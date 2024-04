Meglepő fejlemény, a Manchester City nyáron eladná rekordigazolását

A Football Insider értesülése szerint Pep Guardiolát nem győzte meg teljesítményével az angol válogatott szélső.

A végső verdikt még nem született meg az ügyében, ugyanakkor úgy tudják, hogy a 2021-ben akkori brit átigazolási rekordot jelentő 100 millió fontért az Aston Villától megszerzett futballista eladásából kíván a City forrást teremteni a nyári átigazolásokra.

Grealish az előző idényben a világbajnokság után visszatérve a gárda egyik legjobb játékosa volt,

óriási szerepet játszott a bajnoki címmel, FA-kupa-sikerrel és Bajnokok Ligája-győzelemmel záruló menetelésben.

A 28 éves cselgép a mostani évadban többször is sérüléssel bajlódott, és összességében is visszafogottabban teljesít, amit jól jelez a csupán három-három gólja és gólpassza is.

A kulcsmeccseken így is számol vele Guardiola, a Real Madrid elleni BL-negyeddöntő két felvonásán és a Chelsea elleni FA-kupa-elődöntőben is kezdő volt – a spanyolországi összecsapáson gólpasszt is adott.

