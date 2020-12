Fenyő, férfi, fatotó

Az ünnep szép, a felkészülés lelki része szintén, a fizikai előkészületek viszont néha kevésbé magasztosak. Most hagyjuk a bevásárlást, főzést, takarítást, mert ezek, akár a legfejlettebb társadalmakban a nyilvános mellékhelyiségek, ma már nemi megkülönböztetés nélkül, mindenki előtt nyitva állnak.

Ellenben a karácsonyfa talpba helyezése túlnyomórészt ma is a férfiakra marad.

Ennek a korszerűtlen ténynek nyilvánvalóan az az oka, hogy a családi karácsonyfának kiválasztott tűlevelű nagy, szúrós és a tövénél sokkal vaskosabb átmérővel rendelkezik, mint a szabványos karácsonyfatalpak törzstartó hengere. Gyakran gondoltam már arra, hogy a fenyő töve olyan, mint a pezsgős dugó; ahogy kivágják, megduzzad a vége, hogy ne lehessen visszatuszkolni a földbe.

Lehet, ha nem ilyen lenne a tűlevelűek anatómiája, akkor az őszi esőzések idején kicsusszannának a földből, és hangos pukkanás kíséretében repülnének az ég felé.

Ennek se az erdészek, se a madarak nem örülnének. Talán a favágók? Nem tudom.

Az biztos, hogy az erdei fenyők háziasítása évente legalább egyszer szembetűnővé tette, hogy még a férfiaknak is lehet valami hasznukat venni a családban. Jó, ma már kapni olyan drága hig-tech talpakat, amelyek az elefántláb méretű karácsonyfa csonkokat is képesek befogadni, sok árus hajlandó segíteni a törékeny favásárló hölgyeknek, és kis baltájukkal megfazonozzák a favéget, sőt erre alkalmas gépezetet is láttam már, amely gigászi ceruzahegyezőként intézte az akadálytalan becsusszantást, de mindezek ellenére a fa és a talp összepászítása számos esetben ma is otthon megoldandó feladat.

A kérdéssel kapcsolatban hosszú évtizedek tapasztalatai alapján a következő megfigyeléseket tettem:

Semmiféle összefüggés sem tapasztalható a kiválasztott fa magassága, és a törzs fűrészelt végének átmérője között. A kis töpszlik ugyanolyan vaskosan indulnak, mint a plafonig érő sudárak. Egy hűséges karácsonyfatalp akár évtizedeken át szolgálja gazdáját, holott rögtön megvásárlása után kiderült, hogy szűk a luka. Ha végre betuszkoltad a fát a talpba, biztos, hogy olyan ferde lesz, akár a pocsolyarészeg dandártábornok vigyázz állásban. A régi jó talpaknak szinte mindig gyenge és/vagy rövid a lába, ezért terebélyesebb fák esetében automatikusan borul az egész, mint egy tervezett költségvetés. Ha otthon kell faragni, minden évben az derül ki, hogy a kenyérvágó kés a legnagyobb otthoni vágóeszköz. Kenyérvágó késsel nem lehet faragni. Illetve lehet, de nem. A fenyő kérge könnyen lejön. A fenyő sajnos vékony kérgű növény, viszont a fája vastag, kemény, ragacsos és tele van göcsörttel. A fenyőgyanta nem jön ki a nadrágból. Jövőre veszek egy kisbaltát, vagy machetét. Jövőre veszek egy normális talpat. Tíz éve fogadom meg a 10. és a 11. pontot. Ha háromszor belepróbáltam, de még mindig túl vastag, akkor negyedszerre úgy fog lötyögni, hogy kereshetek ékeket. Avagy plusz egy: A fa idén is, ahogy eddig mindig, állni fog.

(Borítókép: Képünk illusztráció! Fotó: Steve Russell / Getty Images Hungary)