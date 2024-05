Megdöbbentő bejelentés: a szezon végén visszavonul a Real Madrid sztárjátékosa

Az Európa-bajnokság után felhagy a profi labdarúgással Toni Kroos, a Real Madrid és a német válogatott meghatározó játékosa. A 34 éves középpályás a közösségi felületein úgy fogalmazott, eljött számára az a pillanat, amely a legalkalmasabb a visszavonulásra. Mint írta, jelenleg csak egyetlen cél lebeg szemei előtt: az pedig a Bajnokok Ligája-finálé a Borussia Dortmund ellen.

2014. Július 17. – a nap, amikor bemutattak a Real Madrid játékosaként, és amikor megváltozott az életem. Egy új fejezet nyílt számomra a világ legnagyobb klubjánál, amely tíz év után, a szezon végén lezárul. Soha nem fogom elfelejteni ezt az elképesztően sikeres időszakot, és azt, hogy mindenki tárt karokkal és rengeteg szeretettel fogadott a klubnál. Ez a döntés egyben azt jelenti, hogy a nyári Európa-bajnokság után véget ér aktív pályafutásom. Boldog és büszke vagyok, hogy megtaláltam a legalkalmasabb pillanatot karrierem befejezésére

– írta Toni Kroos közösségi felületein, illetve hozzátette, hogy innentől csak egy gondolat van a fejében: előre a 15. Bajnokok Ligája-trófeáért. A Real Madriddal négyszeres Bajnokok Ligája-győztes labdarúgó hozzátette, egyértelmű volt számára, hogy a spanyol csapat lesz számára az utolsó állomás.

A német klasszis döntése különösen meglepő, mivel az év elején még arról szóltak a hírek, hogy további egy évvel meghosszabbította szerződését a Real Madriddal. Toni Kroos 2014-ben érkezett Madridba a Bayern Münchentől, amellyel korábban egyszer nyert Bajnokok Ligáját. Azon a nyáron világbajnokságot nyert a német válogatottal, majd a spanyol sztárcsapattal további négy alkalommal nyerte meg a legrangosabb európai kupasorozatot, valamint négyszer nyert spanyol bajnokságot – legutóbb éppen a mostani szezonban.

A 108-szoros német válogatott labdarúgó egy mindössze 50 ezres észak-német kikötővárosban Greifswaldban született és itt is kezdett el futballozni. Később – öccsével, a szintén a német élvonalig jutó Félix Kroosszal egyetemben – a régió egyik legnagyobb múltú klubjánál, a Hansa Rostocknál folytatta karrierjét. A Bayern 2006-ban csábította el az ifistái közé, egy évvel később pedig Ottmar Hitzfeld irányítása alatt be is mutatkozott a felnőtteknél.

Sokáig a tízes mez nagy várományosaként emlegették a bajor sztárcsapatban, ám Arjen Robben 2009-es megszerzése ezeket a terveket átírta.

Az igazi áttörést a 2009–2010-es német ligaszezon hozta el számára, melynek tavaszán a Bayer Leverkusen kölcsönvette. Kroos pillanatok alatt alapember lett a – későbbi müncheni sikeredzője – Jupp Heynckes által irányított, az idény jelentős részében a dobogóért küzdő együttesben.

2011 nyarán úgy tért vissza Münchenbe, megkérdőjelezhetetlen volt a helye a középpálya közepén Bastian Schweinsteiger és Anatolij Timoscsuk mellett.

2014 júliusában 25 millió eurót ért meg a Real Madridnak a megszerzése. Érdekesség, hogy a müncheni búcsúját megelőző utolsó tétmeccse is egy Dortmund elleni döntő volt: a Német Kupa hosszabbításban 2–0-ra megnyert fináléja.

A királyiaknál lett vitathatatlanul világklasszis, trófeagyűjteménye mellett a spanyoloknál eddig lejátszott 463 tétmeccse is önmagáért beszél.

„Nincsenek szavak a játékára, nincs hozzá fogható futballista. Igazi topjátékos, aki létfontosságú számunkra. Nagyon-nagyon kevesen olvassák úgy a játékot, mint ő, és még kevesebben képesek aztán olyan precíz labdákat adni, ahogyan Toni” – jellemezte kevesebb mint egy hónapja madridi edzője, Carlo Ancelotti Kroos képességeit, mikor épp a Bayern München elleni BL-párharcban vállalt oroszlánrészt, Münchenben szenzációs gólpasszt kiosztva Vinícius Jr.-nak.

Kroos a mostani bejelentés előtt is sűrűn hangoztatta, megtiszteltetés lenne számára, ha Madridból vonulhatna vissza. Noha ezt a kijelentést Münchenben sokan szerették volna megdőlni látni, első európai topklubjának vezetőivel hosszú ideje feszült viszonyt ápolt, volt, hogy a Bayern tiszteletbeli elnökével, Uli Hoeness-szel oda-vissza üzengettek egymásnak a sajtóban.

A középpályás azonban nem a londoni BL-döntőben, hanem a németek nem is annyira titkos reményei szerint majd a júliusi, berlini Európa-bajnoki fináléban vehet búcsút a profi futballtól. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány és a társak unszolására ugyanis februárban bejelentette visszatérését a német válogatottba, melyben egyszer már lemondta a szereplést még a 2021-es Eb-t követően. Nagesmann pedig be is válogatta őt a tornára készülő keretébe.

„Egy hihetetlen futballistáról beszélünk. Mindannyian tudjuk, hogy a labdával mennyire rendkívüli dolgokra képes. És azt is, hogy milyen elánnal veti magát a párharcokba – pedig fiatalabb korában emiatt még sokat kritizálták. Hihetetlenül keményen dolgozott, hogy védekezésben is stabil, megbízható emberré váljon. Ám amit a legjobban szeretek benne az az, hogy annak ellenére is, mennyire elképesztően sikeres futballista, elképesztően normális, szerény srác, aki képes bármelyik csapatba tökéletesen illeszkedni. Remek játékos és remek személyiség” – jellemezte a német válogatottba való visszatértekor Kroost Nagelsmann.

A németek június 14-én nyitják az Eb-t a skótok ellen, majd június 19-én Stuttgartban a magyar válogatottal találkoznak, június 23-án pedig szintén Stuttgartban Svájc lesz az ellenfelük – jegyezte meg ezzel kapcsolatban az MTI. A 24 csapatos Eb július 14-ig tart, a csoportokból az első két helyezett, valamint a négy legjobb harmadik jut majd a 16 közé.

