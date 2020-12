Jövőre angyal lesz a szamár, vagy csillag

Nem is olyan régen, amikor még faluhelyen betlehemezők járták az utcákat, és egy-egy háznál bemutattak egy-egy jelenetet a Kisjézus életéből, egyszer az is megesett, hogy minden lány Mária, minden fiú József vagy valamelyik ajándékot hozó király akart lenni. Legfeljebb angyal vagy katona. Naná, hogy csillag. Esetleg bárány. A szamár szerepe általában arra maradt, aki későn érkezett.

Béluska így lett szamár. Pedig nagyon nem akarta. De valakinek, ugye, szamárnak is lennie kell.

Egyetlen öröme az volt, hogy szépen énekelt, így a karácsonyi dalok előadásánál nagy szükség volt rá, még úgy is, hogy ha valaki nem ismerte volna a pásztorjátékok lényegét, talán furcsállotta volna, hogy a füles jelmezbe bújt fúcska torkából éteri dallam szól.

A lelkes gyerekcsapat a falu főterén felállított jászolban zárta rövid faluzarándoklatát, és mire a népek összegyűltek a végjátékra, Béluska berekedt. Pedig egészen addig szépen szerepelt, jelmezével is megbékélt, a fagyott földes utcákon együtt baktatott a báránnyal. Útközben megbeszélték, hogy az ő szerepük valójában nagyon fontos, még azt a szót is használták, amit a tanítótól hallottak, bár a lényegét nem értették, hogy szimbolikus.

Márpedig ha valami szimbolikus, akkor biztosan fontos, különben a tanító nem mondta volna, és a tanult emberek csak olyan szavakat használnak, amelyeknek jelentőségük van. Ebből következően a bárány és a szamár kulcsszereplő ebben a pásztorjátékban.

Még akkor is, ha a felnőttek között sok olyan akadt, aki azt mondta, hogy régen elég volt néhány suba és pásztorbot is ahhoz, hogy a Kisjézus megszülessen, de a történelem már csak olyan, hogy idővel egyre több részlet derül ki minden elmúlt dologról, így nem is baj, ha e fontos pillanat felelevenítésében egyre többen vesznek részt.

A jászolnál azonban Béluska jórészt már csak statisztaként volt jelen, és bármennyire igyekezett is, a torkán leginkább csak a jelmezéhez illő hangok törtek elő, így inkább hallgatott.

A bemutató végén, miután mindenki meghajolt, a tanító megdicsérte a társaságot, Béluskát külön, amiért a végére ilyen szépen beleélte magát a szerepébe.

És Béluska boldog volt, mosoly közben elővillantak gyöngyfogai, de megfogadta, hogy jövőre időben érkezik a szereposztásra, és angyal lesz, de minimum csillag.

Borítókép: MTI/Lakatos Péter