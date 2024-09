Kezdődik az új időszámítás a labdarúgó Bajnokok Ligájában: harminckettő helyett harminchat csapat, hatmeccses csoportkör helyén nyolc párharcot hozó ligaszakasz. Nemcsak a mérkőzések száma, de a mérkőzéspénz is nő, ezzel az Európai Labdarúgó-szövetség a formátumot és a gazdasági tényezőket is igyekezett úgy alakítani, hogy a kontinens topklubjaiban egy darabig ne merüljön fel az igény ismét a szakadárnak bélyegzett Szuperligára. Papíron több lesz a rangadó, de vajon a gyakorlatban is izgalmasabb lesz ez a lebonyolítás a korábbiaknál? A hazai közvetítésekben is nagy változásokat hoz(ott) a 2024–2025-ös szezon; Matthesz Flórával és Haraszti Ádámmal, az RTL BL-közvetítéseinek két műsorvezetőjével arról is beszélgettünk, ezek miként érintik a magyar drukkereket.