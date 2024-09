A kora esti etap – majd este következik az Arsenal, a Barcelona, valamint a magyar válogatottakat is foglalkoztató RB Leipzig – egyik meccsén a Xabi Alonso vezette német Bayer Leverkusen lépett pályára a holland Feyenord vendégeként. A németek tavaly veretlenül húzták be a bajnoki címet – amúgy a BL keddi nyitónapján egyébként gálázó Bayern München elől –, és az Európa-ligában is egészen a döntőig meneteltek. Ott azonban elfogyott az egész szezonos lendület, és az Atalanta sima háromgólos mérkőzésen nyerte meg első európai kupáját.

A mérkőzés elején azonnal aktív letámadással kezdtek a németek, és Robert Andrich labdaszerzése után Florian Wirtzhez került a labda, aki egy jól helyezett lövéssel megszerezte a vendégek számára a vezetést. A Leverkusen többször is veszélyeztetett még az első játékrészben, a 29. percben Victor Boniface laposan érkező beadása után Alex Grimaldoról maradtak le a hazai védők, aki így szabadon a kapu üres jobb részébe passzolhatta a labdát. Nem sokkal később megint megiramodott a vendégcsapat, Frimpong szabadon száguldhatott a pálya jobb szélén, majd egy pontos passzt követően a középen érkező Wirtz magabiztosan a kapu jobb végébe helyezte a labdát. De ez még mindig nem volt Xabi Alonso együttesének. A 44. percben Grimaldo veszélyes szabadrúgása után Edmond Tapsoba fejelte a kapu közepe felé a labdát, amikor viszont óriásit hibázott a Feyenord kapusa, Timon Wellenreuther jószerivel bevédte a passznak szánt fejest. Egy félidő alatt négygólos különbség, ez K.O.

A második félidőre összeszedte magát a hazai csapat, amely sokat birtokolta a labdát, sőt több helyzetet is sikerült kialakítania, azonban les miatt meg nem adott gólon kívül többre így sem jutott. A Leverkusen a meccs alatt hatékonyan használta ki a helyzeteit: négy lövése találta el a kaput, ebből négy gólt ért el. Annak ellenére, hogy simán behúzták a meccset, a Feyenord több kapura lövéssel és nagyobb labdabirtoklással is rendelkezett, így a hazaiak még inkább bánhatták az elfuserált első félidőt.

A másik korai meccsen a Benfica utazott Szerbiába, hogy megmérkőzzön a Crvena zvezdával. A portugál vendégek már a meccs elején megszerezték a vezetést Kerem Aktürkoglu révén, a 29. percben pedig Orkun Kökcü gyönyörű távoli lövésével megduplázták előnyüket. A meccs végén a hazai csapat a semmiből tudott még egyet szépíteni Milsonnak köszönhetően, de ez nem volt elég a döntetlen kiharcolásához.

Este láthatjuk a főbb esélyesek közé tartozó Arsenalt és Barcelonát, valamint a forduló egyik csemegéjének ígérkező Atlético Madrid és RB Leipzig összecsapását is, ahol Gulácsi Péter és Wili Orbán személyében magyar érdekeltségnek is örvendhetünk a német csapatnál.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, első forduló

Crvena zvezda (szerb)–Benfica (portugál) 1–2 (0–2)

Feyenoord (holland)–Bayer Leverkusen (német) 0–4 (0–4)

21.00 Atalanta (olasz)–Arsenal (angol)

21.00 Atlético Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német)

21.00 AS Monaco (francia)–FC Barcelona (spanyol)

21.00 Brest (francia)–Sturm Graz (osztrák)

(Ajánlókép: Anp, Getty Images)