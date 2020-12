Ezzel a karácsonyi kisfilmmel biztatja közönségét és minden művészetszerető embert a Művészetek Palotája. A film három főszereplője: egy kislány, egy zongora és a zene.

Ebben a rendkívüli évben felértékelődött mindaz, amit korábban természetesnek vettünk: megtapasztalhattuk, hogy a kultúra milyen sokat ad az életünkhöz, és azt is, hogy a művészeti élmények valóban képesek felemelni, kiemelni minket a hétköznapokból. Ez az esztendő a digitális platformokon elérhető művészeti élményekről kellett, hogy szóljon. Addig is, míg eljön a várva várt pillanat, amikor újra személyesen is találkozhatunk a Müpa tereiben, szeretnénk ezzel a rövidfilmmel megköszönni hűséges közönségünknek és fantasztikus művészeinknek az elmúlt időszakban tanúsított végtelen támogatást, szeretetet, biztatást.