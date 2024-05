Ancelotti duzzad az önbizalomtól: „Nekem van a legjobb keretem, mi vagyunk a Real Madrid”

Miután kedden késő este a Borussia Dortmund Párizsban is legyőzte a PSG-t, és kettős győzelemmel, a párharcban kapott gól nélkül jutott be az európai klubfutball legrangosabb döntőjébe, szerdán kiderül: a Real Madrid vagy a Bayern München lesz Marco Reusék ellenfele június első napján Londonban. A spanyol és német rekordbajnok első mérkőzésén négygólos döntetlen született, így még minden kérdés nyitott, még annak ellenére is, hogy a hazai pálya előnye a Real oldalán lesz.

Carlo Ancelotti csapata éppen múlt hétvégén biztosította be története 36. bajnoki címét, de az ünneplés egyelőre várat magára, vasárnap reggel úgyanúgy edzésre jelentkeztek a játékosok, mivel kizárólag a Bajnokok Ligája elődöntőjére koncentrálnak.

Ezzel ellentétben a Bayern München „főpróbája” finoman fogalmazva sikerülhetett volna jobban, mivel a német bajnokságban rangadót bukott a csapat, a Stuttgart 3–1-re legyőzte a bajorokat, így még a bajnoki ezüstérem sem biztosított számukra. A Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágója előtt mindkét vezetőedző megosztotta várakozásait az év eddigi legfontosabb mérkőzése kapcsán.

Mindig nagy az önbizalmam, mert mi vagyunk a Real Madrid. Nekem van a legjobb keretem, nagyon jól teljesít a csapat ebben az idényben, ezzel együtt nagyon tiszteljük ellenfelünket, a Bayern Münchent, az első mérkőzésen jobbak is voltak nálunk. A legjobb játékunkkal kell előállnunk szerdán, megvan az esélyünk egy újabb fináléra, és bár tudjuk, hogy az elődöntők nehezek, nagyon motiváltak vagyunk

– mondta Carlo Ancelotti sajtótájékoztatóján, aki hozzátette, annak ellenére, hogy a hétvégi, Cádíz elleni mérkőzésen Thibaut Courtois védte a madridiak kapuját, a Bajnokok Ligájában nem lesz változás, és ugyanúgy Andrij Lunyinnak szavaz bizalmat szerda este.

A Bayern München szezon végén távozó vezetőedzője, Thomas Tuchel arról beszélt a mérkőzés előtt, nagyon sajnálja, hogy nem sikerült előnyt kiharcolniuk az odavágón, és mivel most a Real Madrid lesz hazai pályán, náluk az előny.

Ez az egyik legnehezebb helyszín, ahol nyerni lehet, ugyanakkor nem lehetetlen. Nagyon jó első meccset játszottunk, de sajnos nem győztünk. Tekintettel arra, hogy a Real Madrid játszik hazai pályán, talán 51 százalékot mondanék a javukra. Nyilván a világ egyik legnagyobb klubjáról beszélünk, de mi is ott vagyunk a nagyok között, ezért is remek ez a párosítás. Holnap azért játszunk, hogy eljussunk a Wembley-be, semmi másért

– mondta Tuchel, aki arról is beszélt, hogy véleménye szerint szerencsésnek és kíméletlennek kell lennie csapatának ahhoz, hogy kiharcolja a továbbjutást Madridban.

