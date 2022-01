Pogbától Mbappéig: az ingyen igazolhatók álomcsapata

Újév napján kinyitott a téli átigazolási piac a klubfutballban, és ennek során újra masszív eurómilliók és kiváló futballisták váltanak majd csapatot, de ez egyben az az időszak is, amikor a 2022 nyarán lejáró szerződésű játékosok szabadon tárgyalhatnak leendő kenyéradójukkal, és előszerződést köthetnek, hogy aztán a nyáron ingyen kaparintsa meg őket új klubjuk. Ennek apropóján most a transfermarkt.de adatbázisának segítségével a lejáró szerződésű labdarúgók álomcsapatát mutatjuk be olvasóinknak.

Kapus

A poszt legértékesebb játékosának az Ajax 25 éves kameruni válogatottját, André Onanát tartják, aki hosszú eltiltása után nemrégiben térhetett vissza a futballpályára. A hírek szerint már meg is állapodott új klubjával, az Interrel.

Az átigazolási ügyekkel foglalkozó oldal értékkalkulációjánál fontos szempont a játékosok kora is, az év végén már a 35-öt is betöltő Hugo Lloris így hátrébb szorult a listán, de azért a francia válogatott csapatkapitánya sem rossz opció néhány évre.

Védelem

Szélső hátvédekben nem bővelkedünk, jobbra mondjuk Juan Cuadrado vagy César Azpilicueta rövid távú megoldásnak jó lehet, ahogyan akár Marcelo a balra, de inkább a három belső védős felállásra szavaztunk, mivel ott lényegesen erősebb a kínálat.

A Chelsea ebből a szempontból nincs szerencsés helyzetben, hiszen a három, 35 millió euróra taksált bekk közül kettő szerződése is a londoni „kékeknél” jár le, a Thomas Tuchel kezei alatt kiemelkedő játékossá váló Antonio Rüdigerre a Real Madrid már készen áll lecsapni, de Andreas Christensen is szabadon igazolhatóvá válik a nyáron. Rajtuk kívül a Bayern München pillére, Niklas Süle is ellenérték nélkül távozhat, ha új kihívásokra vágyna.

Középpályássor

A három védő elé jobban passzolna két olyan szélső, aki a védekezéshez is ért, de mivel a belső hármas ebben (is) kiemelkedő, így azért valahogyan csak elboldogul az álomcsapatunk...

Ha a karrierjük végéhez közelítő, ezért már kevésbé magas piaci értékkel bíró futballistákra vágyna a szemünk, akkor Ángel Di Maríát vagy Gareth Bale-t is gond nélkül berakhatnánk a szélekre, de kap egy új esélyt Xavihoz hasonlóan nálunk is Ousmane Dembélé, aki még mindig csak 24 éves, ha pedig végre rendszeresen játéklehetőséghez tud jutni, kijön belőle az a tehetség, amit már Rennes-ben vagy Dortmundban láthattunk. A túloldalra a már a 30-at betöltő, de az idényt remekül kezdő Napoliban rendre villogó Lorenzo Insigne került, az igazi erősséget viszont a belső hármas jelenti itt is.

A Manchesterbe 2016-ban 105 millió euróért visszahozott, ugyancsak a Realhoz csábítottPaul Pogba kilenc meccsen hét gólpasszal kezdte a PL-idényt a sérüléséig, Franck Kessié azon túl, hogy a Milan mindenese, még magabiztos büntetőlövőnek is számít, a városi rivális horvát szűrője, Marcelo Brozović pedig tökéletesen egészíti ki őket. Ha esetleg picit támadóbb szelleműen gondolkodunk, és adunk egy esélyt a potenciálnak, akkor Isco vagy éppen Jesse Lingard is nyújthat ide opciót.

Támadósor

Mivel általában a támadók vannak leginkább szem előtt, az értékek is itt szoktak a legmagasabbak lenni, illetve hát a kínálat is erős, főleg a tipikus befejező csatárok mezőnyében nézhetnénk el gond nélkül csapatunkban Andrea Belottit, Luis Suárezt, Edinson Cavanit vagy éppen Alexandre Lacazette-et.

Végül a Juventus színeiben már több mint 100 gólt szerző Paulo Dybala került be, az argentin segítené a világ legértékesebb futballistájának a dolgát: merthogy bizony a PSG nemrégiben 23 évessé vált világbajnoka, Kylian Mbappé is szabadon igazolhatóvá válik a nyáron.

Nem találnák ki, melyik csapatot írják legesélyesebb befutónak a fiatal franciához!

Ha ezt a kezdőcsapatot valaki egy az egyben megszerezné a nyáron, akkor átigazolási díj nélkül kaparintana meg egy 586 millió euró értékű tizenegyet.

A nyáron szabadon igazolhatók álomcsapata

André Onana (kameruni, 25 éves, Ajax, piaci értéke 18 millió euró)

(kameruni, 25 éves, Ajax, piaci értéke 18 millió euró) –

Niklas Süle (német, 26, Bayern München, 35 millió)

(német, 26, Bayern München, 35 millió) Antonio Rüdiger (német, 28, Chelsea, 35 millió)

(német, 28, Chelsea, 35 millió) Andreas Christensen (dán, 25, Chelsea, 35 millió)

(dán, 25, Chelsea, 35 millió) –

Ousmane Dembélé (francia, 24, Barcelona, 50 millió)

(francia, 24, Barcelona, 50 millió) Franck Kessié (elefántcsontparti, 24, Milan, 55 millió)

(elefántcsontparti, 24, Milan, 55 millió) Paul Pogba (francia, 28, Manchester United, 60 millió)

(francia, 28, Manchester United, 60 millió) Marcelo Brozović (horvát, 29, Inter, 40 millió)

(horvát, 29, Inter, 40 millió) Lorenzo Insigne (olasz, 30, Napoli, 48 millió)

(olasz, 30, Napoli, 48 millió) –

Paulo Dybala (argentin, 28, Juventus, 50 millió euró)

(argentin, 28, Juventus, 50 millió euró) Kylian Mbappé (francia, 23, PSG, 160 millió euró)

(Borítókép: Paul Pogba és Kylian Mbappé világbajnoki címet és Nemzetek Ligáját nyert közösen a francia válogatottal, most egyszerre távozhatnak ingyen a klubjuktól – David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images)