Ezeket a mobilokat várhatjuk jövőre

Ha telefoncserére készül 2022-ben, bőven lesz miből válogatnia. Jönnek természetesen a méregdrága új csúcskészülékek, de bővülni fog a jó ár-érték aránnyal bíró középkategória is, ahol akár többet is kaphatunk kevesebbért, mint a csúcsmobiloktól, attól függően persze, hogy mire van igényünk.

A palettát tovább színesítik az összecsukható kagylómobilok és a táblagéppé szétnyitható hibridek. Várhatóan megpróbálkoznak a Google Glasshoz hasonló kiterjesztett valósággal a kínaiak is.

A 2022-es évet a Las Vegas-i kütyüshow, a CES nyitja majd január első hetében, melyen nem a telefonokon szokott lenni a fő hangsúly, ám ímmel-ámmal itt is mutatkoznak be új okosmobilok. A Samsungtól, a OnePlustól, a TCL-től, az Oppótól, illetve a Motorolától várható új készülék.

Samsung

A Samsungtól a legvalószínűbb, hogy a középkategóriát erősítő A-széria új tagjai mutatkoznak be a CES-en, esetleg az idei S21 csúcstelefonok egy olcsóbb változata, az S21 FE. Utóbbit hosszú ideje pletykálják, többször temették, majd új megjelenési dátumot jósoltak neki, egyelőre semmi sem biztos róla. Az A-széria idei A52s 5G nevű tagját az egyik legjobb ár-érték arányú telefonnak szavaztuk meg az Indexen, ennek érkezhet a folytatása.

Az A53 5G külsőleg nem sokban fog különbözni elődjétől, kicsit négyzetesebb formára számíthatunk, és eltűnhet a 3,5 milliméteres fülhallgató csatlakozó róla. A Geekbenchen megjelent információk alapján az új Exynos 1200 rendszercsip dolgozhat a telefonban 2GHz-es átlag órajelen, 6 GB RAM és 128 GB beépített tárhellyel. A kijelző maradhat AMOLED és továbbra is várható a 120 Hz-es képfrissítés is.

A Samsung két bemutatóval készülhet 2022-re is, ahol csúcskészülékek lesznek a középpontban. Az első az S-szériáé lesz valamikor az év elején, február derekán, majd ezt követheti a hajtható kijelzővel szerelt Z-szériáé a nyáron. Utóbbiról sokat nem tudni, előbbiről viszont vannak már kiszivárgott információk. Ezek szerint az S21 matt megjelenését fényes dizájn válthatja a 22-es modellekben, az Ultra verzió pedig átveheti a Note helyét. Már az S21 Ultra is képes volt arra, hogy kezelje a gyártó által fejlesztet S-Pen érintőceruzát, viszont dedikált hely nem volt neki a készülékben úgy, ahogy a Note-okban. Ezt pótolhatja a jövő évi modell, állítólag az Ultra lesz a dél-koreaiak mindenes telefonja.

Xiaomi

Ha már ultrák, akkor nem mehetünk el szó nélkül a Xiaomi mellett sem. A pár év alatt a világelsők közé magát felküzdő kínai gyártó idén mutatta be a Mi 11 Ultra készülékét, az első igazi csúcs-csúcsmobilját. A Mi 11 Ultra nem egynyári mobilnak szánták, hamarosan érkezik az utódja, igaz, mivel a Mi márkanevet dobta a cég, így Xiaomi 12 Ultra néven kell majd ezt keresni.

A kínai bemutatót még 2021 decemberében megejti a gyártó, a globális forgalmazásra azonban biztosan várni kell 2022-ig. Az biztos, hogy a Xiaomi 12-es széria lesz az első telefon, amely a legújabb Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 lapka köré épül. Várhatóan lesz az Ultra mellett normál, Pro és középkategóriás Lite változat is, de hogy ezek mikor és milyen konfigurációban kerülnek piacra, egyelőre kérdés. A sarkoknál hajlított OLED kijelző, a 120 Hz-es képfrissítés, az 50 megapixeles főkamera, valamint a 100 wattos töltés borítékolható a 12-es szériánál.

A 12 Ultrán szinte biztos, hogy a Xiaomi és a Leica idén kötött együttműködési szerződésének hála ott lesz a német fényképezőgyártó neve is, és ha követik a Huawei-együttműködés nyomát, akkor a kameraszoftverbe is belenyúlnak. Az Ultra hátsó kamerarendszeréről készült egy koncepcióvideó is (lásd fentebb) a védőtokokról készült kiszivárgott fotók alapján, de ezt azért érdemes fenntartással kezelni.

A 12-es széria mellett biztos, hogy a Redmi és Poco termékvonalat is frissíteni fogja a Xiaomi 2022-ben, illetve várhatók különböző Pro és Lite modellek minden szériához, így mindenkinek kínálnak majd mobilt az árérzékeny felhasználóktól kezdve a csúcskészülékekért akár félmilliónál többet is kifizetőkig.

Motorola

A Xiaomi mögött, de még a többiek előtt a Motorola szállíthatja a Snapdragon 8 Gen 1 lapkával szerelt következő csúcskészüléket a következő évben. Az Edge X és X30 néven is pletykált telefon 6,7 hüvelykes kijelzővel lehet felszerelve, 144 Hz-es kijelzőfrissítést tudhat és ha igazak a pletykák, a kijelző alá rejtett előlapi kamera dolgozhat benne.

A mobilból az elmúlt évek tapasztalatai alapján az európai piacra ne várjunk sokat, Kínát és az Egyesült Államokat fogja vele inkább célozni a gyártó.

OnePlus

A CES-en jelen lehet a kínai gyártó is, mely idén kihagyta az őszi T-modellt a sorozatból, 2022-ben pedig ütemszerűen a 10-es szériát dobhatják piacra. A készülékről csak pletykák és renderképek jelentek meg eddig, ezek alapján várhatóan átrendezett hátlapi kameraszettel, de más látványos extrával nem készül a gyártó.

A tízes mobilok közül is lesz egy sima és egy Pro változat, utóbbi nagyobb kijelzőt, több rendszermemóriát, esetleg több kamerát is kaphat. Az árakat az ezer eurós vonalba tippelik, a megfizethető vonalban a Nord termékekkel lesz jelen jövőre is a gyártó. Mivel ezeknek a megjelenése eddig eléggé kaotikus volt, biztosan nem lehet tudni, hogy mikor és milyen telefon érkezik a középmezőnybe.

Realme

A OnePlus anyacége, a BBK Electronics a tulajdonosa a Realme-nek is, mely nagyjából egy éve lépett be az alsó és középkategóriás telefonkínálatával a magyar piacra. A Realme márkanév alatt eddig drágább eszközök nem is jelentek meg, ez megváltozhat jövőre. 2022. január 4-én várható a GT 2 bemutatója, mely az első csúcskészüléke lesz a gyártónak.

A kiszivárgott információk szerint a GT 2 is a Snapdragon 8 Gen 1 köré épül majd, 12 GB RAM és akár 1 TB tárhely mellett. A belépőszintű verzióban a tároló csak 256 GB lesz ugyan, ha igazak az AnTuTu mérései. Az erős hardver mellett a különleges dizájn emelheti ki a Realme első csúcsmobilját, állítólag környezetbarát anyagokból készül a ház, ami a Huawei által gyártott Nexus 6P dizájnját idézi.

Oppo

Szintén BBK-s márka az Oppo, ami hazánkban egyelőre csak a középkategóriás Reno mobilokkal van jelen. Pedig a cégnek bőven vannak érdekesebb fejlesztései is, a pletykák szerint jövőre érkezik az év utolsó hónapjában demóként bemutatott Find N, az első összehajtható mobiljuk, de decemberben bemutattak egy Android alapokon futó kiterjesztett valóság szemüveget is, amit 2022-ben piacra szeretnének dobni.

A Google Glasshez nagyon hasonló koncepció az Air Glass, tehát 2D információkat képes megjeleníteni a látóterünkben. Az Air Glass-t a Snapdragon 4100 processzor hajtja, csupán 30 grammot nyom, egy töltéssel pedig három órányi aktív üzemidőt biztosít. A megjelenített tartalomért egy Micro LED technológiát használó apró projektor felel, az irányítását érintéssel, hanggal, fejmozgással és az Oppo telefonjaira letölthető alkalmazással lehet megoldani.

Az okosszemüveg megjelenése Kína-exkluzív lesz, a Find X csúcstelefon és a kihajtható Find N telefon viszont várható majd a távol-keleti országon kívül is.

Huawei

A Huawei 2021-ben két nagyszabású telefonbemutatót tartott. Az elsőn a P50-et leplezték le, a csúcskészülék azonban kizárólag a kínai piacon került forgalmazásba, ott is limitált készlettel. A Mate-széria idén nem frissült, viszont a nyugati piacra visszatért a gyártó a Nova 9-cel, melyről itt írtunk.

2022 elejére ígérte a gyártó a P50-ek globális megjelenését, így ezek várhatók. A magyar piacon a Nova szériát, illetve az okoskiegészítőket részesíti előnyben a cég, szóval az kérdéses, hogy a P50-ből lesz-e itthon. Az is kérdés egyelőre, hogy a P50 Pocket, a félbehajtható, divatos változata a csúcskészüléknek forgalmazásba kerül-e a kínai piacon kívül.

Ha új telefonokkal készül a gyártó, azzal számolnia kell a vásárlóknak, hogy az amerikai korlátozások miatt 5G hálózatokat ezek nem használhatnak majd, és várhatóan a gyártó saját fejlesztésű HarmonyOS rendszerét fogják futtatni. Utóbbi elvileg 2022-ben érkezik több, már megjelent HMS keretrendszert használó okostelefonra is.

Honor

Önálló gyártóként a Honor összesen két szériát mutatott be eddig, a Magic 3-at és az 50-et. Mindkettőről írtunk, utóbbi kapható is már a piacon, Magyarországon a Honor 50 és a jóval olcsóbb Honor 50 Lite van a boltok polcain.

A fiatal gyártó 2022 első negyedévében elhozhatja az európai piacra a csúcskészüléknek szánt Magic 3-as mobilokat is, illetve már megerősítette, hogy az alsó- és középkategóriát is tovább ostromolják jövőre a Honor 60-as mobilokkal.

A 60-as szériánál sok változást az elődhöz képest nem kell várni, a dizájn marad, a kamerák, valamint a rendszercsip frissülhetnek és a kijelző lehet nagyobb az új készülékben.

Sony

Igen, a japán cég továbbra is gyárt mobilokat, négy kategóriában: az extrán rétegterméknek szánt Xperia Pro vonalat, az Xperia 1-et csúcs-csúcstelefonnak, az 5-öt kisebb méretű csúcstelefonnak, a 10-et a középkategóriába.

Ha követik a gyakorlatot, 2022-ben jön az 1-nek, 5-nek és 10-nek a negyedik generációja. Valamint lehet, hogy kapható lesz az 1 hüvelykes képszenzorral szerelt Pro-I globálisan is, de nem tartanánk vissza a lélegzetünket addig, amíg eljön ez a nap.

Google

Hazánkban szintén kevésbé releváns gyártó a Google, hisz a Pixelek nem kerülnek itthon hivatalos forgalmazásba. Ennek ellenére érdemes róluk szót ejteni, hisz az Android fejlesztése, a rendszer legújabb frissítései és funkciói ezeken a mobilokon mutatkoznak be. A Google 2021-ben tért át részben saját tervezésű rendszerlapkára, ha bejött nekik, 2022-ben borítékolható a folytatás.

Apple

A cikk végére maradtak az iPhone-ok, mivel ezekről lehet a legkevesebbet tudni. Az Apple telefonjai kapcsán mindig vannak pletykák, a legfrissebb jelenleg az, hogy kijelzőbe vágott lyukba kerülhetnek az előlapi kamerák a 14-es számozású iPhone-okon.

Az elmúlt pár év gyakorlata alapján várható, hogy tavasszal jön az „olcsósított iPhone”, az SE frissített változata. Állítólag kívülről ugyanolyan lesz, mint az eddigiek, csak a hardver lesz átdolgozva. Aztán ősszel jönnek a nagyágyúk, az iPhone 14-ek. A Mini változat sorsa kérdéses, a sima és a Pro vonal azonban tuti, hogy frissülni fog. Hogy mivel, azt nem tudni.