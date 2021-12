Legendás karácsonyi mérkőzések, amiket sosem felejt a sportvilág

Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA) a karácsonyi időszak a szokásosnál is különlegesebben telik.

Írtunk már arról, hogy a liga sztárjai egy emberként mozdulnak meg az ünnepi időszakban és varázsolják szebbé rászoruló szurkolóik karácsonyát, de évről évre különleges mérkőzésekkel is készül a világ legerősebb kosárlabda-bajnoksága rajongóik számára. Az NBA „Christmas Day” december 25-én, amerikai idő szerint déltől egészen éjszakáig szórakoztatja a sportág szerelmeseit a legnagyobb rangadókkal, amikből már születtek olyan legendás mérkőzések, melyeket sosem felejt a sportvilág.

Mielőtt rátérnénk azokra a karácsonyi mérkőzésekre, amiket felidézünk az idei ünnepi menetrend előtt, érdemes egy pillantást vetni az NBA ünnepi reklámjaira is. A liga kitüntetett figyelmet fordít az ünnepekre, egy ideig kifejezetten erre az időszakra tervezett különleges mezekkel is kedveskedett mind a csapatok, mind szurkolóik számára. 2013-ban egy mára már ikonikussá vált reklámfilmmel harangozta be a liga a karácsonyi mérkőzéseit. A videón Derrick Rose, Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden és Steve Nash tripláira zengtek a Jingle Bells dallamai, amit LeBron James zárt le egy zsákolással.

Chicago Bulls–New York Knicks, 1994

A Knicks–Bull rivalizálás a kilencvenes években az egyik legkiélezettebb csata volt, amit az NBA történetében valaha láttunk. Az egyetlen dolog amit szinte sosem láttunk, hogy a Knicks ellenfele felé kerekedik, aminek leginkább az oka Michael Jordan volt. Egészen a '94-es keleti konferencia-elődöntőig, ahol hét mérkőzésen győzte le ősi riválisát a Knicks. Más kérdés, hogy abban az idényben a New York egészen a döntőig menetelt, azonban végletekig kiélezett csatában végül vereséget szenvedett a Hakeem Olajuwon vezette Houston Rocketstől.

Az 1994/95-ös szezon karácsonyi programját fémjelezte egy újabb Bulls–Knicks derbi, ezúttal a United Centerből. A találkozón Scottie Pippen lehetőséget kapott arra, hogy bebizonyítsa, nincs szüksége Michael Jordanre a Knicks legyőzéséhez. Szokásosan telt ház fogadta a csapatokat 1994 december 25-én délben,

mintegy 22 ezer ember látogatott ki a mérkőzésre.

Az ünnepi találkozó az esélyeknek megfelelően szorosan alakult, egyik csapat sem tudott komolyabb előnyt kialakítani. Az utolsó másodpercekben úgy nézett ki, hogy szűkös győzelmet arat a Bulls, azonban Hubert Davis kulcsfontosságú triplájával hosszabbításra mentette a mérkőzést. A hosszabbítás percei is szorosan alakultak, egészen addig, míg Pippen egy hatalmas blokkal lezárta a mérkőzést, a vége 107–104. Pippen 36 ponttal vált csapata legeredményesebb játékosává, a vendégeknél Patrick Ewing 30 pontig jutott.

Los Angeles Lakers–Boston Celtics, 2008

Feltehetjük azt a kérdést, hogy létezik-e még valami a kosárlabdában, ami ezen a mérkőzésen nem történt meg? Valószínűleg a válaszunk nem lenne. 2008 karácsonyán az előző idény döntőjének visszavágóját rendezték meg a Staples Centerben, miután a Celtics hat mérkőzésen múlta felül ősi ellenfelét, a Lakerst, és hódította el a 2007/08-as idény bajnoki címét.

Kobe Bryanték revansra készültek, méghozzá hazai pályán, ünnepi keretek között. Nem könnyítette meg a dolgukat, hogy a

Paul Pierce és Kevin Garnett fémjelezte bostoni csapat éppen egy 19 mérkőzéses győzelmi szériával a háta mögött érkezett az „Angyalok városába”.

A Lakers is impozáns mérleggel büszkélkedhetett a találkozó előtt, 23 győzelem mellett mindössze ötször szenvedtek vereséget karácsony első napjáig.

A találkozóra természetesen – mint minden Lakers-mérkőzésre – az összes jegy elkelt, közel 19 ezer néző gyűlt össze december 25-én. Egészen a második negyed közepéig fej fej mellett haladtak a csapatok, mikor a Lakers lépett el szűk tíz ponttal.

Hat perccel a vége előtt újra döntetlen volt az állás, elképesztően szorosan alakult a végjáték, a hazaiak mindenképp bosszút akartak állni a döntőben elszenvedett vereségért. Három és fél perccel a vége előtt még mindig egálra álltak a csapatok, azonban itt megtorpant a Celtics és a mérkőzés hátralévő részében mindössze két pontot szerzett. A Lakers végül 92–83-ra győzte le riválisát, a mérkőzés alatt a Celtics egyik sztárja, Kevin Garnett súlyos sérülést szenvedett.

Cleveland Cavaliers–Golden State Warriors, 2016

Ezekben az években a Cleveland és a Golden State rivalizálásáról szólt a liga. Az egyik oldalon LeBron James nézett farkasszemet a liga magasan legerősebb csapatának sztárjaival, köztük Stephen Curryvel, Kevin Duranttel és Klay Thompsonnal. A mérkőzés pikantériája volt, hogy karácsonykor találkoztak a csapatok első alkalommal, miután a 15/16-os szezon döntőjében 3–1-es hátrányból hajtott végre történelmi fordítást a Cavaliers és nyerte el a Warriors arénájában az NBA-trófeát. Ezidáig ez az egyetlen példa arra, hogy 3–1-es hátrányból álljon fel egy csapat az NBA fináléjában.

Mindkét együttes kiváló mérleggel és formában érkezett az ünnepi találkozóra, a Golden State 27 győzelem mellett mindössze négyszer szenvedett vereséget, míg a Cleveland 22 alkalommal hagyta el győztesként, és hat alkalommal vesztesként a pályát. Természetesen telt ház, mintegy 20 ezer ember fogadta a csapatokat. A találkozó rendkívül szorosan alakult, a legnagyobb különbség egészen a záró negyed derekáig nyolc pont volt. Ekkor azonban komolyabb előnyre tett szert a vendég Golden State, kilenc perccel a vége előtt 14 pontra duzzadt Stephen Curryék vezetése.

A mérkőzés utolsó pillanataiban Kyrie Irving és LeBron James klasszisának köszönhetően emlékezetes módon fordított újra a Cavaliers. Négy perccel a vége előtt Richard Jefferson elképesztő zsákolása után két pontra jött fel a hazai csapat.

Három másodperccel a vége előtt Irving süllyesztette el a győzelmet jelentő kétpontos dobást, amivel beállította a 109–108-as végeredményt.

Örökké emlékezetes mérkőzésen győzte le újra a Cleveland nyugati riválisát, azonban más kérdés, hogy a szezon végén a bajnoki döntőben már tükörsimán mosta le LeBron Jameséket a pályáról a Golden State Warriors.

Az idei ünnepi menetrend december 25-én, magyar idő szerint 18 órakor kezdődik a New York Knicks–Atlanta Hawks találkozóval.

További karácsonyi mérkőzések: Milwaukee Bucks–Boston Celtics, Phoenix Suns–Golden State Warriors, Los Angeles Lakers–Brooklyn Nets, Utah Jazz–Dallas Mavericks.

