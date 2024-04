Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2019 őszén jelentette be, hogy Európa-konferencialiga néven – a Bajnokok Ligája, valamint az Európa-liga mellett – egy harmadik kupasorozatot is indít. Ez a lépés azóta is lehetőséget biztosít a kisebb bajnokságok kiemelkedő együtteseinek a nemzetközi szereplésre, bár ez inkább a sorozat kezdeti szakaszára jellemző. Ahogyan azt majd a példákból meglátjuk, a végjátéknál itt is a topbajnokságokból érkező csapatok vannak fölényben.

Az Európa-konferencialiga (amelyet a következő szezontól átneveznek) első kiírására a 2021–2022-es szezonban került sor, ezért értelemszerűen még csak három évben (2022, 2023 és 2024) rendeztek, illetve rendeznek elődöntőt az Ekl-ben. Ezért az Európa-liga és a Bajnokok Ligája esetében is csak azt vizsgáltuk, hogy a mostani, a tavalyi és a tavalyelőtti szezonban mely bajnokságok csapatai verekedték be magukat a legjobb négybe.

A matematika roppant egyszerű, minden évben tizenkét csapat jutott el az elődöntőkig (3×4 együttes), és értelemszerűen egy adott sorozathoz is tizenkét csapatot rendeltünk, miután kimazsoláztuk, hogy a vizsgált három évben kik élték túl a negyeddöntős párharcokat.

Összeállításunkban az Európa-konferencialigától haladtunk fölfelé, vagyis a nívót tekintve a leggyengébb versengéstől jutottunk el a legerősebbig (BL). Íme az adatgyűjtés végeredménye.

Európa-konferencialiga

2022: Leicester City (angol), AS Roma (olasz) – későbbi győztes, Feyenoord (holland), Olympique Marseille (francia)

2023: Fiorentina (olasz), FC Basel (svájci), West Ham United (angol) – későbbi győztes, AZ Alkmaar (holland)

2024: Aston Villa (angol), Olympiakosz Pireusz (görög), Fiorentina (olasz), Club Brugge (belga)

Összesen:

angol csapatok száma: 3

olasz csapatok száma: 3

spanyol csapatok száma: –

német csapatok száma: –

francia csapatok száma: 1

holland csapatok száma: 2

egyéb csapatok száma: 3 (egy svájci, egy görög és egy belga)

Európa-liga

2022: RB Leipzig (német), Glasgow Rangers (skót), West Ham United (angol), Eintracht Frankfurt (német) – későbbi győztes

2023: Juventus (olasz), Sevilla (spanyol) – későbbi győztes, AS Roma (olasz), Bayer Leverkusen (német)

2024: Olympique Marseille (francia), Atalanta (olasz), AS Roma (olasz), Bayer Leverkusen (német)

Összesen:

angol csapatok száma: 1

olasz csapatok száma: 4

spanyol csapatok száma: 1

német csapatok száma: 4

francia csapatok száma: 1

holland csapatok száma: –

egyéb csapatok száma: 1 (egy skót)

Bajnokok Ligája

2022: Manchester City (angol), Real Madrid (spanyol) – későbbi győztes, Liverpool (angol), Villarreal (spanyol)

2023: AC Milan (olasz), Internazionale (olasz), Real Madrid (spanyol), Manchester City (angol) – későbbi győztes

2024: Borussia Dortmund (német), Paris Saint-Germain (francia), Bayern München (német), Real Madrid (spanyol)

Összesen:

angol csapatok száma: 3 (ebből kettő a Manchester City)

olasz csapatok száma: 2

spanyol csapatok száma: 4 (ebből három a Real Madrid)

német csapatok száma: 2

francia csapatok száma: 1

holland csapatok száma: –

egyéb csapatok száma: –

Azonnal szemet szúrhat, hogy a harmadik számú kupasorozatban egyetlen német vagy spanyol csapat neve sem szerepel, hollandból viszont kettő is, illetve egy-egy svájci, görög és belga együttes is elérte az elődöntőt legalább egyszer a górcső alá vett időszakban.

Innen nézve bejött az UEFA számítása, vagyis a kevésbé erős pontvadászatok képviselőinek igazából az Európa-konferencialigában mutatkozik esélye arra, hogy nemzetközi kupát nyerjenek. az Ekl fölötti polcon gyakorlatilag nincs sanszuk, hogy labdába rúgjanak.

Érdekesség az is, hogy az Ekl-ben mindig bejutott egy-egy angol és olasz csapat a legjobb négybe (2022: Leicester City, AS Roma; 2023: West Ham United, Fiorentina; 2024: Aston Villa, Fiorentina).

A francia csapatok közül egyedül az Olympique Marseille tudott egyszer eljutni az elődöntőig, ami azért nem vet túl jó fényt az ötödik európai topligaként emlegetett Ligue 1-ra – ha nem lenne a Paris Saint-Germain, még rosszabb lenne a helyzet. Éppen ezért könnyen előfordulhat, hogy Hollandia vagy Portugália a közeljövőben megelőzi Franciaországot az UEFA-koefficienspontok alapján.

Mi a helyzet a Ferencvárossal?

Idén a Ferencváros sorozatban másodszor is megélte a kupatavaszt, a zöld-fehérek attól az Olympiakosz Pireusztól kaptak ki az Európa-konferencialiga legjobb 16 együttese közé jutásért zajló párharcban oda-vissza, amely aztán meg sem állt az elődöntőig, és így most szigorúan a matematikából kiindulva 25 százalék esélye van arra, hogy a trófeát is behúzza.

A sorozatban hatodik bajnoki címüket múlt szombaton bezsebelő népligetiek a csapatokra lebontott koefficiens-rangsorban az 55. helyen állnak a 2023–2024-es szezonban, és olyan csapatokat előznek meg, mint a spanyol Real Betis, a német Freiburg, a skót Celtic vagy a török Galatasaray.

Jelen állás szerint még az sem kizárt, hogy az FTC a Bajnokok Ligája-selejtező második körében kezd majd a nyáron. Tavaly a feröeri KÍ Klaksvík már az első körben búcsúztatta óriási meglepetésre, így a zöld-fehérek rögtön az Ekl-be pottyantak, nem úgy, mint a sorozat későbbi búcsúzói, hiszen azok az El-be sorolnak át.

Viszont az FTC a további eredmények függvényében ezúttal akár kiemelt is lehet a BL-selejtező „playoff-körében” – ehhez persze még össze kell jönnie pár dolognak, leginkább el kéne jutni addig.

Lapozzunk egyet, nézzük, mi a helyzet az Európa-ligával. Az elmúlt esztendőkben az olaszok jól szerepeltek a második számú kupasorozatban. Kivételt képez a 2022-es év, ami ebben a sorozatban nem sikerült jól nekik, de tavaly és idén is eljutott két itáliai gárda a legjobb négyig (2023: Juventus, AS Roma; 2024: Atalanta, AS Roma). A rómaiak tavalyelőtt megnyerték az Európa-konferencialigát, azóta az El-győzelemért hajtanak gőzerővel – José Mourinho menesztése után a csapat megtáltosodott Daniele De Rossi irányításával. A klubvezetőség gyorsan meg is hosszabbította a szerződését.

Az olaszok mellett a németek is nagyon erősen szerepeltek mostanság az El-ben, tavalyelőtt két csapatuk (a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató, akkor még Szoboszlai Dominikot is soraiban tudó RB Leipzig, illetve a Frankfurt) volt ott a végelszámolásnál, az Eintracht végül a döntőt is megnyerte. Tavaly a Fradit kiütő Bayer Leverkusen képviselte a Bundesligát a legjobb négyben, a friss német bajnok idén is eljutott erre a magasságra, Xabi Alonso munkája beérett, a 'Kusen most tényleg komoly játékerőt képvisel.

A már emlegetett Olympique Marseille idén is szorgosan gyűjtögette a koefficienspontokat Franciaországnak, és azért az El-ben nagyobb szó elődöntőt játszani, mint az Ekl-ben. Nagyon érdekes, hogy az angol csapatok rendre kihullanak az Európa-ligából, az elmúlt három évben egy szem elődöntős szereplésük volt a West Ham United jóvoltából, még 2022-ből (egy évre rá aztán a londoniak megnyerték az Ekl-t).

Ugyanilyen gyengén szerepeltek a BL alatt egy szinttel a spanyolok: három év alatt egyedül a kupaspecialista Sevilla maradt versenyben sokáig, tavaly az andalúziaiak meg is nyerték a sorozatot a Roma elleni budapesti döntőben.

Az alacsonyabban jegyzett ligákból a skót Rangers tudott egyedül beleszólni a nagyok dolgába, két éve egészen a döntőig jutott, amit aztán elbukott.

A Real Madrid az elitszéria igazi feketeövese

És akkor jöjjön a csúcssorozat, a Bajnokok Ligája! Ebből a kis mintából is leszűrhető, hogy a Real Madridot nem könnyű legyőzni, a rekordbajnok 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is bejutott a BL elődöntőjébe, amivel megmentette a La Liga becsületét: a négy spanyol szereplésből három a „királyi gárda” nevéhez fűződik, rajta kívül csak a Villarreal tudott eljutni a legjobb négybe a BL-ben az elmúlt három évben.

A másik spanyol gigász, a Barcelona legutóbb 2019-ben jutott a legjobb négy közé. Idén ehhez elég közel állt a pénzügyi nehézségekkel küzdő katalán alakulat, azonban nyert helyzetből elbukta a PSG elleni párharcot. A Real városi riválisa, az Atlético a Barcához hasonlóan a legjobb nyolc között torpant meg idén.

A német csapatok finoman szólva sem villogtak a topszinten tavaly és tavalyelőtt, egymás után kétszer nulláztak a Bundesliga-alakulatok a BL-ben, hogy aztán idén rögtön két csapattal (Borussia Dortmund, Bayern München) legyenek ott az elődöntőben.

Az olaszok ugyanezt játszották el, sormintát rajzolva, 2022-ben és idén a Serie A csapatai közül mindenki kihullott legkésőbb a legjobb nyolcban, tavaly viszont a két milánói csapat az elődöntőben futott össze.

A BL-címre régóta pályázó PSG az elmúlt három évben csak egyszer jutott el a legjobb négyig, idén a Dortmund testén át juthat be a londoni fináléba. Ez sokat jelentene a francia futballnak, amely válogatott szinten az egyik legerősebb volt az elmúlt években.

A topligákon kívül érkező csapatoknak viszont sanszuk nem volt arra, hogy meglepetést okozzanak a BL-ben, az egyértelműen a sztárklubok játszóterévé vált.

Igaz, ez a folyamat már korábban elkezdődött.

Különösen érdekes, ha éves bontásban vizsgáljuk meg a különböző országokból érkező csapatok szereplését.

2022-ben Anglia négy csapattal volt jelen az elődöntőkben, ez a szám tavalyra megfeleződött, idén pedig egyedül az Aston Villa maradt versenyben, de a birminghamiek kiesése is hajszálon múlt, a Lille elleni negyeddöntős csata ugyanis tizenegyespárbajba torkollt.

Az El-ben és a BL-ben már egyetlen angol csapat sincs versenyben a most futó szezonban, ami annak tükrében meglepő, hogy a konszenzus szerint a Premier League a világ legerősebb futballbajnoksága. Anglia összesen hét csapatot küldött az elődöntőkbe 2022 és 2024 között.

Az olaszok esetében 2023 volt kiugró év, akkor öt csapatuk is eljutott az elődöntőkig a három sorozatot vizsgálva. A mostani hárommal sincs szégyenkeznivalójuk.

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2023–2024-es kiírását? Bayern München

Dortmund

Paris Saint-Germain

Real Madrid

A Real Madrid nélkül a La Liga csúnyán leszerepelt volna ebben az összehasonlításban a többi pontvadászathoz képest, bár az is igaz, hogy karnyújtásnyira voltunk a spanyol dominanciától a BL idei elődöntőjében.

OLASZORSZÁG ÖSSZESEN KILENC, MÍG SPANYOLORSZÁG ÖT CSAPATOT ADOTT AZ ELŐDÖNTŐKBE 2022 ÉS 2024 KÖZÖTT.

A németek 2023-ra nem lehetnek büszkék, idénre viszont nagyon összekapták a magukat, a BL-ben még egy házi döntő is összejöhet nekik. A franciák a 2023-as nullázásról nem szívesen beszélnek, most viszont két csapatuk is reménykedik még a kupagyőzelemben. Németország összesen hat, míg Franciaország három csapatot adott az elődöntőkbe 2022 és 2024 között.

A holland csapatoknak az elmúlt két évvel ellentétben 2024-ben nem sok babér termett, ezzel szemben az elit bajnokságon kívül érkező klubok ebben az évben hasítottak az Ekl-ben.

