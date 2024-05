Amikor szóba kerül Németország egyik legismertebb városa, sokaknak talán a stuttgarti székhelyű Mercedes-Benz autógyártó ugrik be először. A helyi lakosok büszkék is a csillagosokra, de számukra a futball ugyanannyira fontos (vagy talán fontosabb is), mint a csillogó luxusautók világa.

Az 1893-ban alapított Stuttgart régóta Baden-Württemberg tartomány legnagyobb klubja. Már a Bundesliga 1963-as megalapítása előtt is nyert fontos trófeákat a klub. Az elmúlt évtizedekben pedig olyan játékosok fordultak meg a csapatnál, mint

Fritz Walter,

Matthias Sammer,

Guido Buchwald,

Giovane Élber,

Kraszimir Balakov és

Fredi Bobic

A Stuttgart 1992-ben bajnok lett az élvonalban, de a következő Bundesliga-címre sokat kellett várniuk a sváb szurkolóknak, az Armin Veh vezette gárda a 2006–2007-es szezon végén lett aranyérmes Németországban (közben azért megünnepeltek egy Német Kupa-győzelmet ’97-ben). Abban a csapatban olyan játékosok szerepeltek, mint Cacau, Mario Gómez, vagy éppen Sami Khedira, akire 2010 nyarán le is csapott a Real Madrid.

Akkor még semmi nem utalt arra, hogy jönnek majd olyan évek, amikor a Stuttgart elindul a süllyesztő irányába. A 2007-es bajnoki cím után a csapat egymást követő kilenc szezonban végzett a tabella első felében, 2000 és 2010 között pedig kétszer jutott be a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata közé. Utána azonban az európai kupaporondon történő szereplés távoli emlékké vált a szurkolók emlékezetében, olvasható a Bundesliga hivatalos honlapján megjelent elemző cikkben.

Fénysebességgel indultak el a lejtőn a stuttgartiak

Veh 2008-as távozása fordulópontot jelentett a klub életében. 2009-ben még negyedik volt a csapat, utána viszont elfelejtett nyerni, a következő szezonok a bennmaradás kiharcolásáról szóltak.

Jürgen Kramny irányítása mellett viszont bekövetkezett a szurkolók rémálma, kedvenceik 2016-ban kizuhantak a másodosztályba, annak ellenére, hogy a csatársor 50 gólt termelt – a védelem viszont tragikus volt, a hátul benyelt 75 gól arról tanúskodik, hogy akkoriban csak azok nem szórták meg a Stuttgartot, akik nem akarták.

A klub a következő szezonban azonnal visszajutott a Bundesligába, de felemelkedésről szó sem volt, az élvonalban ismét azért harcolt a Stuttgart, hogy valahogy megkapaszkodjon a legjobbak között (azért néha kijött nekik a lépés, egyszer a már bajnok Bayern Münchent idegenben verték meg 4–1-re). 2019-ben viszont nem tudta elkerülni a csapat az osztályozót, amit elbukott az Union Berlin ellen, így ismét búcsút intett a Bundesligának.

A 92. percben jött a dráma

De csak egy rövid időre, mert egy évvel később ismét kiharcolta a feljutást. A 2020–2021-es szezonban nem voltak kiesési gondjai a klubnak, de 2022-ben megint nagyon közel került ahhoz, hogy visszacsússzon a másodosztályba.

Az utolsó, 34. fordulóban Endó Vataru a 92. percben szerzett győztes gólt a Köln ellen, amivel a VfB megelőzte a Felix Magath irányította Herthát, így a berlinieknek kellett osztályozót játszaniuk.

Befutott Hoeness, a Megmentő

Egy évre rá megint osztályozóra kényszerült a Stuttgart, de akkor már Sebastian Hoeness ült a kispadon, akivel könnyedén vették az akadályt, összesítésben 6–1-re verték a Hamburgot.

A 2023 áprilisában kinevezett Hoeness a Bayern München korábbi elnökének, Uli Hoenessnek az unokaöccse, és az utóbbi időben többször is szóba hozták a nevét a bajor sztárcsapattal, annyira jó munkát végez a mostani munkahelyén (május 17-én vált biztossá, hogy Thomas Tuchel és stábja a nyáron távozik Münchenből).

A kiesés hatalmas visszalépés lett volna. Hihetetlenül fontos volt a bennmaradás, mert így volt esélyünk egyben tartani a csapatot. Arra talán senki nem számított, hogy ekkora javulás következik be. Nagyon szerencsések voltunk, hogy el tudtuk hozni Sebastiant. A kinevezése kulcsfontosságú pillanat volt a kiesés elkerülése felé vezető úton. Óriási szerepe van abban, hogy most itt tart a klub, a játékosok azonnal megértették a filozófiáját, azt, hogy mit vár el tőlük a pályán. Nem volt nála varázspálca, egyszerűen szót ért a futballistákkal, akik betartják az edzői utasításokat

– nyilatkozta Fabian Wohlgemuth, a VfB sportigazgatója a Sky Sportsnak.

Példaértékű keretépítés

Wohlgemuth is kivette a részét a sikeres szezonból, remek érzékkel nyúlt hozzá a kerethez. A Brightontól kölcsönkapott Deniz Undav megszerzése nagy meglátás volt, és Chris Führich, a Paderborn korábbi szélsője is meghálálta a bizalmat, játékára Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány is felfigyelt, így ott lesz a nyári Európa-bajnokságon.

Orel Mangala (Nottingham Forest) és Naouirou Ahamada (Crystal Palace) elveszítését is átvészelték, ugyanis előrelépett Enzo Millot. A Monacótól aprópénzért megvásárolt, még mindig csak 21 éves futballista a Bundesliga egyik legjobb középpályása lett. De ott van Maxi Mittelstadt esete is, aki a Herthában egyáltalán nem számított kezdőnek, a Stuttgartban viszont a liga egyik legjobb balhátvédje vált belőle.

Ne feledjük el, hogy a rutinos Konsztantinosz Mavropanosz (West Ham United) és a már említett Endó (Liverpool) is távozott tavaly nyáron, de Hoeness megtalálta a megoldást a pótlásukra, így a csapat nem roppant össze idejekorán.

A csatársorban Serhou Guirassy 27 bajnokin 26 gólt szerzett, a szezon elején óriási lendületet adott a csapatának. Ebben a szezonban mindössze hat bajnokit hagyott ki, ezek közül négyet elveszített a Stuttgart.

„Nem csak a góljai miatt értékes számunkra. Példát mutat az edzéseken és a mérkőzéseken, felelősséget vállal és éhes a sikerre. Serhou tisztában van azzal is, hogy ő csak annyira jó, mint a csapat, amelyik helyzetbe tudja őt hozni” – mondta Wohlgemuth a guineai támadóról.

Érdekes egyébként, hogy amíg a Mercedes Formula–1-es csapata egymás után gyűjtötte be a világbajnok címeket, addig a Stuttgartot elkerülték a sikerek, most pedig pont fordítva van, miközben a futballisták hozzák a győzelmeket, a Merci nem igazán tudja tartani a lépést az élmezőnnyel az F1-ben.

Na de kanyarodjunk vissza a focira! Azt egyelőre nem tudjuk, ki lesz a címvédő a BL-ben, a 2024-es finálét június első napján rendezik Londonban. Az Index helyszíni beszámolókkal gondoskodik arról, hogy az olvasókhoz minden friss és érdekes tartalom gyorsan eljusson, a döntő estéjén pedig egy percenként frissülő tudósítással is jelentkezünk, hogy senki ne maradjon le arról, ami a pályán történik.

Melyik csapat nyeri meg a BL-döntőt? Dortmund

Real Madrid

A DÖNTŐBEN

Június 1., 21.00, London: Borussia Dortmund–Real Madrid