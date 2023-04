A magyar asztalos, akit felkértek, hogy készítse el a pápai trónt

Ádám Tamást két dolog élteti. Az egyik a tanítás, a másik az asztalosmesterség. Két évtizede űzi mindkettőt, de még most sem tartja mesternek magát.

2009-ben került a Szent István-bazilika látóterébe a dunakeszi asztalos. Az átépítésénél rábízták a múzeum helyére került kápolna falfülkéinek elkészítését. A szakszerű munka mellett az egyik legfontosabb szempont az volt, bele tud-e férni a meglehetősen szűkös határidőkbe. A vizsgán tökéletesen átment, azóta sorozatban kapja az egyházi felkéréseket.

Mit csinál a következő 25 napban?

A folyamatos megbízások miatt a nagyjából egy hónappal ezelőtti telefonhívás sem indult igazán különlegesnek.

Az első kérdés annyi volt: mit csinál a következő huszonöt napban? Ádám Tamás válasza annyi volt, még nem tudja, de vélhetően hamarosan kiderül.

Amikor megtudtam, hogy nekem kellene elkészíteni a pápai látogatásra Ferenc pápa és kísérete székeit, összeszorult a gyomrom

– emlékszik vissza Ádám Tamás.

Azt még hozzátették, ha már elvállalta a munkát, akkor a tervezéssel is megbíznák. Ádám Tamás mosolyogva meséli, amikor hazament, szólt a feleségének, hogy most tervezne a szentatya számára egypár széket, mire a neje csak annyit mondott, akkor ő addig megfőzi a vacsorát. A pápai mellett püspöki és diakónusi székek elkészítésére is megbízást kapott a dunakeszi asztalos, így a szám egyről pillanatok alatt huszonegyre duzzadt.

Nyár, tölgy, kőris

Segítségül kapott fotókat olyan székekről, amelyeket korábban a szentatyának terveztek.

Ádám Tamás saját bevallása szerint egyszerű art deco stíluselemeket tartalmazó székeket tervezett.

Nagyon megérint az, hogy a szentatya kerüli a látványos külsőségeket, inkább a puritanizmust kedveli, ezt tartottam szem előtt a tervezésnél.

Pár méretet előzetesen megadtak a dunakeszi asztalosnak, de ezenkívül teljesen szabad kezet kapott. A trónusok magja nyárfából készült, emellett tölgyfát és kőrist választott Ádám Tamás. A tölgyfa a Szent István-bazilika barna színvilágát idézi. A kőrist pedig a Kossuth tér ihlette, hiszen a majdnem hófehér, míves, hullámos rajzolatú faanyag annak az oltárnak a színvilágát idézi, amelynél Ferenc pápa a legutóbbi látogatásán tartott misét.

A szivacsra kétféle bársonykárpit került. A kőrisre teljesen hófehér, a tölgyre pedig törtfehér. Egyedül ez okozott csak egy pici fejfájást, hiszen a nagyon szűkös határidő miatt félő volt, nem járnak sikerrel, de a megrendeléstől számított 24 órán belül légipostán leszállították a kért anyagot.

A trónusok a hét elején elkészültek, valamennyit el is szállították a Szent István-bazilikába és a Sándor-palotába. Csak nagyon pici módosításokat kértek, a karfát kellett egy kicsit a háttámlai illeszkedésnél ívesíteni, illetve még a bazilikába került trónra kellett ráhelyezni a pápai címert.

Két évtizedes múlt

Ádám Tamás nem akart asztalos lenni, inkább tanítani szeretett volna. A gödi szakiskolában azonban olyan tanárhoz került Tóth Sándor személyében, aki először elfogadtatta, később pedig örökre meg is szerettette vele a mesterséget. Pedig Ádám Tamás sokat tett azért, hogy elkerüljön az asztalosság bűvköréből.

Mindig tanítani szerettem volna. Amikor Sopronban végeztem, Tóth Sándor bácsi felhívott, hogy ő lassan már a nyugdíj felé kacsintgat, szeretné, ha átvenném a helyét. Pár évig még mellettem marad, bevezet a tanítás csínjába-bínjába. Igent mondtam. Ennek húsz éve

– mondja Ádám Tamás. Hozzáteszi, az asztalosság kívülről a könnyű szakmák közé tartozik. Zárt műhely, meleg, könnyű faanyagok. Ezért a gödi szakiskolába özönlenek is a diákok. Aztán amikor először mennek ki a diákokkal három köbméter fát átválogatni, akkor döbbennek rá a gyerekek, van ennek a szakmának egy kicsit nehezebb oldala is.

Ádám Tamás szívesen és örömmel mesél a szakmájáról. Inkább a növényt látja a fában, imádja a természetet, ha akad egy kis szabadideje, rögtön kertészkedni kezd, emiatt nem kedveli különösebben a telet. Neki mesél a fűrészáru. Meggyőződése, hogy a fa soha nem hal meg, csak átalakul. Az erezet mesél a növény múltjáról, szakavatott szemnek ez nyitott könyv. Húsz év után sem érzi még magát a szakmája mesterének, minden egyes munkája során tanul valamit.

Arra a kérdésre, találkozik-e személyesen is a szentatyával, annyit válaszol, vélhetően nem.

Nagyon megérint, hogy Ferenc pápa ismét Magyarországra látogat. A szentatya mélységesen békepárti, nagyon remélem, hogy a Jóisten meghallgatja az imáit, és hamarosan béke lesz a szomszédunkban. Magam is gyakran imádkozom ezért.

