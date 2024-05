Fegyvergyártó lehet a BL-döntős futballcsapat szponzora

Hároméves partnerségi megállapodásról írt a német sajtó a Bajnokok Ligája szombati döntőjére készülő Borussia Dortmund, valamint a Rheinmetall fegyvergyártó vállalat között. A Handelsblatt információja szerint, amelyet a Die Welt szemlézett, a megállapodás évente akár milliós összeget is hozhat a németek egyik legsikeresebb klubjának konyhájára.

A lap szerint a Rheinmetall logója a mezeken nem lesz feltüntetve, de a BL-döntős Dortmund reklámtábláin helyet kap.

A Reinmetall egyébként egyre több megrendelést kap Európa-szerte, mióta az orosz-ukrán háború kezdetét vette, ugyanis ennek hatására egyre több ország – köztük Magyarország – kezdett fegyverkezésbe. A vállalat jókora bevételre tett szert az elmúlt időszakban, és arra számítanak, hogy ez év végére elérik a 10 milliárd eurót, ami az előző évi 7,2 milliárd euróhoz képest jelentős növekedést jelentene. Emellett a cég már a negyedik telephelyét építi ki Magyarországon, Szegeden. Erről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

A Dortmunda sorozat elődöntőjében 2–0-s összesítéssel ejtette ki a Paris Saint-Germaint. A Bajnokok Ligája fináléjában majd a Real Madriddal találkozik. A sorozatban 14 trófeájával legeredményesebbnek számító spanyol csapat május 8-án egy rendkívül fordulatos meccsen győzte le a Bayern Münchent 2–1-re, és így összesítésben 4–3-ra bizonyult jobbnak német riválisánál. Szombaton 21 órától egészen biztosan sok izgalomra és feszültségre van kilátás, a tét pedig az: 27 év után másodszor is magasba emelhetik-e győzteseknek járó BL-kupát a fekete-sárga színük miatt „darazsaknak” is becézett dortmundiak, vagy 15. alkalommal is a spanyol „királyi gárda” tagjai vehetnek pezsgőfürdőt a pódiumon.