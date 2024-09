Beleszólhat bárki a Manchester City és a Real Madrid újabb versenyfutásába?

Az új évad immár 36 csapatos főtáblával, és nem klasszikus csoportkörrel megy, amiben az eddigi három csapat elleni oda-visszavágós rendszer hat meccséhez képest a négy kalap két-két riválisa elleni nyolc találkozó határozza meg a sorrendet, amelyben viszont egyszerre vesz részt az összes csapat.

A legjobb nyolc automatikusan készülhet a márciusi nyolcaddöntőre, a 9–24. helyezettek viszont egy playoffkörrel dönthetik el egymás között a továbbjutást – az előrébb végzett nyolcasok lesznek a kiemeltek a párharcokban.

Ilyen lesz az új Bajnokok Ligája-lebonyolítás

Pontosan ezek miatt ezúttal már nem 16-os erősorrendekkel jelentkezünk – legalábbis márciusig –, hanem 24-esekkel.

Minden további szószaporítás helyett viszont jöjjön a rangsor!

24. Bologna (olasz) 22 pont

A keret értéke: 281,3 millió euró

Összesen 31 csapat kapott helyet 13 szerkesztőnk rangsoraiban, az utolsó „továbbjutó” helyre nálunk a Bologna fért fel, nagy csatában megelőzve a Feyenoordot (19) és a Salzburgot (15), de kapott pontokat a Celtic (7), a Brest (4), a Dinamo Zagreb (3), az FC Bruges (3) és a Crvena zvezda (2) is.

A hétszeres olasz bajnok 1971 óta nem látott szereplést mutatott be az előző idényben, és ez az ötödik hely lehetett volna még fényesebb is, hiszen a zárókört harmadikként kezdte a gárda! A Bajnokok Ligájában debütáló együttes fő erejét a stabilitása adta, az idény során engedett 32 gól végül a harmadik legkevesebb volt a Serie A-ban. A legnagyobb értékek közül a 22 éves védő Riccardo Calfioriori 45 millió euróért cserébe az Arsenalhoz igazolt, a 23 éves támadó Joshua Zirkzee pedig 42,5 millióért a Manchester Unitedhez szerződött, az új idény eddig pedig minden, csak nem fényes: négy meccs alatt három pont, és hét kapott gól a mérleg...

23. Lille (francia) 36 pont

A keret értéke: 257,7 millió euró

A három évvel ezelőtti francia bajnok számára azért jóval ismertebb lesz a terep, még ha eddig csak kétszer jutott tovább a nyolcaddöntőbe, ott pedig a Manchester United és a Chelsea már a végállomást jelentette. A Ligue 1 előző kiírásában negyedik helyezett csapat is adott játékost a „vörös ördögöknek”, Leny Yoróért 62 millió eurót pengetett ki az MU, a mostani idényben két siker után viszont kisebb hullámvölgy jött, az előző két bajnokin kikapott a gárda.

22. Monaco (francia) 53 pont

A keret értéke: 339,2 millió euró

A francia pontvadászatban ezüstérmes hercegségbelieknek viszont már döntőztek is az elitsorozatban – igaz, José Mourinho Portója 20 éve felülmúlta őket – 2017-ben pedig a Juventus elleni elődöntő jelentette Kylian Mbappéék remeklésének végét. A fő kérdés itt az lehet, hogy ki fogja tudni pótolni a távozó Wissem Ben Yeddert, aki 20 góljával toronymagasan vezette a házi rangsort az előző idényben – Minamino Takumi kilenccel volt második.

21. PSV (holland) 55 pont

A keret értéke: 318,6 millió euró

Ha azt mondjuk, hogy jól kezdte az előző idényt az eindhoveni gárda, akkor picit túlfinomkodjuk a dolgokat: a bajnokságban az első 17 fordulóban 17 győzelmet aratott, végül 29 siker és négy döntetlen mellett csupán egy vereség csúszott be, 111–21-es döbbenetes gólkülönbség mellett. Ráadásul a BL csoportköréből is továbbjutott az együttes, amely számára ugyanúgy a Dortmund jelentette a végállomást (a nyolcaddöntőben), mint azon az ágon mindenki másnak. Luuk de Jong mindenesetre 34 évesen sem lassít, az előző idényben 48 fellépésen 56 kanadai pontot (38 gól+18 gólpassz) termelő csatár a mostani évadban öt találkozón hétnél (három+négy) jár.

20. Girona (spanyol) 67 pont

A keret értéke: 208 millió euró

Talán az egész idény legnagyobb meglepetését jelentette a katalán kiscsapat szereplése, hiszen úgy várta a gárda a februárt, hogy a Real Madridot, a Barcelonát, és a komplett mezőnyt megelőzve vezeti a bajnokságot.

A királyi együttestől elszenvedett második zakó viszont jelentősen visszavetette a katalánokat, amely nyolc forduló alatt ötször is kikapott, de végül simán harmadikként ért célba. A 85 szerzett góllal csak a Real (87) versenyezhetett, a 46 kapott ugyanakkor jól példázta, hogy miért nem számolhatunk velük még nagycsapatként. Ennél egy fokkal nagyobb probléma, hogy a spanyol gólkirály (24) Artem Dovbik 30,5 millió euróért a Romához igazolt, a 21 kanadai pontot (11+10) termelő 19 éves Savinho pedig kölcsönszerződése lejártával a cégcsoporton belül található Manchester Cityhez igazolt.

19. Sporting CP (portugál) 74 pont

A keret értéke: 383,5 millió euró

Nehéz lenne eldönteni, hogy melyik volt a fontosabb, de tény, hogy két parádés hírt kaptak a nyáron a szurkolók. Az együttest első teljes idényében (2020–2021) 19 év után ismét bajnoki címig vezető, az előző kiírást 29 győzelemmel, három döntetlennel és csak két vereséggel újra aranyérmesként záró Rúben Amorim többek között a Liverpool kispadját is visszautasította, hogy maradjon Lisszabonban, a tavaly nyári érkezése után a világ legeredményesebb csatárává váló Gyökeres Viktort pedig ugyancsak hiába csábították PL-csapatok, továbbra is a zöld-fehéreknél termeli a gólokat.

18. Stuttgart (német) 83 pont

A keret értéke: 285,08 millió euró

A stuttgarti együttes két kisebb hullámvölgyet leszámítva stabilan teljesített a Bundesligában, az utolsó három kör sikereivel (közte a Bayern München ellenivel) pedig végül még a rekordert is megelőzve bejött a második helyre.

Ezért jár is az elismerés és a jó helyezés a listánkon, ugyanakkor, ha szét nem is kapták a csapatot, Serhou Guirassy személyében 30 meccsen 30 gólt szerző csatár távozott Dortmundba, ment vele a gárda legtöbbet foglalkoztatott játékosa, Anton Waldemar, valamint az ugyancsak a védelem alapemberének számító Ito Hiroki is eligazolt, ő a Bayernhez. A hármasért jött 64 millió euró, amit igyekeztek is nyomban visszaforgatni erősítésekre, de azért ez egy hosszabb folyamat lehet itt – már ha van feljebb, és nem ez volt a gárda plafonja.

17. Aston Villa (angol) 136 pont

A keret értéke: 595,45 millió euró

Nagyot ugrunk a pontszámokban, az Aston Villa az első csapat, amelyik neve mindegyik listán szerepelt. Persze a Premier League-ben top négyben végezni már önmagában remek teljesítmény, hiszen ehhez olyan csapatokat kellett megelőzni a tabellán, mint a Tottenham, a Chelsea, a Newcastle vagy a Manchester United. Az 1982-es győztes Unai Emery érkezésével megkezdte felemelkedését, és a Sevillával három, a Villarreallal egy Európa-ligát nyerő (az Arsenallal pedig döntőző) tréner az előző kiírásban elődöntőig menetelt az Európa-konferencialigában, szóval a nemzetközi porondon igencsak jó előjelnek számít. Persze az sem hátrány, ha vannak olyan játékosok a keretben, mint az angolokkal Eb-döntős Ollie Watkins, aki 27 gólt és 13 gólpasszt termelt az előző idényben, vagy éppen az argentinokkal az elmúlt három évben két Copa Américát, az Európa-bajnok olaszok elleni Szuperkupát, valamint a 2022-es világbajnokságot is megnyerő remek kapus, Emiliano Martínez.

16. Atalanta (olasz) 153 pont

A keret értéke: 426,1 millió euró

Eddig jutott az Európa-liga győztese, amely 1963 óta első trófeáját, és fennállása első nemzetközi trófeáját nyert meg a Leverkusen 3–0-s legyőzésével. Az idényre ezen kívül is büszkén tekinthet vissza minden szurkoló, hiszen az Olasz Kupában is döntőztek – a Juventus kerekedett a gárda fölé egy héttel az El-finálé előtt –, és a bajnokságban is összejött a top négy. Az mindenesetre nem segíti Gian Piero Gasperini helyzetét, hogy Teun Koopmeinerst közel 55 millióért „lenyúlta” a Juventus, valamint az sem, hogy a gárda legértékesebb futballistái közül Giorgio Scalvini (45) és Gianluci Scamacca (35) is hosszú időre kidőlt keresztszalag-szakadása miatt. Az viszont annál inkább, hogy az egész mezőnyben csak a Young Boys és a Crvena zvezda kapott könnyebb menetrendet a nemzetközi porondon gyűjtött koefficienspontokat tekintve, mint az Atalanta. Persze a Real Madrid, Barcelona, Arsenal hármas nem a kötelező kategória, de a Sahtar Doneck, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stuttgart-ötös azért valóban a bőven verhető szint.

15. Benfica (portugál) 154 pont

A keret értéke: 329 millió euró

A top 18 egyetlen nem topligás csapataként a Benficát jóval magasabbra rangsoroltuk összességében, mint a saját bajnoksága aranyérmesét, de ebben azért nyilván belejátszik, hogy a kétszeres BEK-győztes a legutóbbi három idényben kétszer a BL-ben, egyszer pedig az El-ben volt negyeddöntős, szóval a nemzetközi porondon igencsak tényezőnek számít. Ennél a klubnál is rendre nagy a mozgás a nyáron, a 19 éves Joao Nevesért a PSG fizetett 60, a 21 éves Marcos Leonardóért az al-Hilal 40 millió eurót, David Neres a Napolinál (28), Morato (11) a Nottinghamnél folytatja, így a nyári egyenleg az érkezők ellenére is közel 90 millió eurós profitot mutatott.

14. RB Leipzig (német) 191 pont

A keret értéke: 513,9 millió euró

A szoros csata után ugrunk egy újabb masszívat, egészen a senkiföldjéig. A lipcsei gárda eléggé jól körbehatárolt, két-két kilencedik és tizenkilencedik hely jelentette a végleteket, és az összpontszám is az átlagra hozta ki senkitől sem zavartatva. Az együttes gyakorlatilag mindig kiemelt figyelmünket élvezi, hiszen rendre van okunk honfitársainknak szurkolni, Gulácsi Péter és Willi Orbán pedig október 23-án ezúttal ellenfélként nézhet farkasszemet Szoboszlai Dominikkal, amikor a Liverpool Németországba látogat.

12. Milan (olasz) 213 pont

A keret értéke: 601,01 millió euró

Holtverseny alakult ki a 12. helyen, az előző kiírás döntősének a nyolcadik hely volt a legjobbja, a hétszeres győztesnek pedig a kilencedik, így a Milannal kezdünk. Az olasz ezüstérmes az új idényt nem indította fényesen, de három nyeretlen meccs után a sereghajtó Venezia ellen azért csak meglett az első siker. Az elmúlt három évben Olivier Giroud volt a házi gólkirály, de egyik idényben sem jutott 18 találat fölé, ami nem annyira szerencsés egy ilyen múltú klubnál, úgyhogy léptek is: a lassan 38 éves távozó csatár helyére érkezett a BL-ben már 28-szor eredményes Álvaro Morata, valamint kölcsönbe Tammy Abraham is, a védelem Emerson Royallal és Sztrahinja Pavloviccsal lett megerősítve, a középpálya pedig Youssouf Fofanával, fejlődési lehetőség tehát van bőven.

12. Dortmund (német) 213 pont

A keret értéke: 461,6 millió euró

A fekete-sárgáknál volt változás gazdagon, visszatértek PL-klubjukba a tavaszi menetelésen villogók (Ian Maatsen, Jadon Sancho), lejárt a szerződése Mats Hummelsnek és Marco Reus is távozott, kölcsönben ment Sébastian Haller, Niclas Füllkrug pedig végleg, és mégsem fest rosszul a helyzet. Hummels helyére jött a már említett Waldemar, a középpályára Pascal Gross, a támadósorban pedig a szintén már említett Guirassy mellett Maximilian Beier is. A rajt is rendben volt, három forduló után hét ponttal áll a gárda.

11. Juventus (olasz) 251 pont

A keret értéke: 575,15 millió euró

Az olasz rekordbajnok 21 forduló után 16 győzelemmel, négy döntetlennel és csupán egy vereséggel vezette a Serie A-t, hogy január 21. után összesen három találkozót nyerjen meg, és végül annak is örülnie kelljen, hogy a bronzérem összejött. Még májusban jött is az edzőváltás, Massimiliano Allegri helyét Paolo Montero vette át, az új idényt pedig a Bolognával csodát tevő Thiago Motta vezetésével kezdték meg a „zebrák”. Érkezett azért játékos is, a Douglas Luiz, Teun Koopmeiners, Khépren Thuram hármasért több mint 120 millió eurót pengettek ki.

10. Atlético Madrid (spanyol) 290 pont

A keret értéke: 529,5 millió euró

Az első csapat a rangsorban, amely kapott dobogós helyet valamelyik szerkesztőnktől, igaz, ez egy darab harmadik pozíciót jelentett, így azért túl magasra nem jutottak a „matracosok”. Diego Simeone háromszoros BL-döntős együttese alaposan belehúzott a nyáron, a fiatal korára gyakorlatilag már mindent megnyerő Julián Álvarezt 75 millió euróért kaparintotta meg a Manchester Citytől a nyáron, de jött Conor Gallagher a Chelsea-től (potom 42 millióért), Robin Le Normand (34,5) a Real Sociedadtól, Alexander Sörloth (32) pedig a Villarrealtól.

9. Bayer Leverkusen (német) 299 pont

A keret értéke: 627,25 millió euró

Egy top 5-ös helyezés a német bajnoknak, de így is messze volt a „nyolcaddöntős” helyünk. Az előző idényben egészen az Európa-liga-döntőig veretlen maradt, ráadásul egyrészt a keretből sem távozott sztár, másrészt Xabi Alonsót is sikerült „megóvni” a Liverpooltól, a Bayern Münchentől és a Real Madridtól. Az új kiírásban hamarabb meglett az első zakó, az RB Leipzig ellen kétgólos előnyről végzett 2–3-ra a csapat.

8. Paris Saint-Germain (francia) 366 pont

A keret értéke: 873,5 millió euró

Egy második hely is jutott a Kylian Mbappét elveszítő francia rekordbajnoknak, de összességében azért érthető óvatosságunk, hiszen a klubkoefficiensek figyelembe véve csak a Feyenoord kapott nehezebb sorsolást a PSG-nél, amelynek az ellenfelei között a Manchester City, a Bayern München, az Atlético Madrid, az Arsenal, a PSV, a Salzburg, a Girona és a Stuttgart található meg – ezek közül talán még leginkább az ausztriai kirándulás nevezhető a legkönnyebbnek. A rajt mindenesetre remek, négy meccs, négy győzelem, 16–3-as gólkülönbséggel – Bradley Barcola négy találattal vezeti a házi rangsort, de Ousmané Dembélé (3+3) is rég látott jó formában szerepel.

7. Internazionale (olasz) 397 pont

A keret értéke: 672,3 millió euró

Az olasz bajnok továbbra is számolhat Lautaro Martínez, Nicolo Barella és Alessandro Bastoni szolgálatával, véglegesítették Davide Frattesi megszerzését, miközben olyan rutinos futballisták jöttek ingyen, mint a Napolit elhagyó Piotr Zielinski, vagy a Porto iráni gólvágója, Mehdi Taremi, így aligha lehet ok panaszra Milánó fekete-sárga felén.

6. Liverpool (angol) 430 pont

A keret értéke: 923 millió euró

Az együttest sohasem lehet leírni a nemzetközi porondon, hiszen egy meccsre bárkinek az életét képes megnehezíteni. Mohamed Szalah maradt, négy meccsen három-három gólnál és gólpassznál jár, Arne Slot érkezésével pedig három meccs után kilenc pont és 7–0 volt a mérleg. A BL-főpróba viszont finoman szólva sem sikerült jól, a kétszeres BEK-győztes Nottingham Forest ellen otthon 1–0-ra kikaptak a „vörösök”. A hatszoros győztessel kapcsolatban azért kevéssé vagyunk bizakodók a végelszámolást illetően, csupán egy harmadik hely jött össze Szoboszlai Dominikéknak.

5. Arsenal (angol) 443 pont

A keret értéke: 1,17 milliárd euró

Ha csak a keret összértékét néznénk, akkor a legutóbbi két Premier League-idény ezüstérmese dobogós is lehetne, ugyanakkor a nemzetközi porondon még mindig nem tudta bebizonyítani elitcsapat státuszát, talán ezért is vagyunk picit óvatosabbak a londoniakkal. A 140 millió eurós piaci értékkel házi első Bukayo Saka egy gól mellett négy gólpasszal vette ki a részét az első négy forduló három győzelméből és egy döntetlenjéből.

4. Bayern München (német) 516 pont

A keret értéke: 945,6 millió euró

Épp a német rekordbajnok búcsúztatta az „ágyúsokat” az előző idény negyeddöntőjében, és pont a bajor gárda az első, amelyik kapott első helyezést szerkesztőinktől. Harry Kane érkezésével magával hozta az „átkát” is, 12 év után nem nyert semmit a Bayern. Az új évadra azért jóval erősebben érkezett meg a piacon 142 millió eurót elköltő müncheni csapat, az első négy tétmeccset 15–3-as gólkülönbséggel nyerte meg, az angol gólvágó nyolc kanadai pontnál (öt+három) jár már az idényben.

3. Barcelona (spanyol) 530 pont

A keret értéke: 875,4 millió euró

Míg az Inter a legrutinosabb 28,5 átlagéletkorával a mezőnyben, a katalánok 23,4-es mutatója a legfiatalabbak közé tartozik, ráadásul már valódi húzóembereknek is számítanak a titánok, hiszen Lamine Yamal és Pau Cubarsí 17 éves, Gavi és Alejandro Balde 20, Fermín López és Pedri 21, és csak Marc-André ter Stegen (32), Inigo Martínez (33) és Robert Lewandowski (36) töltötte már be a harmadik ikszet. A fiatalos lendület Dani Olmo (26) érkezésével a pályán is remeklést hoz, a La Liga első öt meccsét 17–4-es gólkülönbséggel nyerte meg a csapat, vasárnap a Gironát ütötte ki 4–1-re. Az együttes három ranglistán is az élen zárt, ugyanakkor az is kérdés, hogy a fiatalság erejéből tavaszra mennyi marad.

2. Manchester City (angol) 666 pont

A keret értéke: 1,26 milliárd euró

A tavalyi győztes hat listán is első lett, ugyanakkor két negyedik hely is becsúszott, így az első helyről pont lecsúszott. A legutóbbi hét angol bajnokságból hatot megnyerő gárdából Álvarez mellett Joao Cancelo távozott a nyáron, de ő már régóta nem számított alapembernek, cserébe érkezett Savinho és visszajött Ilkay Gündogan, így aligha lett gyengébb a csapat. Persze amíg az is belefér, hogy Rodri az Eb után pihenőjét tartva csak egy félidőt játsszon az idényben, addig aligha lehet problémát találni a csapatnál. Kevin De Bruyne személyében a világ legjobb passzmestere segíti a gárdát, Erling Haaland pedig négy PL-meccsen kilenc(!) gólt szerzett már. Amikor Josep Guardiola együttese csúcsformában játszik, akkor nem sok csapat találja meg az ellenszert.

1. Real Madrid (spanyol) 668 pont

A keret értéke: 1,34 milliárd euró

Talán éppen csak a legutóbbi két menetelést drámai csatában lezáró Real Madrid. A királyi gárda miatt életre hívott sorozatban az együttes akkor is képes volt nyerni, amikor ezt a gárda nevén kívül nem sok minden indokolta volna, és Kylian Mbappé megszerzésével az utolsó hiányposztot is befoltozva a világ legértékesebb keretévé vált a madridi. Ehhez képest „csak” három listánkon volt első, igaz, a többi közül csak egyen nem a második – és ott is dobogós volt. Ebben talán szerepet játszik Toni Kroos visszavonulása, vagy a Mallorca és a Las Palmas elleni botlás is, de összességében így is picivel a City előtt zárt a rekordgyőztes.

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2024–2025-ös kiírását? Arsenal

Barcelona

Bayern München

Inter

Liverpool

Manchester City

PSG

Real Madrid

más

Bajnokok Ligája 2024–2025, főtábla, 1. forduló

18.45: Juventus (olasz)–PSV (holland)

Juventus (olasz)–PSV (holland) 18.45: Young Boys (svájci)–Aston Villa (angol)

Young Boys (svájci)–Aston Villa (angol) 21.00: Milan (olasz)–Liverpool (angol)

Milan (olasz)–Liverpool (angol) 21.00: Bayern München (német)–Dinamo Zagreb (horvát)

Bayern München (német)–Dinamo Zagreb (horvát) 21.00: Real Madrid (spanyol)–Stuttgart (német)

Real Madrid (spanyol)–Stuttgart (német) 21.00: Sporting CP (portugál)–Lille (francia)

szeptember 18., szerda

18.45: Bologna (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán)

Bologna (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán) 18.45: Sparta Praha (cseh)–Salzburg (osztrák)

Sparta Praha (cseh)–Salzburg (osztrák) 21.00: Celtic (skót)–Slovan Bratislava (szlovák)

Celtic (skót)–Slovan Bratislava (szlovák) 21.00: Club Bruges (belga)–Dortmund (német)

Club Bruges (belga)–Dortmund (német) 21.00: Manchester City (angol)–Internazionale (olasz)

Manchester City (angol)–Internazionale (olasz) 21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Girona (spanyol)

szeptember 19., csütörtök

18.45: Crvena zvezda (szerb)–Benfica (portugál)

Crvena zvezda (szerb)–Benfica (portugál) 18.45: Feyenoord (holland)–Bayer Leverkusen (német)

Feyenoord (holland)–Bayer Leverkusen (német) 21.00: Monaco (francia)–Barcelona (spanyol)

Monaco (francia)–Barcelona (spanyol) 21.00: Atalanta (olasz)–Arsenal (angol)

Atalanta (olasz)–Arsenal (angol) 21.00: Atlético Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német)

Atlético Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) 21.00: Brest (francia)–Sturm Graz (osztrák)

Távirányítóval a kézben: ezeken a tv-csatornákon közvetítik Magyarországon az első forduló mérkőzéseit!

(Borítókép: Erling Haaland a Manchester City és Vinicius Junior a Real Madrid játékosa a Real Madrid CF és a Manchester City közötti Bajnokok Ligája mérkőzésen 2024. április 09-én Madridban, Spanyolországban. Fotó: David Ramos / Getty Images)