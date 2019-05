Bor, mámor, Balaton-felvidék

Ez a tájegység úgy lett felosztva a Kéktúra szakaszok között, hogy a dél-bakonyi menetünk fele belelóg, Keszthelyre menet pedig kigyalogolunk belőle az epizód közepén, tehát egy teljes és két fél videó szól róla.

Nagyvázsony-Szentbékkálla: Nem véletlenül értünk ide erre a szakaszra augusztusban. Utolsó bakonyi videónk be is nyúlik erre a földrajzi részre, hiszen abban Városlőd és Nagyvázsony között pipáltuk ki a Déli-Bakonyt, de tovább mentünk egészen Szentbékkálláig.

Nagyvázsonyban szálltunk meg, hol máshol, mint a Kinizsi turistaszállón, aminek szobáiban eszméletlen hőség volt éjszaka. Mint az a videóban is elhangzik, Nagyvázsonyban ma kisebbfajta kultusza van Kinizsinek, a településen szinte minden róla van elnevezve, legyen az bank, iskola, élelmiszerbolt, kocsma vagy éppen turistaház. Kinizsi sírja is a közelben van: az erdőben, az általa alapított pálos kolostor romja mellett.

A videóból drónhiány miatt kimaradt a legszebb rész, amit igazán csak a levegőből tudtunk volna megmutatni: a Fekete-hegyi lápok és tavak. A fennsíkon szétszórt lefolyástalan mélyedések keletkezése ma is rejtély. A változó vízállású tavakból féltucatnyi található a hegyen. Sötét árnyalatú, savas vizük tipikus lápi víz, gazdag élővilággal: mocsári kányafű, buglyos boglárka és mételykóró bólogat a partján. A hely hangulata teljesen magával ragadó. Innen az Eötvös-kilátót érintve már nagyon hamar lent voltunk Szentbékkállán.

Szentbékkálla-Badacsonytördemic: Itt időben kicsit hátra ugrunk, hiszen mindenképpen a szentbékkállai szüreti bál idejére akartuk időzíteni ezt az epizódot. A bálon eléggé kimulattuk magunkat, az épp arra járó inforádiós kollégák hathatós támogatásával. Ezért másnap a Kőtenger Ingókövének ingatásakor kissé meg is szédültünk.

A Csobánc 376 méter magas tetején siklóernyősökkel beszélgettünk, majd leérve, a Sabar-hegy aljában egy borospincénél vacsoráztunk. A borosgazda, Ádám Gábor maga is nagy túrázó. Szomszédjánál, Puskás István nyugdíjas tanárnál szálltunk meg, aki régebben gyakran kéktúrázott diákjaival. Gáborral már korábban is túráztunk a környéken, ezért következő nap ő is csatlakozott hozzánk, és mesélt a környék szőlőiről. A Badacsony teteje tele van jobbnál jobb kilátópontokkal, de legszebb panoráma a bazaltorgonák tetejéről nyílik. Lent a faluban természetesen borral fejeztük be a szakaszt.

Badacsonytördemic-Tapolca: A szigligeti várnál kezdtünk, de előtte körbejártuk a Csonkatornyot. Némi aszfalttapodás után ott tornyosult előttünk a hegy, amin a legkisebb helyen zsúfolódik össze a legtöbb érdekesség: a Szent György-hegy. Kezdődik az aljában a Lengyel-kápolnával és a Tarányi-présházzal, folytatódik a különleges kilátású és vendégszerető Mennyország büfével, a hegy füves minifennsíkja kivételes, lefelé a túloldalon az 1934-ben épült Kaán Károly turistaház és a közelében sorakozó furcsa bazaltoszlopok, a bazaltorgona. Tapolcán a Malom-tó környékén (mellette és alatta a barlangban) regenerálódtunk. Innen indultunk tovább Vállusra, de az már egy másik tájegység.

A forgatások időpontjai: 2017. szeptember (Szentbékkálla-Badacsonytördemic), 2018. július (Badacsonytördemic-Tapolca), augusztus (Nagyvázsony-Szentbékkálla).

Adatok: Bodajk-Nagyvázsony

A forgatások időpontjai: 2017. szeptember (Szentbékkálla-Badacsonytördemic), 2018. július (Badacsonytördemic-Tapolca), augusztus (Nagyvázsony-Szentbékkálla).

Hossz, szint: 65 km, 2000 m felfelé

Nehézség: négy nap alatt kényelmesen, három nap alatt tempósan haladva megjárható. Kisebb darabokban 7-8 éves gyerekeknek is ajánlható, mert rengeteg a látnivaló, és ott van persze a Balaton is. Sajnos elég sok az aszfalt a forgalmas országutakon, és szállást sem egyszerű találni nyáron.

Ne menj el mellette:

Nagyvázsony, vár

Kinizsi sírja

Fekete-hegyi lápos-tavas fennsík

Kőtenger

Csobánc és Tóti-hegy

Badacsonyi kilátók

Szigligeti Csonkatorony

Szigligeti vár

Szent György-hegy: Lengyel-kápolna, Tarányi-présház, Mennyország büfé, Kaán Károly turistaház, bazalorgonák

Tapolcai tavasbarlang, Malom-tó

Szubjektív: Ez a Kéktúra legmediterránabb szakasza, öröm végigmenni rajta, hangulatos, barátságos falvak szegélyezik. Itt már jelentkezik a nyugati oldal átka: rengeteg az országúti gyaloglás, és szállással is előre kell készülni.

Szállás, kaja: Nagyvázsonyban a Kinizsi Turistaszálló nyáron kissé meleg. Szentbékkállán sok a panzió, olcsóbb-drágább egyaránt, de mi Káptalantótin vendégeskedtünk a Sabar-hegy alatt. Tördemicnél semmi, Tapolcán is kevés lehetőséget találtunk, ahhoz képest, hogy mekkora település.