Mint beszámoltunk róla, a Borussia Dortmund a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján is lenullázta a Paris Saint-Germaint, így két 1–0-s sikerrel bejutott a kiírás június 1-jei döntőjébe. A bravúrnál nagyobb csoda is történt a németekkel kedd este: méghozzá az, hogy egyetlen játékos sem sérült meg a meccs utáni ünneplésen. A legmegdöbbentőbb – az alábbi videó alapján –, hogy a válogatott bekk, Nico Schlotterbeck is megúszta egyben az estét…





A Borussia játékosai a lefújás pillanatában kifutottak a vendégszektorban található szurkolóikhoz ölelkezni, pacsizni, a szektor előtt elhelyezett, az eszközök szállítására szolgáló doboz tetején sikerült összehozni Schlotterbeck félrelépését is.

A csapat ikonjának számító Marco Reus nem állt meg itt, a lelátón ünnepelt együtt a drukkerekkel, néhány rigmusba is beszállva.

Az ünneplést követően Marcel Sabitzer, a BL-idény jelenlegi gólpasszkirálya eddigi öt asszisztjával megkapta a kérdést, nézi-e szerda este volt csapata, a Bayern München Real Madrid elleni elődöntő-visszavágóját, amelyen majd kiderül, melyik rivális lesz az ellenfelük a Wembley-ben. A válasz ugyancsak meghökkentően őszinte lett:

Ma annyit fogunk inni, várjuk meg ezzel előbb, milyen állapotban és mikor térek holnap magamhoz

– mondta a BL-győztes kapus, a Prime-ot riporterként segítő Peter Schmeichel mellett állva az osztrák labdarúgó.

A Borussia Dortmund története során harmadik alkalommal jutott be a legrangosabb európai kupasorozat döntőjébe, 1997-ben elhódította a trófeát, 2013-ban viszont kikapott a döntőben a Bayern Münchentől, amellyel akár idén is összecsaphat a serlegért, amennyiben a bajorok szerda (ma) este Madridban ki tudják harcolni a továbbjutást a Real ellen. Az első mérkőzésen 2–2-es döntetlen született.