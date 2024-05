A világbajnok, illetve vb-ezüstérmes támadó az X-oldalán búcsúzott el a klubtól, a szurkolóktól. Nem közölte, hol folytatja pályafutását, csak annyit jegyzett meg, hogy külföldre megy. A spanyol sajtó néhány hónapja már tényként kezeli, hogy a Real Madrid és Mbappé megállapodott egymással.

Ez az utolsó évem a Paris Saint-Germainnél, nem hosszabbítom meg a szerződésemet, néhány héten belül befejeződik a kaland, vasárnap játszom utolsó mérkőzésemet a Parc des Princes-ben

– fogalmazott a csatár.

A 25 éves futballista a Monacótól került a PSG-hez 2017-ben, és hét idényt húzott le a fővárosi csapatban, amellyel hat bajnoki címet gyűjtött be. Előtte a Monacóval is aranyérmet nyert. A PSG-vel három hazai kupagyőzelemnek is részese volt.

Mbappé mindössze három napot várt a bejelentéssel azt követően, hogy csapata hazai pályán 1–0-ra kikapott a Borussia Dortmundtól, és így 2–0-s összesítéssel elbukta a Bajnokok Ligája 2023–2024-es kiírásának elődöntőjét.