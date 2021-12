Lezárták a zuglói önkormányzat focipályáját, a helyi gyerekeknek marad a grund

Kinek is épült a Mogyoródi úti sporttelep? – ezzel a kérdéssel kereste meg egy zuglói lakos szerkesztőségünket. A kérdést már csak azért is érdemes tisztázni, mivel a XIV. kerület által Tér_Köz pályázati pénzből korszerűsített szabadidős és sportpályán a füves focipálya és a gördeszkapálya tavasz óta lezárva áll a látogatók előtt.

A kerület sport kft.-je október 12-től tanácsolta el a focizni vágyókat az élő füves labdarúgópálya használatától azzal az indokkal, hogy a hónap végéig karbantartási munkálatokat végeznek. Ehhez képest azóta sem léphet a területére senki.

Karácsony Gergely főpolgármester és Horváth Csaba polgármester novemberi közös kerületbejárásukon ugyan felkeresték a Mogyoródi út és az Egressy út közötti szakaszon lévő Rákos-patak felújított részét, de a sportpályára már nem mentek be. Talán azért, mert a lezárt füves pálya mellett most a gyerekek egy kitaposott, buckás, háló nélküli földterületen rúgják a bőrt.

A 2018-ban, még Karácsony Gergely polgármestersége idején felújított és 2019 tavaszán átadott sportközpont az eredeti tervek szerint egyébként nem is egy szabványos méretű élő füves pályát tartalmazott, hanem három egymás mellett lévő kis műfüveset. Az önkormányzat százmillió forintot szerzett a Tér_Köz pályázat keretében a fejlesztésre, amely – a kerület jelenlegi vezetése szerint – a helyi lakosság számára épült spontán sportolás céljából. Erre valóban nagy szükség is volt, mivel Zugló önkormányzata tavaly kihátrált az egykori Lantos Mihály sportpálya üzemeltetési feladatából, és megszüntetve a helyiek ottani sportolási lehetőségét, a Csömöri úti telephelyet visszaadta az eredeti tulajdonos MTK-nak.

A mostani focipálya-építés szempontjai is inkább a klubszintű labdarúgás kiszolgálásának irányába mutattak.

Az M130 MLSZ-labdarúgópálya gyepét aládréncsövezték, teljes kialakítása költségének kilencven százalékát az MLSZ fizette az önkormányzat területén. 2018 októberében kezdődött el az építése, és 2019 tavaszán adták át. Az azóta eltelt időben azonban a helyi gyerekek alig használhatták, hétköznap csak a délelőtti tanítási időben (vagy akkor sem), mivel az önkormányzat havi 46 órára biztosította a pályán az MLSZ fennhatóságát, ami az utánpótláskorú fiatalok számára nyújtott klubszintű edzési lehetőséget.

Most azonban már nemcsak a zuglói gyerekek, de a sportolók is a pálya szélére szorultak, a területet teljesen lezárták.

Azok tették tönkre, akiknek épült: a helyi gyerekek. Persze nem tudatos rongálásnak esett áldozatul, a taposás mellett az volt a fő baj, hogy a pályát már eleve versenyszerű használatra tervezték, napi maximum négyórás igénybevétellel, nem olyan szabadidősportra, amelyet egész hétvégén meg délután néhány órában űzhetnének a helyiek. A pálya alatt futó dréncsőhálózat és a fű közötti földréteg nem bizonyult elegendőnek, ezért nyáron kisült, a letelepített érzékeny fű pedig odalett.

A gyepet az önkormányzatnak most cserélnie kell, a focipálya 2022. március 31-ig biztosan zárva marad. A fejlesztéssel mindenki rosszul járt: a helyi gyerekeknek maradt a grund, az önkormányzat fizetheti a rekonstrukció költségeit, a futballisták pedig tavasszal kereshetnek új edzési lehetőséget. Ráadásul az önkormányzatnak az MLSZ által megadott, rendkívül rigorózus karbantartási feltételeket is folyamatosan be kell tartania, jelen állás szerint még tizenhárom évig. Amennyiben elmulasztja, az MLSZ a beruházás költségeit kiszámlázza. (Kerestük az MTK-t is a pálya bérlésének részleteivel kapcsolatban, de eddig nem reagáltak. Ha válaszolnak, cikkünket bővítjük.)

A Mogyoródi úti sporttelepen az élő füves focipálya mellett a gördeszkapálya sem bizonyult különösebben időtállónak.

A gördeszkázás túl nagy terhelést jelentett, megrongálódott a burkolata, a fenntartó önkormányzatnak túl nagy költséget jelentene a fenntartása, jelen állapotban pedig nem is kapnák meg rá azt a TÜV-engedélyt, amelyet évente kellene megcsináltatni a 2020 szeptemberi rendelet szerint.

A környéken körülbelül tízezer gyerek lakik, a sportpálya – különösen a környező nagy ingatlanberuházások miatt – kiemelten keresett hely (lenne) a kikapcsolódni, sportolni vágyó családok számára.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)