a karácsony, de sokkal inkább társadalmi jelentőséggel bír. A karácsony a törzsek közti megbékélés ünnepe is.

Táncos éj

A keresztények többsége a templomokban tölti a szentestét. A szertartásokat a portugál hagyományokból vették át. Együtt imádkoznak, énekelnek és köszönetet nyilvánítanak a földi jóért. A karácsony másnapját a családdal és a barátokkal ünneplik egy több generációs házibuli keretében. Ilyenkor legalább 30-50 ember jön össze a legközelebbi családtagokból a tengerparton, vagy a vendéglátó udvarán. (A koronavírus miatt igyekeznek itt meghúzni a létszámot.) Az asztalok bőségesen vannak megterítve. Nemcsak a házigazda főz, hanem mindenki készül valamivel. A református hagyományokhoz hasonlóan a családtagok szeretetvendégségbe jönnek. Annak ellenére, hogy a világ egyik legszegényebb államáról van szó, Mozambik rendkívül kedvező éghajlatnak köszönhetően az alapvető élelmiszerekből nincs hiány. Bár a klímaváltozás hatásainak különösen kivan téve az ország, és a magyar víztisztítási és vízgazdálkodási technológiáknak különösen nagy hasznát venné a mezőgazdaság.

Hozd el anyádat is

Mozambikban olyannyira a család az első, hogy 2020 legnagyobb popslágerében is teljesen természetes, hogy a fiatalok a barátokkal, a szülőkkel és a nagyszüleikkel mulatnak együtt:

Az ajándékok kevésbé hangsúlyosak, mint Európában.

Karácsonykor inkább a közös élmény és az öröm számít. Különösen a gyerekeknél, mert a tanév decemberben ér véget. Őket az iskolai eredményeikért ajándékozzák ösztönző jelleggel. Általában új ruhákat, cipőket és tanszereket kapnak a büszke családtagoktól. Olyan cuccokat, mely a gyerek hasznára válik. Idén a maszkok lesznek főszerepben.

Mozambikban ugyanúgy a szeretet ünnepe a karácsony, csak sokkal inkább az életörömről és a háláról szól.

Hogy van mit enni, van kivel megosztani és béke honol az országban. A mozambiki emberek

mindig egészséget kívánnak a szeretteiknek.

A „Jézuskának” írt levélben is az lenne az első.

Bár Mozambikot is elérte a koronavírus, de jóformán csak a fővárosban, Maputo-ban elővigyázatosak az emberek. A fertőzöttségi adatok teljesen megbízhatatlanok, mert kevés a tesztet végeznek. Az egészségügyi rendszer pedig nincs felkészülve a világjárványra. Ráadásul a maszkok is jóval azután érkeztek Afrikába, miután a legnagyobb gyártók a teljesen lefedték a jobban fizető piacokat. Még sehol sem kötelező hordani, csak ajánlják. A humanitárius szervezetek az iskolásokon keresztül terjesztik a maszkokat és tudatosítják a társadalmat. Az alacsony vásárló erő miatt, pedig az afrikai országok a sor végén várják a védőoltást. Ennek ellenére kevésbé tombol a vírus Mozambikban, mert részben a nyári meleg lassítja a járvány terjedését, másrészt a lakosság átlagéletkora mindössze 17 év, mellyel a dél-kelet afrikai állam a világ kilencedik legfiatalabb országa.

Szeretik a karácsonyfát, de nem hivatalosan

Thaiföld buddhista ország, buddhista országban pedig hivatalosan nincs karácsony. Ettől függetlenül minden hotelben és bevásárlóközpontban ott áll egy-egy hatalmas karácsonyfa, több nagyáruházban pedig karácsonyi dalok szólnak a hangszórókból – meséli a thaiföldi turizmussal és idegenvezetéssel foglalkozó, Bangkok Charlie becenéven ismert magyar vállalkozó és blogger.

8 Galéria: Égig érő szelfihátterek Fotó: Bangkok Charlie

A karácsonyfák elsősorban a turistáknak szólnak, de megtalálni őket olyan plázákban is, ahol a turista ritka, mint a fehér holló. A délkelet-ázsiai ország lakóinak többsége keveset tud a karácsonyról, mindazonáltal imádják az ünnepi díszeket, a csillogó külsőségeket, a karácsonyfa pedig ötvözi mindezt. Nem is véletlenül pózolnak és szelfiznek a karácsonyfák előtt.

Bangkok az égig érő karácsonyfák városa, a legnagyobb bevásárlóközpontok egymással versenyeznek, hogy ki tud magasabb fát állítani.

Kár, hogy Thaiföld nem ünnepli a karácsonyt, mert a koronavírus-járvány nem jelentene akadályt

– fogalmaz Charlie. A 67 milliós ország sikeresen megküzdött a tavaszi járvánnyal, nem volt második hullám. Idén eddig összesen 60 halálos áldozatot követelt a vírus, az utolsó ilyen eset is november 5-én volt. Tavasszal nagyon gyorsan szigorú intézkedéseket hozott a kormány, mindenki hordani kezdte a maszkot, az összes áruházban és bolt bejáratánál ott volt az ingyenesen használható kézfertőtlenítő. A mai napig mérik a testhőmérsékletet a boltok előtt vagy éppen a metróállomásokon. Az utcákon nem kötelező a maszkviselés, csak a boltokban és a közlekedési eszközökön. Nem is bírálja senki a maszkot, a vírustagadó mozgalmak sem jellemzőek Thaiföldre. Ennek a fegyelmezett magatartásnak pedig meg is lett az eredménye: gyakorlatilag

korlátozások nélkül zajlik a mindennapi élet: nincs kijárási tilalom, sem korlátozás, minden nyitva van.

Charlie szerint egy fontos korlátozás azért van, de az is a vírus elleni védekezést szolgálja. Minden Thaiföldre utazó személyre kéthetes karantén vár, melyet úgynevezett karanténhotelekben kell letöltenie. Pont ezért Thaiföldön az elmúlt hetekben mindössze néhány lokális fertőzést regisztráltak, a napi statisztikákban szereplő 5-10 esetet épp ilyen karanténokban találták. Ha valaki letöltötte a karanténidőt, az európai és az amerikai helyzethez képest meglepően hétköznapi módon élheti az életét.

Ha karácsony, akkor csirke

Karácsonyi csirke, karácsonyi torta, díszkivilágítás és randi: ezzel a négy dologgal tökéletesen le lehet írni a japán karácsonyt – meséli az Indexnek a keletázsiai országban élő Aliz, a Japánspecialista YouTube-csatornát működtető magyar vlogger.

A japán karácsony nem munkaszüneti nap, nem is ünnepli mindenki, de amint lekerül a halloweeni dekoráció, az üzleteket egyből kicsicsázzák műfenyővel, égősorokkal, világító rénszarvasokkal és Mikulásokkal.

A karácsonyi hangulat teljesen áthatja a vásárlást, vagy éppen a vásárlás a karácsonyi hangulatot. A gyerekeket meg szokták lepni ajándékokkal, de eléggé véletlenszerű, hogy mikor:

december 24-e reggeltől december 25-e estéjéig bármikor. Ez attól függ, hogy az elfoglalt szülőknek a munkájuk mellett mikor van idejük gondoskodni a meglepetésekről.

A felnőtteknél nem terjedt el az ajándékozás, Aliz szerint inkább a fiatal párok vesznek egymásnak valamit.

7 Galéria: Karácsony japán módra Fotó: Jámbor Aliz

Japánban a szenteste kifejezetten a randizásról szól. A legtutibb randihelyek pedig az ország top 10-es listáján szereplő díszkivilágítások, olykor égősorokkal beborított egész utcafelületek. Ha nincs kivel randevúzni, akkor is barátokkal találkoznak vagy otthon ünnepelnek a családdal. Kifejezetten azért, mert

ronkurizni elég ciki – mondja a japán karácsonykultúráról a magyar vlogger.

A ronkuri rövidített és japánosított angol jövevényszó a „lonely Christmas”, azaz magányos karácsony kifejezésből.

A hagyományos japán karácsonyi menü európai szemmel elég bizarr. A japán piacra a '70-es években berobbanó KFC egyetlen reklámszlogennel változtatta meg a szigetország ünnepi étkezési szokását:

karácsonyra kentuckyt! azóta nincs is japán karácsony csirke nélkül.

A karácsonyi menü másik elengedhetetlen eleme a torta. A klasszikus verzió nem más, mint egy sima piskótatorta bődületesen sok tejszínhabbal és eperrel. Amennyire egyszerűnek hangzik, olyannyira előrelátónak kell lenni: a menüt jó előre meg kell rendelni, különben ugrik a „hagyományos” vacsora. Erről Aliz részletesen beszélt a vlogján megjelent, immár hároméves videójában is.

A koronavírus-járvány kezelését Aliz sikeresnek írja le, amit az is bizonyít: nem állt le az élet, nyitva vannak a boltok, a szórakozóhelyek és az éttermek. Randi lesz, csirke lesz, torta lesz.

Mindeközben a helyi gazdaság fellendítése érdekében a japánok a hoteleket és a turizmust támogató kampányt folytatnak, úgyhogy még az is lehet, hogy a szokásosnál többen utaztak el az ünnepek idejére

– véli Aliz.

A járvány miatti intézkedések leginkább a turizmusnak ártanak: a kiutazási és beutazási procedúra elveszi az ember kedvét a hazautazástól, Aliz és kis családja ezért az idén nem is látogatott haza Magyarországra. De ő nem lett ettől kedveszegett, csak rendhagyó módon készült. Mint mondja,