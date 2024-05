Ebben az idényben harmadszor, összességében pedig már nyolcadszor feszült egymásnak a Borussia Dortmund és a Paris Saint-Germain. Utóbbi nemcsak amiatt számított az elődöntős párharc esélyesének, mert a csoportkörben lejátszott meccseken egyszer sem kapott ki (hazai pályán nyert, itt, Dortmundban 1–1-re végzett), hanem amiatt is, mert hétvégén nyugodtan pihentettethette kulcsjátékosait. Míg a PSG páholyból követhette, amint a Lyon az AS Monaco elleni sikerével bajnokká teszi, a BVB kőkemény rangadót vívott és csúfos kudarcot vallott az RB Leipzig ellen a német bajnokság negyedik, jelen állás szerint utolsó Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciójáért.

Hovatovább, az eddigi hét randevúból csupán egyet tudott megnyerni a Dortmund, 2020 tavaszán az sem volt elég ahhoz, hogy a nyolcaddöntős párharcból tovább tudjon jutni.

Ám annak érdekében, hogy esetleg a Bundesliga ötödik helyezettje is BL-résztvevő lehessen épp a Borussia tehetett rengeteget – ha a PSG búcsúztatásával begyűjt még egy puttonnyi koefficiens-pontot ehhez.

Ezúttal a PSG kezdett aktívabban, de a vár nagy rohamok, a Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé trió sebességfölényére épített gyors indítások elmaradtak. A Dortmund a várakozásnak megfelelően – hazai pálya ide vagy oda, nem kell fejjel a falnak menni – valamivel mélyebbre húzta a védelmi vonalát, minimális le-és visszatámadást alkalmazva az első tizenöt percben.

A meccs első kaput eltaláló próbálkozása így is a Borussiának jött össze, szűk negyedóra után Gianluigi Donnarumma védte Marcel Sabitzer lövését a jobb alsónál. Apránként kiegyenlítődött a játék, a találkozó azonban közel sem volt olyan lüktető, jó iramú, mint a másik párharc keddi felvonása, a Bayern München és a Real Madrid 2–2-es döntetlent hozó összecsapása.

A 36. percben aztán megszerezte a vezetést a BVB. A fekete-sárgák egy remek kontra végén a leshatáron meglépő Niclas Füllkrug találatával kerültek előnybe – igaz, kellett hozzá Donnarumma bizonytalansága is, aki kapusok számára mindig kellemetlen szájíz mellett a rövid alsóba kapta a gólt (1–0).

Néhány perccel később egy tizenegyest reklamálva dúlt-fúlt a hazai drukkerhad, tény és való, Marquinhos lába eltalálta a tizenhatoson belülre törő Ian Maatsent, a játékvezető – valamint a VAR-szoba személyzete – azonban úgy látta, ezért nem kell büntetőt ítélni. Más kérdés, hogy a BVB így is növelhette volna az előnyét a térfélcsere előtt. Donnarumma nem sokkal a szünet előtt korrigálta a Füllkrug góljánál elkövetett véleményes bakiját: a 44. minutumban óriási bravúrral védte Sabitzer közelről érkező, jobb alsóba tartó labdáját, így megmentve a PSG-t a kétgólos hátránytól. A játékrész hajrája azonban így is egyértelműen a német csapatról szólt.



A párizsiak kaput eltaláló lövés vagy fejes nélkül hozták le az első félidőt. Főhetett Luis Enrique feje, mit találjon ki a franciák öltözőjében, hogy valahogy felrázza a szűk 20 perc után látványosan leülő játékosait. S esetlegesen mit kezdjen a védelem jobb szélén újra meg újra megvert Asraf Hakimivel a második félidőre. Az opciókat azonban szűkítette, hogy az egyik védőjét, Lucas Hernándezt már le kellett hoznia sérülés miatt, így egy cserét idő előtt elhasznált.

Újabb cserére nem is volt szüksége ahhoz, hogy sikerrel járjon, legalábbis érzésre. Merthogy a szünetet követően egy egészen más PSG futott ki a pályára, mint bement. A fehér mezes vendégek megtalálták a gázpedált, és alig hat perc alatt fordíthattak is volna némi szerencsével. Előbb Mbappé, aztán Hakimi lőtt kapufát. Nem sokkal később ismét Mbappé villant, ezúttal pedig már Gregor Kobelnek is védenie kellett. Az 56. percben újfent veszélybe került a hazai kapu, ezúttal Fabian Ruíz marad le csukafejesével centikkel a középre tett labdáról. Mbappé is hitetlenkedve nézett a társakra, micsoda helyzeteket hagytak kihasználatlanul.

Az első játékrészhez hasonlatosan, ezúttal is 15-20 perc kellett a Dortmundnak, hogy elérje az üzemi hőfokot. A sárga trikósok kontratámadásai mind tudatosabbak és veszélyesebbek lettek az idő előrehaladtával. Julian Brandt lövése már figyelmeztető jellegű lehetett a PSG-nek, hazárdjátékot folytatnak, ha továbbra is oly' mértékben kitámad a csapat, mint tette a második félidő első negyedórájában. A 60. percben aztán Jadon Sancho cselei után Füllkrug már valódi ziccert hibázott hét méterről, kapásból a kapu fölé lőve...

Ahogy közeledett a hajrá, úgy lett egyre egyértelműbb, a Dortmund nem csupán kontrákra játszik, konkrétan kijött a párizsi szorításból, sőt, már-már visszavette a kezdeményezést. Füllkrug lökése miatt újabb tizenegyest reklamáltak, de ismét csak feleslegesen a hazaiak. Hakimi nehéz pillanatai is egyre szaporodtak, hol az előrehúzódó Maatsen, hol az oldalak közt pikk-pakk váltó Karim Adeyemi–Sancho-páros egyik tagja szédítette a labdával. A 70. perchez érve Füllkrug konkrétan csak fejesekből mesterhármasig juthatott volna!

A végjátékra szabályosan kettészakadt a pálya, mindkét együttesben ott volt a gól lehetősége. Mbappé körömpassza után Dembélé hagyta ki a PSG addigi legnagyobb helyzetét a 73. percben, de Kobel bravúrral bele tudta még tenni a bal kezét, ezzel pedig hárította a kísérletet.

Az utolsó 10 percre ismét fokozta a hazai kapura nehezedő nyomást a párizsi alakulat, de egy mellé pattanó Vitinha lövésen túl komoly veszélyig nem jutott, köszönhetően az önfeláldozó dortmundi védekezésnek. Ráadásul kontrákból még ekkor is megduplázhatta volna fórját a BVB, előbb Brandt került ordító helyzetbe, aztán a csereként beállt klubikon, a két együttes 2011-es párharcában gólt is szerző Marco Reus bólintott fölé.

A két csapat idénybeli harmadik találkozóján a harmadik kimenetel, ezúttal dortmundi siker született. A kulcskérdés azonban az, mit hoz majd a negyedik...

A párharc visszavágóját jövő héten kedden rendezik. A győztes a június 1-jei BL-döntőben pályaválasztóként léphet majd pályára a Wembleyben.

LABDARÚGÁS

BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐDÖNTŐ

Borussia Dortmund (német)–Paris Saint-Germain (francia) 1–0 (1–0)

Dortmund, 83 ezer néző. Vezette: Anthony TaylorBVB: Kobel – Ryerson (Wolf 87.), Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Adeyemi (Reus 83.), Brandt (F. Nmecha 87.), Sancho – Füllkrug (Moukoko 91.). Vezetőedző: Edin Terzic

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, L. Hernandez (Beraldo 42.), Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, F. Ruíz – Dembélé, Mbapé, Barcola (Kolo Muani 65.). Vezetőedző: Luis Enrique

Gól: Füllkrug (36.)

(Borítókép: Getty Images Hungary)