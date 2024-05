A Real Madrid innen csak egyszer bukott – akkor még létezett a Szovjetunió

A két csapat rekordot jelentő nyolcadik alkalommal csap össze a legjobb négy között, és bár az első öt párharcból négyszer is a Bayern örülhetett, a legutóbbi két alkalommal a Real jutott tovább, és most is kedvező helyzetből várhatja a madridi visszavágót, hiszen Münchenben 2–2-re végeztek a felek.

A Real 16 alkalomból csak egyszer bukott innen!

A királyi gárda az előző körben hazai döntetlen után idegenben tudta kiharcolni a továbbjutását a címvédő Manchester Cityvel szemben – büntetőpárbajban –, ami finoman szólva sem volt korábban erőssége, az idegenbeli ikszet követő visszavágó viszont már egyértelműen a rekorder terepe!

Eddig 16 alkalommal fordult elő ugyanis, hogy a blancók a kieséses párharc odavágóján döntetlent érjenek el, és ezekből 15-ször jutottak tovább!

Az egyetlen kivételt az 1990–1991-es BEK-negyeddöntő jelenti, amikor a Lenin Stadionban (ma már Luzsnyiki Stadion) gól nélküli döntetlent játszott a Szpartak Moszkva vendégeként, és bár a visszavágón már a kilencedik percben vezetést szerzett Emilio Butrageno találatával, az akkor még szovjet színekben induló együttes Dmitrij Radcsenko duplájával, valamint Valerij Smarov góljával 3–1-re fordított, és bejutott az elődöntőbe.

A 15 továbbjutásból még a Borussia Mönchengladbach ellenit kell kiemelni, hiszen itt a münchenihez hasonló 2–2 volt az első felvonáson – 1976 márciusában kétgólos hátrányból ikszelt a Real –, a visszavágón pedig Jupp Heynckes első félidő derekán szerzett találatára Santillana felelt. Mivel ekkor még számított az idegenben szerzett gólok mennyisége, így a spanyol együttes jutott tovább. (Heynckes már edzőként 1992 és 2003 között megszakításokkal három spanyol csapatot is irányított, az 1997–1998-as idényben a Real Madrid kispadján ült, és BL-serleggel távozott. A madridi alakulat 32 év szünet után ért fel ismét Európa csúcsára, de az elbukott bajnoki cím miatt nem lehetett a német trénernek.)

Az összes többi esetben a királyi gárda megnyerte a visszavágót (bár 1967 októberében az Ajax ellen ehhez túlórára is szüksége volt), így 14–1–1 a mérlege ezeken a meccseken.

A Real BEK/BL-párharcai idegenbeli döntetlen után idény ellenfél 1. 2. össz. tj. 1958–1959 Wiener SC 0:0 7:1 7:1 Real 1965–1966 Kilmarnock 2:2 5:1 7:3 Real 1967–1968 Ajax 1:1 2:1 – h.u. 3:2 Real 1967–1968 Hvidovre 2:2 4:1 6:3 Real 1972–1973 Dinamo Kijev 0–0 3–0 3–0 Real 1975–1976 Mönchengladbach 2–2 1–1 3–3 Real 1980–1981 Szpartak Moszkva 0–0 2–0 2–0 Real 1988–1989 PSV 1–1 2–1 3–2 Real 1990–1991 Szpartak Moszkva 0–0 1–3 1–3 Szpartak 1997–1998 Leverkusen 1–1 3–0 4–1 Real 2003–2004 Bayern München 1–1 1–0 2–1 Real 2010–2011 Lyon 1–1 3–0 4–1 Real 2011–2012 CSZKA Moszkva 1–1 4–1 5–2 Real 2014–2015 Atlético Madrid 0–0 1–0 1–0 Real 2015–2016 Manchester City 0–0 1–0 1–0 Real 2023–2024 Bayern München 2–2 ? ? ?

A Bayern két továbbjutással kezdett, azóta viszont csak a zakók jönnek

És milyen érdekes, a Bayern Münchennek az első, hazai döntetlennel kezdődő párharcára épp az 1990–1991-es negyeddöntőig kellett várni!

Ahol a Real remeklése véget ért, ott a bajorok örülhettek, hiszen a Porto elleni hazai meccsen Manfred Bender góljára válaszolt ugyan Domingos (1–1), Portugáliában Christien Ziege és Bender találatával 2–0-ra nyert a Bayern, hogy aztán az elődöntőben elbukjon a végső győztes Crvena zvezdával szemben.

A következő alkalommal is meglett a továbbjutás, 1995 tavaszán a Göteborg a müncheni 0–0 után egyenlített a végjátékban 0–2-ről, viszont ez is kevésnek bizonyult. Mint ahogyan rögvest a következő körben a Bayern erőfeszítései is, hiszen az Ajax ellen is 0–0-val kezdett a müncheni csapat, Amszterdamban viszont Jari Litmanenék gáláztak, 5–2-vel ment tovább a végső sikert is elhódító holland bajnok.

Ezzel pedig jöttek sorra a vesztes párharcok, 1998 márciusában a gól nélküli kétszer 90 perc után a címvédő Dortmund Stéphane Chapuisat 109. minutumban jegyzett találatával jutott tovább, majd jött a felek gazdag egymás elleni múltjában az egyetlen párharc, amikor müncheni iksszel kezdtek: Roy Makaay 75. perces találatára Roberto Carlos felelt a 83.-ban.

A visszavágón Zinédine Zidane döntött, de a nyolc között a Monaco megtréfálta a Realt, a trófeát pedig a José Mourinho vezette Porto hódította el, miután a fináléban 3–0-ra legyőzte a hercegség kirakatcsapatát.

De vissza a Bayernhez, amely legutóbb 18 éve várt hazai döntetlenről visszavágót az elitsorozatban, akkor az ezt megelőző kiírásban döntős Milan Andrij Sevcsenko büntetőjével egyenlített Michael Ballack találata után, hogy aztán a San Siróban Filippo Inzaghi duplájával és Sevcsenko, valamint Kaká góljával 4–1-re győzzön.

A Bayern BEK/BL-párharcai hazai döntetlen után idény ellenfél 1. 2. össz. tj. 1990–1991 Porto 1–1 2–0 3–1 Bayern 1994–1995 Göteborg 0–0 2–2 2–2 Bayern 1994–1995 Ajax 0–0 2–5 2–5 Ajax 1997–1998 Dortmund 0–0 0–1 – h.u. 0–1 Dortmund 2003–2004 Real Madrid 1–1 0–1 1–2 Real 2005–2006 Milan 1–1 1–4 2–5 Milan 2023–2024 Real Madrid 2–2 ? ? ?

