A Liverpool FC szurkolói az eddig megszokottnál nagyobb rotációra számítanak Arne Slot vezetőedzőtől, ami a magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknek a játékperceire is hatással lehet a Bologna elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A 23 éves középpályás a 25. BL-meccsén juthat szóhoz, és most először szerepelhet hazai játékosként az Anfield Roadon a nemzetközi kupasorozatban.

Jó bornak nem kell cégér – tartja a közmondás, ami megeshet, hogy Liverpool környékéről indult. Legalábbis a szerda esti Liverpool–Bologna Bajnokok Ligája-meccsnek sehol egy plakátja, hirdetése a Mersey-parti városban. No de minek is hirdetnék, hiszen rég elkapkodták rá a jegyeket, már a jegyvásárlási lehetőségért is többszörös túljelentkezés volt nyáron a klub hivatalos felületein.

Pedig a rivális messze nem klasszikus nagycsapat. A Bologna az előző idényben óriási meglepetésre végzett BL-indulást érő helyen az olasz élvonalban (Serie A), igaz, az Atalanta remek hajrája mellett a sorozat reformjára és a ligatársak eredményeinek is köszönhetően Olaszországnak adott plusz egy indulási lehetőségre is szükségük volt az ittléthez. Ezt megelőzően pont hatvan éve, az 1964–1965-ös kiírásban indulhattak még a BL elődjének számító bajnokcsapatok Európa-kupájában (BEK), akkor viszont már az első körben kiestek az Anderlecht ellen.

Nem úgy fest, hogy a Bologna gyakori vendég lesz a legjobbak között, hiszen Thiago Motta vezetőedző nyári távozását követően a 2024–2025-ös idény már egyáltalán nem alakul ilyen bravúrosan. Noha augusztus vége óta nem kapott ki, az együttes jelenleg csupán a 13. helyen áll a Serie A-ban, hétvégén épp az Atalanta elleni hazai bajnokin elért 1–1-es döntetlennel hangolt a liverpooli túrára.

A vörösök drukkerei magabiztosak, nemhogy győzelmet, többgólos sikert várnak együttesüktől azok, akikkel kedden az Anfield környékén beszélgetni tudtam. Noha többségük megjegyezte, a Bajnokok Ligája nem egyszerű játszótér, főleg úgy nem, hogy egy szezont kihagytak a sorozatban – a 2023–2024-es kiírásban mindössze az Európa-ligában indulhatott a Pool, majd a negyeddöntőben épp egy olasz rivális, az emlegetett Atalanta jelentette a végzetét –, azt sem tartják kizártnak, hogy Arne Slot vezetőedző alaposabban belenyúl az angol együttes kezdőjébe, mint tette azt két hete Milánóban.

A Mersey-partiak az AC Milant egygólos hátrányból 3–1-re verték a csoportkört váltó ligaszakasz első körében. A találkozó harmadik gólját Szoboszlai Dominik szerezte, aki többek szerint a rotáció egyik „áldozata” is lehet. A magyar középpályás ugyan jól kezdte az idényt, nyolcból hét tétmeccsen ott volt a Liverpool kezdőjében, és hatot végig is játszott, miközben a milánói gólja mellett két assziszt is köthető a nevéhez, a Pool drukkerei szerint picit mintha fáradtabban tért volna vissza a legutóbbi válogatottszünetről, és nem lenne ugyanolyan a lendülete, mint a bajnokság első három fordulójában volt.

A Slot által alkalmazott rotáció másfelől kényszerű is lehet: az eddigi alapcsapatának tagjai közül ugyanis Andy Robertson, Diogo Jota és az évad első etapjában a kispadot koptató klasszikus kilences, Darwin Núnez is kisebb sérüléssel küzd. Noha a legutóbbi hírek szerint, illetve a holland mester keddi sajtótájékoztatóján elhangzottak alapján arra számítani, legalább a keretben ott lehetnek szerda este. A sokak által esetleg Szoboszlai helyére vizionált angol tehetség, Harvey Elliott azonban bokáját törte, és legjobb esetben is még egy-másfél hónapig nem lesz bevethető állapotban.

Amennyiben Szoboszlai a kezdőben lesz – vagy egyáltalán pályára lép –, úgy a 25. BL-találkozóján lesz érdekelt. Eddig hét gólja és három gólpassza van az elitsorozatban.

Meglepő élmény volt, hogy az Anfieldnél nem csupán Liverpool-szurkolókba futhatott az ember kedden. A stadiontúra, a klubmúzeum vagy a környező utcák lélegzetelállító méretű és részletességű falfestményei más csapatok futballszerető rajongóit is odavonzották. Akadt például három, az utcákat a német Borussia Dortmund szerelésében járó fiatal is, akik így minden bizonnyal tévéből nézték csak, amint együttesük kedd este 7–1-re átgázolt a Celticen. A srácok elárulták, ma ők is kint lesznek a Pool–Bologna-összecsapáson. Eredetileg még a két csapatot a múltban egyaránt irányító Jürgen Klopp iránti tiszteletből szerettek volna elutazni ide, ám későn kapcsoltak, a német menedzser nyári búcsúja előtt már nem tudtak jegyhez jutni egyetlen mérkőzésre sem…

Ennyit számíthat egyetlen ember.

Klopp személye még most is meghatározónak érződik: a Liverpool szurkolói boltja tele van a német menedzserrel kapcsolatos portékákkal. Könyvekkel, poszterekkel, a legkülönfélébb filléres relikviáktól kezdve a méregdrágának tűnő, több száz fontot kóstáló dedikált szerelésekig.

A liverpooli kemény mag helyének számító Kop mögött, a stadiontól legfeljebb 20 lépésre áll az ikonikus The Albert Pub épülete – bár kívülről úgy tűnt, a létesítmény hosszabb távon is zárva lehet, legalábbis eltűnt arról is a cégér, este a meccs előtt kiderült –, a hátsó falára pedig felkerült egy, a csapattal 30 év után ismét bajnoki címet nyerő edzőt ábrázoló plakát, a német mester mosolygós profilja mellett egyetlen mondattal: „Jürgen csak emlékeztetett minket arra, kik voltunk mindig is.”

A helyzet világos: a Premier League örökös dobogóesélyese és a szerda esti, Bologna elleni BL-mérkőzés favoritja.

Meglátjuk, hogy a következő időszakban mindebből mit sikerül realizálnia a Slot-féle legénységnek.

LABDARÚGÁS, BAJNOKOK LIGÁJA

LIGASZAKASZ, 2. FORDULÓ

21.00: Liverpool–Bologna (Anfield Road)

