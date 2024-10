Gulácsiék emberelőnyben voltak, mégis kikaptak, a Real és a Bayern is megfázott a BL-ben

Szerda kora este a Girona–Feyenoord és a Sahtar Donyeck–Atalanta mérkőzésekkel kezdődött az elitsorozat játéknapja, utóbbi találkozót Gelsenkirchenben rendezték az Ukrajnában zajló háború miatt. De kezdjük előbbi összecsapással. A Girona keretének ezúttal sem volt tagja a magyar utánpótlás-válogatott Yaakobishvili Antal, Míchel vezetőedző lehető legerősebb kezdő tizenegyét küldte pályára a Feyenoord ellen, de mint végül kiderült, mindhiába.

Pedig jól kezdett a Girona, a 19. percben előnybe került a katalán csapat, de a hollandok tíz perc alatt fordítottak, majd a félidő végén még egy büntetőt is elhibáztak. A második félidő derekán a Girona részéről is kimaradt egy büntető, Miovski lábában maradt a gól, és ugyan ezek után még összejött az egyenlítés, az utolsó szó a Feyenoordé volt – Krjeci vétett öngólt, a vége 2–3. Ezzel kikapott a Girona, és továbbra is pont nélküli a sorozatban. A Feyenoord az első kanyarban kikapott a Leverkusentől, most begyűjtötte a három pontot.

Fotó: Getty Images Antoni Milambo gólöröme

Az Atalanta ugyan az olasz bajnokságban hullámzó teljesítményt nyújt, de az első körben döntetlenen tartotta az Arsenalt, most pedig egyértelmű sikert aratott idegenben a Sahtar Donyeck ellen a másik korai mérkőzésen. A bergamói csapat már a 21. percben előnybe került Berat Djimsti révén, a félidő előtt pedig Ademola Lookman duplázta meg az előnyt. A második félidőben sem osztottak sok lapot a Sahtarnak, nem úgy az Atalantának, jött is a harmadik olasz gól – Raoul Bellanova volt eredményes. A hátralévő percekben több gól már nem esett, egyértelmű, 3–0-s győzelmet aratott az Atalanta, és már négypontos. A Sahtarnak továbbra is egy pontja van.

Az esti program magyar szempontból legfontosabb két meccse az RB Leipzig–Juventus és a Liverpool–Bologna volt. Utóbbi mérkőzésről ide kattintva olvashat részletes helyszíni beszámolót.

A Leipzignek kulcsfontosságú lett volna a győzelem, mivel az első körben Gulácsi Péterék vereséget szenvedtek az Atlético Madridtól, ellenben a Juventus mind a három pontot begyűjtötte a PSV Eindhoven ellen, hozzá kell tenni, abszolút megérdemelten, remek játékkal. A németek kezdőcsapatában – szokásosan – helyet kapott a válogatottságot idénre lemondó Gulácsi Péter és a védelem alappillére, Willi Orbán.

A mérkőzés eleje inkább sérülésektől volt szaggatott, rögtön a harmadik percben Bremer ápolása miatt állt a játék, majd le is kellett cserélni a brazil védőt. Sőt, alig telt el néhány perc, megint cserélni kényszerült a Juventus, Nicolas González egy ütközést követően kért fájdalmas arccal ápolást, és elhagyta végül a pályát. Gulácsinak az első félidőben szinte alig akadt dolga, nem volt veszélyes a támadójáték, aztán némileg váratlanul hátrányba is került az olasz csapat.

Benjamin Sesko remekül helyezkedett a kapu előtérben, jól kezelte le Lois Openda beadását, majd erőből a léc alá bombázott, a labda a felső lécről pattant a hálóba, 1–0. Ez pedig egyben azt is jelentette, hogy a Leipzig előnnyel fordult 45 perc játék után.

Fotó: Getty Images Benjamin Sesko gólja

A második félidőben viszont hamar jött az egyenlítés, a 49. percben Koopmeiers még csak a kapufát találta el, de néhány pillanattal később Dusan Vlahovics kapásból lőtte el a labdát, és nagy erővel bombázott a kapu jobb oldalába, 1–1. Amilyen gyorsan jött az egyenlítés, olyan hamar került megint hátrányba a Juventus, de ezúttal dupla csapás érte az olasz csapatot. Előbb Michele Di Gregorio kapus mozdult ki rosszul kapujából, kézzel sodorta el a labdát a büntetőterületen kívül Openda elől, azonnali piros lappal küldte idő előtt zuhanyozni őt a játékvezető. Az ebből következő szabadrúgást Xavi Simons a sorfalba lőtte, de Luiz elfordult, és a kezét találta el a labda, büntető lett a vége. A tizenegyest Sesko magabiztosan lőtte a kapu bal oldalába, 2–1.

De jött az újabb fordulat! Emberhátrányban sem adta fel a Juventus, Vlahovics közvetlenül a tizenhatos előteréből lőtt, pontosan a léc alá, Gulácsi tehetetlen volt, 2–2! Sőt, a végén jött a slusszpoén, a csereként beálló Francisco Conceicao remek egyéni akciója után átszlalomozott a német védelmen, majd a kapu előteréből a bal alsó sarokba lőtt, 2–3. A Juventus úgy fordította meg a meccset, hogy emberhátrányban futballozott.

A német csapat továbbra is pont nélkül áll a BL-ben, a Juventus pedig hibátlan.

A címvédő Real Madrid a Lille otthonában vendégeskedett, Kylian Mbappé visszatért francia földre, és a vártnál hamarabb került vissza a spanyol csapat keretébe apróbb sérülése után. Ennek ellenére Carlo Ancelotti elővigyázatos volt, és nem nevezte a kezdőcsapatba a francia sztárt, csak a kispadra – de nélküle is hemzsegett a világsztároktól a madridi kezdő tizenegy. Ott volt például Endrick, aki a madridiak történetének legfiatalabb kezdő játékosa lett a Bajnokok Ligájában.

Az első komolyabb lehetőség a spanyolok előtt adódott, Bellingham szerzett labdát a franciák térfelén, egyből Vinícius elé pöckölt, a brazil támadó pedig a büntetőterületen belül, kissé balról lőtt, de a jobb alsó sarokba tartó lövését védte Chevalier.

Fotó: Getty Images

A félidő derekán aztán a sérült Courtoist helyettesítő Lunyinnak is dolga akadt, a kapu előtti kavarodásban Jonathan Davis elé pattant a labda, aki balról, kiszorított szögből lőtt, az ukrán kapus bravúrja kellett ahhoz, hogy ne szülessen gól. A 44. percben szabadrúgáshoz jutott a Lille, kissé balról, 20 méterre a kaputól. A pontrúgást Edon Zhegrova végezte le, de gyenge lövése nem volt veszélyes a kapura, viszont megpattant Eduardo Camavinga kezén, így büntetőhöz jutott a francia csapat. Az ajándékba kapott tizenegyest David végezte le, és lőtte magabiztosan a kapu bal oldalába, 1–0. A félidőre hazai előnnyel vonultak a csapatok.

Alig telt el néhány perc a második félidőből, Kylian Mbappé már játékra jelentkezett, nem várt tovább Ancelotti, bedobta francia világsztárját. A vérfrissítés után sem akart összeállni a spanyol csapat játéka, sokáig még kaput eltaláló lövést sem jegyezhettünk fel a játékrészben, tartotta előnyét a Lille, majd a hajrában azért rákapcsolt a Real Madrid, de eredményre ez sem vezetett. A 86. percben előbb Rüdiger, majd Endrick előtt adott lehetőség, de mindkét alkalommal bravúrral védett Chevalier.

Akármit csinált ezen a meccsen a címvédő, nem tudott betalálni, a Lille bravúros győzelmet aratott, a Real Madrid pedig több mint egy év után bukott el tétmeccset a rendes játékidőben.

A Bayern München az első körben történelmet írt, első csapatként szerzett kilenc gólt az elitsorozatban – a Dinamo Zagreb kárára –, ezúttal viszont sokkal keményebb feladat várt a bajorokra az angol élvonalbeli Aston Villa vendégeként. Elsőként az Aston Villa talált be, Pau Torres csapott le a kapu előtt kallódó labdára, és lőtt a bal alsó sarokba, de ezt lesről tette, a gólt utólag érvénytelenítette a videóbíró. Az első félidő gól nélküli döntetlennel zárult. A második játékrész derekán végül megszületett az első találat, méghozzá a Bayern hálója rezgett, Jhon Duran távolról hatalmas gólt ragasztott a bajorok kapujába, 1–0. Ez egyben a végeredményt is jelentette, a végső győzelemre is esélyes Bayern München megfázott a szigetországban, és elszenvedte első vereséget a sorozatban.

A vasárnap még madridi derbin játszó, azon döntetlen elérő Atlético Madrid a Benfica vendége volt, Diego Simeone csapata viszont egyértelmű vereséget szenvedett, egy percig sem volt esélye Lisszabonban, a portugál csapat 4–0-ra győzte le az Atléticót.

A Bajnokok Ligája alapszakasza a válogatottszünet után, október végén folytatódik.

Bajnokok Ligája alapszakasz, 2. forduló, szerda

Sahtar (ukrán) – Atalanta (olasz) 0–3 (0–2)

Girona (spanyol) – Feyenoord (holland) 2– 3 (1–2)

Liverpool (angol) – Bologna (olasz) 2 –0 (1–0)

RB Leipzig (német) – Juventus (olasz) 2 –3 (1–0)

Benfica (portugál) – Atlético Madrid (spanyol) 4 –0 (1–0)

Dinamo Zagreb (horvát) – Monaco (francia) 2 –2 (1–0)

Lille (francia) – Real Madrid (spanyol) 1 –0 (1–0)

Aston Villa (angol) – Bayern München (német) 1 –0 (0–0)

Sturm Graz (osztrák) – FC Bruges (belga) 0–1 (0–1)

Arról pedig, hogy mi történt a Bajnokok Ligája keddi játéknapján, alább olvashat.

